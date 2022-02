Vítr na jihu Anglie dosáhl téměř 200 km/h, v Irsku má jednu oběť

Silná bouře Eunice udeřila také na Nizozemsko a Francii. V Nizozemsku zemřeli v důsledku silného větru dva lidé, které zasáhly padající stromy, oznámili dnes podle agentury Reuters tamní hasiči. Vítr rovněž strhl část střechy stadionu v Haagu. Na severu Francie stojí vlaky, francouzská meteorologická služba Météo-France naměřila u města Calais vítr o rychlosti bezmála 140 kilometrů v hodině. Amsterodamské letiště zrušilo asi pětinu všech letů. Ve střehu je opět také sever Německa, kterým se teprve ve čtvrtek prohnal jiný orkán Ylania.

Dva lidé v Nizozemsku zemřeli na předměstích Amsterodamu, podle listu De Telegraaf je řada raněných rovněž na dalších místech země. Úřady podle listu registrují asi od 15:00 velký počet volání na nouzové linky, většinou se jedná o hlášení vyvrácených stromů, billboardů či dopravních značek. Na dálnici A9 u Amsterodamu se zřítila část protihlukové bariéry. Lidé by podle meteorologů neměli chodit ven ani vyjíždět v autech kvůli nebezpečí létajících předmětů a padajících stromů.

V zemi se zastavila vlaková doprava. Letiště Schiphol u Amsterdamu zrušilo podle serveru flightaware.com asi 21 procent veškerých letů a řadu jich posouvá na pozdější hodiny, kdy se vítr začne podle meteorologů uklidňovat. Řada spojů nicméně funguje podle plánu, bouře se totiž žene po ose přistávací dráhy a přistávající, a vzlétající stroje proto tolik netrápí boční vítr.

Pro velkou část Nizozemska vyhlásil meteorologický úřad KNMI nejvyšší stupeň nebezpečí kvůli poryvům o rychlosti až 130 kilometrů v hodině. Výstraha se vztahuje zejména na pobřežní provincie na západě a severu a také na oblasti kolem jezera IJsselmeer a Waddenského moře. Úřad předpokládá, že po 20:00 vítr zeslábne.

Výstrahu před bouří vyhlásilo pět francouzských departementů na severu země. Podle Méteo-France udeřil v důležitém přístavu Calais vítr o rychlosti 139 kilometrů za hodinu, ve městě Lille pak naměřili vítr o rychlosti téměř 130 kilometrů za hodinu. U pobřeží Bretaně rovněž naměřili vlny vysoké 6,7 metru, nejvyšší zaznamenané vzedmutí oceánu měřilo přes devět metrů.

Francouzské dráhy oznámily, že na severu země a v Normandii od dnešního poledne ruší až na výjimky regionální vlakovou dopravu. S omezeními je podle nich nutné počítat také ve východní Francii. Rychlovlaky TGV mají jezdit podle plánu, spoj Thalys však nebude zajíždět do Nizozemska.

Němečtí meteorologové pro dnešní odpoledne vydali varování před větrem na pobřeží Severního moře o rychlosti až 160 kilometrů v hodině. Německé dráhy raději dopředu v částech severního a západního Německa přerušily regionální dopravu. Bouře Eunice, která v Německu nese název Zeynep, přichází jen den poté, co jiná tlaková níže Ylenia způsobila v severní části země smrt tří lidí i značné komplikace v dopravě.

Kolem půlnoci by měl orkán podle německé meteorologické služby (DWD) dorazit k německému pobřeží Severního moře a s bouří se má Německo potýkat nejméně do pondělí. Na pobřeží Severního moře se očekává silná přílivová vlna, v Hamburku by mohla hladina Labe překonat normál až o tři metry.

V západoněmeckém Wuppertalu vítr už dnes odpoledne dočasně ochromil místní slavnou visutou dráhu, když větev stromu spadla do dráhy a vzpříčila se ve sběrači proudu. V Oranienburgu poblíž Berlína tlaková níže Ylenia zapříčinila zřícení části historické obvodové zdi v památníku na místě někdejšího koncentračního tábora Sachsenhausen. Poničeno bylo zhruba 200 metrů táborové zdi vysoké 2,80 metru.

Podle energetického koncernu Eon Ylenia přinesla rekord ve výrobě elektřiny z větru. Ve středu večer do sítě proudilo 47,12 gigawattů této energie.