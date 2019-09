Vítr stále komplikuje dopravu i dodávky proudu, na Sněžce orkán

Praha - Českou republiku dnes zasáhl silný vítr, před kterým varovali meteorologové. Bez proudů zůstává téměř 30.000 domácností. Popadené stromy přerušily na mnoha místech provoz vlaků. Hasiči měli k 13:00 po celé republice více než 600 výjezdů, nejvíce ve středních a jižních Čechách, v Plzeňském kraji a na Vysočině. Silný vítr zastavil krkonošské lanovky na Sněžku, Černou horu a Medvědín. Na Sněžce byl orkán. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na horách i 110 km/h. Slábnout bude k večeru.

Společnost ČEZ evidovala k 13:00 zhruba 24.000 domácností bez proudu. Nejhorší situace byla ve Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji, přibylo výpadků na Moravě. Naopak se uklidnila situace na Plzeňsku. E.ON měl bez proudu asi 5300 klientů. Zlepšila se situace na jihu Čech, nejvíce výpadků je nyní na jižní Moravě v okolí Kyjova a Pohořelic, potíže stále trvají na Vysočině.

Kvůli popadaným stromům nejezdily kolem 14:00 vlaky na více než deseti místech. Stojí například železniční provoz mezi Mšenem a Mladou Boleslaví, Jihlavou a Rantířovem nebo Veselím nad Lužnicí a Ševětínem. Mnoho dalších spadlých stromů se už hasičům podařilo z kolejí od rána odstranit. Opatrní ale musí být také řidiči, spadlé stromy a větve jsou i na silnicích.

Hasiči měli do 13:00 po celé republice více než 600 výjezdů. Nejvíc v kraji Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na Vysočině. Vedle odstraňování stromů a větví zasahovali několikrát i u utržené střešní krytiny.

Škodu vítr způsobil například v pelhřimovské nemocnici. Poškodil 120 čtverečních metrů střechy nad garážemi uprostřed areálu. Nikdo se nezranil, spadlé plechy poškodily zaparkované auto a sanitku. V Tovačově na Přerovsku vítr shrnul plechovou střechu o rozměrech 20 krát 30 metrů. Hrozilo, že se utrhne a spadne na frekventovanou komunikaci. Hasiči ji museli zajistit pomocí lan a dřevěných desek.

V Pardubickém kraji spadl jeden kmen na kabinu kamionu jedoucího po silnici I/34 mezi Hlinskem a Ždírcem nad Doubravou a zranil řidiče, který zůstal ve voze zaklíněný. Byl převezen do nemocnice v Chrudimi.

Vítr shodil strom i na šumavské pozorovací centrum rysa. Oba rysi, kteří v areálu u Kvildy na Prachaticku žijí, jsou v pořádku. Šumavský národní park dopoledne provizorně opravil vzniklé škody, aby do areálu opět mohli návštěvníci.

Silný vítr, který dnes na Sněžce dosahoval až síly orkánu, zastavil lanovky v Krkonoších. Mimo provoz se ocitly oba úseky kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku, kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu a čtyřsedačková lanovka ze Špindlerova Mlýna na Medvědín. Podle informací ČHMÚ zaznamenala do šesté hodiny ranní nejvyšší náraz větru na území Česka právě Sněžka, kde foukalo rychlostí 157 kilometrů za hodinu. Orkán na Sněžce není nijak výjimečný. Letos v březnu při orkánu Eberhard na Sněžce foukalo rychlostí 206,6 kilometru v hodině.

Výstraha před silným větrem platí v celé republice až do dnešních 20:00. V úterý už by měl vát většinou jen mírný vítr, prudší nárazy se mohou objevit na východě země a na hřebenech hor na severu a severovýchodě. Podle informací meteorologů do šesté hodiny ranní zaznamenala nejvyšší náraz větru na území Sněžka, kde foukalo rychlostí 157 kilometrů za hodinu.

V Nitře na jihu Slovenska padající strom zabil čtrnáctiletou dívku a další děti zranil. Neštěstí se stalo při procházce žáků.

Vítr provázející tlakovou níži s označením Mortimer se v noci přehnal rovněž přes části Německa. Spadlý strom ochromil dálkové vlakové spoje mezi Brémami a Hannoverem. Dálková železniční doprava byla přerušena také na dalších tratích, například mezi Berlínem a Hamburkem. O větších škodách či zraněních zatím informace nejsou, hasiči ale například museli z pastvin v záchranném člunu evakuovat ovce. Dočasně uzavřené byly obě berlínské zoologické zahrady.