Vlach v nájezdech rozhodl o čtvrté výhře Liberce v řadě

Hradec Králové - Hokejisté Liberce vyhráli v 30. kole extraligy na ledě Hradce Králové 3:2 po samostatných nájezdech a připsali si čtvrté vítězství v řadě. V nájezdech se o to zasloužil netradiční exekutor Jaroslav Vlach, jenž proměnil oba své pokusy.

Bílí Tygři přijeli na východ Čech se sérii výher v řadě a také zajímavými jmény v sestavě. Podruhé se v extralize objevil po návratu z ruské KHL reprezentační obránce Vitásek. V brance nastoupil hradecký odchovanec Pavelka, v útoku další produkt místní mládeže Radovan Pavlík, jenž byl nedávno vyměněn na hostování za útočníka Zachara, jehož domácí kouč Růžička poslal do čtvrté řady.

Severočeši vstoupili do utkání jasně aktivněji. Hradečtí se prakticky nedostávali na jejich polovinu, přesto hostující tlak nevyústil ve větší šance. Když se to změnilo, došlo i na úpravu skóre. V 5. minutě dostal Musil přihrávku od Birnera od zadního mantinelu a trefil se mimo Mazancův dosah. Útočník skóroval pošesté v posledních čtyřech utkáních.

Hradečtí se však rychle zvedli. Hned o minutu později Lev zpracoval sraženou přihrávku beka Blaina a bekhendovou střelou překonal Pavelku. Od té chvíle se duel vyrovnal. Hrálo se ve slušném tempu, jenže bez větších šancí. Za první třetinu napočítali statistici pouze dvanáct střel celkem.

To se nezměnilo ani ve druhé části. Přesto góly padaly, a to dost podobné. Nejprve skórovali hosté ve 24. minutě. Lenc vystřelil z dálky švihem, puk prolétl do horního rohu. Zásadní práci odvedl Musil, jenž Mazancovi clonil na brankovišti. Domácí odpověděli podobným stylem. První gól v dresu Mountfieldu zapsal Blain ranou od modré čáry. Pavelka nic neviděl, operoval před ním spoluhráč Šmíd i soupeř Lev.

Jinak se pokračovalo v nastaveném trendu, snad jen Hradec mohl jít do vedení. Kapitán Smoleňák však akci tří proti jednomu zakončil nepříliš vyvedenou střelou, Pavelka zasáhl. Ani druhá třetina nebyla na pokusy nějak závratná, Hradec pálil osmkrát, Liberec šestkrát.

Ve třetí třetině se hrálo o rozdílový gól, proto byl duel ještě urputnější. Možnosti vznikaly spíše po závarech a důrazu než po plynulých akcích. Asi největší měl domácí Cingel, jenže Pavelka byl připraven. Na druhé straně mohl rozhodnout Radovan Pavlík, dostal se do úniku, ale Mazanec byl úspěšnější.

Zápas skončil po základní době remízou, Hradec šel do prodloužení teprve potřetí v sezoně. Nastavený čas nerozhodl, duel rozsekl až v nájezdech hostující Vlach, který dokázal Mazance prostřelit hned dvakrát. Pavelka nestačil jen na pokus Lva.

Hlasy trenérů po zápase: David Kočí (Hradec Králové): "Bylo to těžké utkání, oba týmy hrály velice solidní hokej dopředu i dozadu. Byl to také důležitý zápas, podle čehož hra vypadala, mužstva byla koncetrovaná. Myslím, že tam byly rozdílné pasáže. Prvních deset minut měl navrch Liberec, pak jsme se do toho začali dostávat a získávali vyšší sebevědomí. Čekáme však víc od našich útočníků, jeden gól je málo. Je potřeba, aby skórovali, musíme být nebezpečnější v ofenzivě." Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to hodně podobné utkání jako první na začátku sezony - jen s opačným výsledkem, pro nás šťastnějším. Velice dobře jsme začali, odehráli jsme výbornou první třetinu. Hru jsme kontrolovali. Ale ve druhé nás soupeř napadal, dostal nás pod tlak, z toho pramenilo vyrovnání na 2:2. Ve třetí třetině nebylo tolik šancí. Jsem rád, že nájezdy dopadly dobře pro nás."

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 2:3 po sam. náj. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Lev (Pilař, Blain), 30. Blain (Morong, Zachar) - 5. A. Musil (Birner, Vitásek), 24. Lenc (D. Špaček, Průžek), rozhodující nájezd J. Vlach. Rozhodčí: Šír, Lacina - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank, Pilař - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Jergl, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar. Trenér: V. Růžička st.

Liberec: J. Pavelka - Knot, Šmíd, Rosandič, Vitásek, Hanousek, Derner, Kolmann - Lenc, A. Musil, Birner - Pekař, P. Jelínek, T. Rachůnek - R. Pavlík, Hrabík, J. Vlach - Průžek, Šír, D. Špaček. Trenér: Augusta.