Brno - Hokejisté vítěze základní části extraligy Liberce vyhráli ve třetím semifinále na ledě mistrovské Komety Brno 2:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. V 46. minutě o tom rozhodl ve vlastním oslabení útočník Jaroslav Vlach. Čtvrtý duel se hraje opět v Brně v pondělí od 19:00.

Vstup do zápasu vyšel hostům a po 69 vteřinách otevřel skóre Birner, který si zpracoval Hudáčkovu přihrávku vzduchem a z levého kruhu z otočky překonal Čiliaka. Bílí Tygři byli i nadále nebezpeční, ale gólman Komety odolal.

Brňané odpověděli ve 12. minutě při Redenbachově trestu. Přesilovou hru zužitkoval střelou od modré čáry přes stínícího Orsavu Němec. Za půl minuty se dostal do úniku kapitán Komety Čermák, ale Hudáček se vrátil a puk mu vypíchl. Při Malcově trestu v 15. minutě byli blízko branky Bílí Tygři, Redenbachova střela trefila horní tyč.

V úvodu druhého dějství nepřeklopil vedení na stranu domácích Dočekal, s jehož dorážkou si Will poradil. Liberec se ubránil při Hudáčkově trestu a v 25. minutě měl šanci Lakatoš, který vyřešil přečíslení individuálně, ale Čiliaka nepřekonal.

Následně se popral s Čermákem a Liberec se musel bránit v dalším oslabení, protože dostal o dvě minuty více než brněnský veterán. Stav se ale nezměnil ani při následně přesilovce Severočechů při Zaťovičově pobytu na trestné lavici, při kterém si Čiliak poradil s Hudáčkovým pokusem. Ve 34. minutě pomohla domácím po Hanouskově pokusu opět tyč a další možnost hostů měl Jelínek.

Opětovného vedení se dočkal vítěz základní části extraligy v 46. minutě při vlastním oslabení. Eratovi sebral ve středním pásmu puk Lakatoš a vysunul do úniku Vlacha, který se trefil k pravé tyči. Zvýšil náskok Bílých Tygrů mohl při Zaťovičově trestu Lenc.

Kometa nevyužila k vyrovnání Redenbachův trest. Čiliak pak musel krýt Ordošův pokus. Další možnost měl v přečíslení s Ordošem Birner, ale lepší zakončení mu znemožnil atakem hokejkou Baranka. Domácí se marně snažili o vyrovnání a z dalšího brejku zahrozil Vlach. Stav nezměnila ani závěrečná power play Brňanů.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Z dosavadních tří zápasů to bylo nejbojovnější utkání. První dvě byla trošku víc hokejovější. My jsme málo dostávali kotouče do předbrankového prostoru. Soupeř nám zblokoval spoustu střel. Samozřejmě nám nepomohl ani rychlý úvodní inkasovaný gól. Potom to ale bylo hodně vyrovnané a rozhodla naše přesilová hra. Jedna chybička a ztratili jsme zápas. Někdo 2:1 po dnešku vést musel a zítra se nachystáme, abychom před domácím publikem vyhráli."

Filip Pešán (Liberec): "Byl to další extrémně vyrovnaný zápas, který byl podobný těm dvěma v Liberci. Dnes se štěstí přiklonilo na naši stranu. Byli jsme byli o malinko líp připravení na dorážky a bojovat o každý puk než domácí tým, proto jsme dneska vyhráli."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. O. Němec (M. Erat) - 2. Birner (L. Hudáček), 46. J. Vlach (Lakatoš). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - J. Frodl, Pešek. Vyloučení: 5:7, navíc Malec (Brno) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Orsava, M. Erat, Plášek - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, Doherty - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.