Víza dostalo v Česku téměř 218.000 lidí zasažených invazí, v úterý přibylo 5100

Praha - Česko udělilo lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu doposud téměř 218.000 víz. V úterý jich přibylo zhruba 5100. Ministerstvo vnitra o tom informovalo na twitteru. Uprchlíci před válkou dostávají od úterý víza za účelem dočasné ochrany, která nahradila dosud vydávaná speciální dlouhodobá víza. Mohou tak pobývat na území České republiky až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

Podle úterního vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) přišlo od zahájení ruské vojenské invaze do České republiky zatím kolem 300.000 běženců. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zaregistrovalo téměř 117.000 z nich. Svůj pobyt nemusí nahlašovat děti do 15 let, kterých je podle posledních údajů ministerstva vnitra mezi uprchlíky přes 35 procent. V úterý se nahlásilo 3200 lidí.

Nejvíce běženců zůstává stále v Praze, jejich počet se podle statistik ministerstva vnitra blíží 53.000. Za úterý odbavilo asistenční centrum v hlavním městě 1538 žadatelů o pomoc, o 45 procent méně než před týdnem. K registraci do jiných středisek bylo převezeno 76 lidí. Asistenční centrum, které je společné pro hlavní město a střední Čechy, poskytlo od začátku svého fungování pomoc více než 52.500 Ukrajincům prchajícím před ruskou invazí,

Mezi lidmi prchajícími před ruskou invazí nadále převládají z téměř 80 procent ženy. Dětí do 18 let je zhruba 43 procent.

Od pondělí mohou lidé se speciálním vízem pracovat bez pracovního povolení, mohou také žádat o novou humanitární dávku 5000 korun. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.

Kvůli migrační vlně projedná dnes vláda žádost Sněmovně o delší trvání nouzového stavu. Zabývat se bude i řadou dalších bodů, které reagují na následky ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Rozhodnout by měla například o solidárním příspěvku pro lidi v Česku, kteří ubytují uprchlíky, ale i o bodech týkajících se materiální pomoci Ukrajině.

O pomoc v Praze požádal zhruba poloviční počet Ukrajinců než před týdnem

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Praze za úterý odbavilo 1538 žadatelů o pomoc, o 45 procent méně než před týdnem. K registraci do jiných středisek bylo převezeno 76 lidí. Asistenční centrum, které je společné pro hlavní město a střední Čechy, poskytlo od začátku svého fungování pomoc více než 52.500 Ukrajincům prchajícím před ruskou invazí, informovala ráno na twitteru středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Pracovníci pražského centra v úterý zajistili ubytování pro 111 uprchlíků z Ukrajiny. Do nouzového ubytování v tělocvičnách nemusel podle Peckové zamířit žádný z nich.

V tělocvičnách či kulturních domech je v hlavním městě podle posledních informací 750 lidí, kteří jsou v 21 z 57 městských částí. Magistrát podle úterního vyjádření náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) vyzval další radnice, aby se do pomoci s ubytováním zapojily. Městské části dostanou od magistrátu příspěvek, a to za zřízení nouzového přístřeší i za následnou péči. Systém projednají ve čtvrtek pražští zastupitelé.

Pražské asistenční centrum se nejpozději 14. dubna přestěhuje z dosavadních prostor v Kongresovém paláci Praha (KCP) do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech, oznámil v úterý primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Důvodem stěhování jsou již nasmlouvané akce v Kongresovém centru včetně těch k českému předsednictví Evropské unii. Budovu nedaleko stanice metra B Vysočanská městu zapůjčí zdarma developerská společnost Central Group, která zaplatí výdaje na energie.

Kapacita nového centra bude oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně tam bude moci být odbaveno až zhruba 2700 lidí. Podle Hřiba by to mělo podle aktuálních čísel o počtu žadatelů stačit.

Vysočany budou v pořadí třetím místem, kde bude asistenční středisko fungovat. Koncem února, kdy ruská invaze na Ukrajinu začala, zahájilo provoz v hlavní budově městské knihovny na Mariánském náměstí. Kvůli nedostatečné kapacitě se ale na začátku března přestěhovalo do Kongresového centra v Nuslích.

Počty uprchlíků odbavených pražským KACPU za poslední týden:

Odbavených Zajištěno ubytování středa 16. března 2765 283 čtvrtek 17. března 2220 239 pátek 18. března 2142 327 sobota 19. března 1688 246 neděle 20. března 1400 125 pondělí 21. března 1937 42 úterý 22. března 1538 111

Zdroj: twitter pražských hasičů