Vizovický Masters of Rock zahájila po poledni italská kapela Ironwill

Začal mezinárodní metalový festival Masters of Rock, 13. července 2023, Vizovice, Zlínsko. Zpěvák Jan Macků z české skupiny Dymytry.

Začal mezinárodní metalový festival Masters of Rock, 13. července 2023, Vizovice, Zlínsko. Zpěvák Jan Macků z české skupiny Dymytry. ČTK/Glück Dalibor

Vizovice (Zlínsko) - Letošní 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Masters of Rock zahájila po poledni ve Vizovicích na Zlínsku italská kapela Ironwill. Skupina vznikla v Turíně v roce 2017, dosud vydala dvě studiová alba. Na přehlídce rockové a metalové muziky v areálu vizovické likérky se představila poprvé.

Fotogalerie

"Odehrála první kapela, její koncert sledovalo asi 6000 lidí. Na pódiu je druhá. Vše běží, jak má. Fanoušci vplouvají do likérky," řekl ČTK po 13:00 ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron. Jako druhá v pořadí se fanouškům na hlavním pódiu představila thajská kapela Melodius Deite, která vyznává progresivní metal a power metal.

Festivalu zatím příliš nepřeje počasí. Dnes dopoledne ve Vizovicích pršelo, odpoledne se na Moravě mohou podle meteorologů vyskytnout silné bouřky. "Předpověď na další tři dny je taková, že přijdou tropická vedra. Máme tady sbor dobrovolných hasičů z Vizovic, kteří jsou připraveni fanoušky kropit a svlažovat vodou," uvedl Daron.

Návštěvníky začali organizátoři do areálu vpouštět zhruba hodinu před prvním koncertem. Přehlídka sice není vyprodaná, pořadatelé však očekávají účast téměř 20.000 lidí. "První fanoušci stanovali ve Vizovicích už o víkendu. Od pondělí jich každý den najíždí víc a víc. Ale samozřejmě je pracovní den, takže někteří lidé přijedou třeba až po práci," uvedl Daron.

Podobně jako v předchozích letech se pořadatelům osvědčila možnost výměny vstupenek za identifikační náramky předem. Návštěvníkům byla služba k dispozici od středy, díky tomu se dnes u vstupů do areálu netvořily dlouhé fronty. "U obou dvou vchodů do likérky stáli opáskovaní lidé a když se řeklo, že teď pouštíme, už víceméně jen proběhli a brali si cédéčka na památku," řekl Daron. Tradiční dárek v podobě festivalového CD se skladbami vybraných účinkujících dostane prvních 15.000 fanoušků, kteří do areálu dorazí.

Festival potrvá do neděle. Hlavním tahákem úvodního dne je vystoupení německé thrashmetalové skupiny Kreator. Na hlavním pódiu dnes zahrají i dvě powermetalové kapely z Finska, Sonata Arctica a Battle Beast. Hlavními hvězdami pátečního programu budou nizozemští symfoničtí metalisté Within Temptation. V sobotu láká Masters of Rock zejména na vystoupení švédské rockové stálice Europe, v neděli na koncert švédské kapely Amon Amarth, která hraje melodický death metal.