Zlín - Hlavním motivem vizuálu 59. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež jsou kresby opic výtvarníka Petra Nikla. Vzhledem k zaměření letošního ročníku na cestování a objevování i připomínce stých narozenin cestovatele Miroslava Zikmunda sedí opice s dalekohledem na voze Tatra 87, se kterým cestovatelé Hanzelka a Zikmund projeli svět, řekla novinářům výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. Festival se uskuteční od 24. května do 1. června.

Vizuál doplňuje barevný kruh symbolizující slunce. "Dovolujeme si uvěřit, že idea spojení známého motivu cestovatelů a slunce jako barevného kruhu se všemi barvami známého vesmíru bude přijata diváky festivalu pozitivně," uvedl autor vizuálu Zdeněk Macháček.

Kresby opic z dílny zlínského rodáka Petra Nikla byly základem vizuálu i v předchozích dvou ročnících festivalu. "Veselé opičky už přestaly dovádět a začínají poznávat, objevovat a studovat svět, život kolem a celý vesmír. Po přečtení mnoha cestopisů a jiných svazků velkých cestovatelů Hanzelky a Zikmunda jim rodiče zakoupili vůz Tatra a vše ostatní pro uskutečnění výpravy za poznáním," uvedl Nikl.

Cestovatelská témata se budou prolínat filmovým i doprovodným programem festivalu. Ve filmové části bude nové téma "Objevuj a poznávej", které nabídne více než 40 filmů a dokumentů týkajících se přírody, lidí i zemí.

Zikmundovo jubileum připomene festival pásmem filmů, které cestovatelská dvojice natočila, také besedami či výstavami. Na programu spolupracuje festival s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Klubem H+Z.

"Za zmínku jistě stojí projekt Zikmund100, který mapuje cesty H+Z z let 1959 až 64 a přináší dokumentaci z retrospektivního pohledu s odstupem 54 let, nebo třeba přednáška režiséra a cestovatele Petr Horkého spojená s projekcí filmu Století Miroslava Zikmunda," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura. Cestovatelské téma se promítne i do doprovodných aktivit pro děti. "Prostřednictvím populárně naučného programu ´Po stopách Zikmunda a Hanzelky´ v parku Komenského přiblížíme dětem neotřelou formou zajímavá místa z jejich cest," uvedl Vančura. Do Zlína přijedou také cestovatelé, například Steve Lichtag, Mnislav Zelený, Dan Přibáň či Lucie Radová.