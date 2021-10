Vítr na hřebenech Krkonoš dosahoval síly orkánu, na Sněžce až 162 km/h

Hradec Králové - Vítr ve čtvrtek na hřebenech Krkonoš dosahoval síly orkánu. V celé republice byla ve čtvrtek nejvyšší rychlost větru naměřena na Sněžce na České poštovně, kde krátce po poledni dosáhl v nárazu rychlosti 162,4 km/h, následovala Milešovka se 131 km/h. Druhý nejsilnější náraz větru v Královéhradeckém kraji a třetí v ČR byl ve čtvrtek zaznamenám na Luční boudě, a to až 121 km/h. ČTK to dnes řekla Stanislava Kliegrová z hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Orkánem se označuje vítr o rychlosti nad 118 km/h.

Podle meteorologů bylo větrno i v podhůří, tam dosahoval vítr síly vichřice. "Velké rychlosti větru jsme zaznamenali také v nižších polohách Královéhradeckého kraje," řekla ČTK Kliegrová.

Třetí největší síla větru v Královéhradeckém kraji byla ve čtvrtek zaznamenána ve Vrchlabí na Trutnovsku, kde vítr dosáhl maximální rychlost 92,2 km/h, následuje stanice ve Svobodných Dvorech v Hradci Králové s 90,7 km/h, na hradecké hvězdárně to bylo 88,6 km/h, ve Zdoňově na Náchodsku 86,8 km/h a v Jičíně 85 km/h, vyplynulo z údajů ČHMÚ.

Podle Kliegrové absolutně nejvyšší oficiální rychlost větru na území ČR naměřená ČHMÚ byla zaznamenána na automatické meteorologické stanici na Labské boudě 19. ledna 2007 kolem 15:00, a to 208 km/h. "Jednalo se o bouři Kyrill," řekla ČTK Kliegrová. Tehdy podle ní ještě nebyla v provozu automatická stanice na Sněžce – Poštovně. "Některé i vyšší rychlosti větru se ověřovaly, ale nakonec nebyly oficiálně potvrzeny. Někdy se v tisku objevily i vyšší rychlosti naměřené na polské stanici na Sněžce, ale ty nejsou zahrnuty a neobjevují se v naší oficiální národní databázi pro ČR," řekla dnes ČTK Kliegrová.

Kvůli silnému větru se ve čtvrtek na obou úsecích ocitla mimo provoz kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku, může být v provozu do 60 km/h. Kabinovou lanovku tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora – Sněžka. Dnes se nerozjel kvůli silnému větru horní úsek lanovky. Aktuální informace o provozu lanová dráha zveřejňuje na svém webu.

Meteorologové na dnešek pro Královéhradecký kraj předpovídají jasno až polojasno, k večeru od severu přibývání oblačnosti a postupně místy déšť nebo přeháňky, nad 900 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty by měly vystoupat na devět až 12 stupňů, na horách mají být maxima do šesti stupňů. Silný vítr se očekává také dnes, na horách může v nárazech ještě dosahovat rychlosti přes 70 km/h. V noci na sobotu by měl vítr slábnout, o víkendu se má dál ochlazovat.

Silný vítr zasáhl kraj ve čtvrtek před polednem a uklidnil se vpodvečer. Hasiči měli ve čtvrtek kvůli silnému větru téměř 200 výjezdů. Jednoho člověka na Náchodsku zranil padající strom. Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané stromy a větve na silnice a na elektrická vedení. Ve 20 případech pomáhali hasiči zajišťovat poškozené střechy.