Vizovický zámek zažil první víkend, kdy do něj mohli opět zavítat návštěvníci

Vizovice (Zlínsko ) - Zámek ve Vizovicích na Zlínsku zažil první víkend, kdy do něj mohli opět zavítat návštěvníci. Zájem lidí je zatím podstatně menší než v minulých letech. Na prohlídky se však začínají objednávat zájezdy i školní kolektivy. "Hlavní nápor čekáme spíš až o prázdninách a doufáme, že přijde, na lidi se moc těšíme," řekla dnes ČTK kastelánka Jana Pluhařová.

Zámek je podle ní závislý na provázení skupin s průvodcem, návštěvníkům se otevřel v úterý 1. června. První den přišlo deset návštěvníků, v sobotu jich bylo několik desítek. Kastelánka doufá, že o zámek bude v létě stejný zájem jako loni. "Loni jsme udělali prázdninový rekord. V červenci i srpnu jsme měli po více než 6000 návštěvnících, což je pro nás nebývalé, a doufám, že něco podobného se odehraje i letos," uvedla Pluhařová.

Návštěvníci mohou nyní při skupině čítající devět lidí a jeden průvodce na prohlídku prakticky bez omezení, jen musí mít respirátory. Při větší skupině se lidé musí prokázat negativními testy na covid či očkováním. "Je na návštěvníkovi, jestli se třeba rozhodne počkat na další malou skupinku, nebo se prokáže nějakým potvrzením. Návštěvníkům to nijak zvlášť nevadí, většina z nich tyhle doklady nosí u sebe a nemají s tím žádný problém," uvedla kastelánka. Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy, návštěvníci se tak více rozptýlí.

V dnešní první návštěvnické skupině byl například také pár z Ostravy, který na vizovický zámek jezdí pravidelně. "Jezdíme sem pravidelně od roku 2011, někdy i vícekrát do roka. Příroda i památky nám tady učarovaly. Jsme nadšení, že se zámek otevřel, hned jsme přijeli na víkend," řekli dnes ČTK Kateřina a Václav.

Na nadcházející období se podle kastelánky plánovaly akce vzhledem k situaci s opatrností. "Byli jsme velmi střídmí. Ještě před pár dny jsme se rozhodovali, jestli půjdeme do kostýmovaných prohlídek pro děti, které byly naplánované na příští neděli. Vyhodnotili jsme, že by to bylo riziko," uvedla Pluhařová. Akce se tak zrušila. Na konec července je plánován oblíbený piknikový den. "Doufáme také, že proběhnou noční prohlídky," uvedla kastelánka. Na zámku je také nově instalována výstava urbexových fotografií, které zachycují opuštěná místa.

Vizovický zámek je národní kulturní památkou, spravuje jej Národní památkový ústav. Objekt nechal vystavět v polovině 18. století olomoucký kanovník a pozdější královéhradecký biskup Heřman Hannibal z Blümegenu. Stavbou pověřil význačného brněnského architekta Františka Antonína Grimma, který navrhl zámek v tehdy moderním francouzském stylu. Na počátku 19. století přešlo panství příbuzenskou linií na rod Stillfriedů, kteří ho vlastnili do roku 1945. Po druhé světové válce převzal správu zámku stát a od roku 1948 je přístupný veřejnosti. Součástí areálu je zámecká zahrada v anglickém a francouzském stylu.