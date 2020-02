Vítr lámal stromy, bez elektřiny je na 5000 domácností

Praha - Kvůli popadaným stromům je v obou směrech uzavřená frekventovaná silnice I/4 mezi Vimperkem a Strážným na Prachaticku. Stromy polámal noční vítr. V Libereckém kraji dnes ráno sněžilo, hlavně v horách. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin asi 20 centimetrů sněhu. Kvůli silnému větru zůstává v Česku bez dodávek elektřiny na 5000 domácností. Největší potíže přetrvávají na jihu Moravy.

V distribuční síti společnosti E.ON je bez dodávek elektřiny 3500 míst a u ČEZ 1500. Vyplývá to z aktualizovaných údajů, které ČTK dnes kolem 14:00 sdělily mluvčí společností Martina Slavíková a Soňa Holingerová. Dopoledne bylo bez dodávek proudu zhruba 16.500 domácností a kolem poledne jejich počet klesl na zhruba 10.000.

V distribuční síti E.ON se dnes dopoledne bez dodávek proudu ocitlo 14.500 domácností. Zhruba dvě hodiny po poledni jich bylo podle Slavíkové už jen 3500. Potíže přetrvávají zejména na jihu Moravy, kde je bez elektřiny asi 1250 domácností, přičemž většina na Břeclavsku.

"Přibyly poruchy na Zlínsku, konkrétně na Uherskohradišťsku řešíme tři poruchy na vedení vysokého napětí. Konkrétně jde o lokality Ostrožská Nová Ves a Boršice, omezení dodávek elektřiny je i v okolí Karlovic a Starého Hrozenkova," uvedla Slavíková. Doplnila, že naopak na Vysočině a v jižních Čechách, kde problémy s dodávkou proudu rovněž byly, firma již problémy vyřešila.

Silný vítr dorazil do Čech po páté ráno a začal vyvracet stromy a lámat větve, které poškodily elektrické vedení na mnoha místech v jižních Čechách. E.ON tam v časných ranních hodinách v jednu chvíli zaznamenal 7000 domácností bez proudu. Vítr postupně přechází na východ.

ČEZ dopoledne evidoval 2000 domácností bez dodávek elektřiny, po poledni se jejich počet zvýšil na 3800. O dvě hodiny později bylo 2300 z nich opět připojeno k proudu. Podle Holingerové potíže zůstávají zejména na východě Čech. Firma předpokládá, že pokud vítr opět nezesílí, všechny dodávky proudu obnoví během dneška. ČEZ po výstraze meteorologů zvýšil počty pracovníků v dispečinku a v call-centru. Lidé mohou volat na bezplatnou linku 800 850 860 nebo hlásit poruchy prostřednictvím webového portálu www.bezstavy.cz.

Jihočeský kraj

Vozovku často využívá především nákladní doprava při tranzitu do Německa. Objízdné trasy vedou po vedlejších silnicích, řekla dnes ráno ČTK mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.

"Na Prachaticku je podle našich informací nejvíce popadaných stromů v kraji," uvedla. Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem. Poryvy s nárazy o rychlosti až nad 65 kilometrů za hodinu mohou být do dnešního odpoledne. Nyní je v Jihočeském kraji až deset stupňů Celsia nad nulou. Přes den teploty mírně klesnou a mohou se vyskytovat srážky, někde i sněžení.

Královéhradecký kraj

Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin asi 20 centimetrů sněhu. Silný vítr dnes zastavil horní úsek lanovky na Sněžku a v Peci pod Sněžkou vyřadil z provozu lanovku na Hnědý vrch a vleky U Lesa a Klondike. Hasiči měli v kraji několik výjezdů k popadaným stromům. Kromě Krkonoš pokryl čerstvý sníh i silnice v Orlických horách. Vyplývá to například z informací silničářů.

Vítr shodil stromy na silnice v Rokytnici v Orlických horách, u Vřesníku na Jičínsku a v Lužci nad Cidlinou na Hradecku. "Hasiči stromy odstranili. Události se obešly beze škod," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová.

Podle meteorologů by vítr dnes mohl mít v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině a mohl by také tvořit sněhové jazyky. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Na Sněžce bylo dnes ráno pět stupňů pod nulou, pocitová teplota byla minus 11 stupňů, uvedla polská horská služba.

Meteorologové upozornili, že na horách v Královéhradeckém kraji může dnes napadnout až 25 centimetrů sněhu. V polohách nad 400 metrů nad mořem by mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu. Teploty by se dnes měly pohybovat od dvou do pěti stupňů, na horách kolem minus jednoho stupně.

Liberecký kraj

Silničáři v Libereckém kraji dnes uzavřeli kvůli sněžení po dohodě s policií pro kamiony nad šest tun s výjimkou autobusů silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo. Na vozovce je mokrý těžký uježděný sníh, pro kamiony je silnice jen obtížně sjízdná, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starost údržbu krajských silnic i části silnic první třídy. Cesta přes Oldřichov v Hájích se nesolí, na Raspenavu, Hejnice a Lázně Libverda tak musí těžké nákladní vozy po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

V Libereckém kraji od rána sněží, sněžení se postupně rozšířilo na většinu území. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, rozbředlý sníh je místy i na hlavních tazích. Pozor by si měli dát hlavně řidiči kamionů na cestě do Polska přes Harrachov. Na silnici je vrstva čerstvého sněhu, která může klouzat. "Opatrní by měli být motoristé také třeba na libereckém Ještědu," řekl Petr Šén.

Dnes bude sněhu přibývat, podle meteorologů může v horách napadnout až 20 centimetrů. Problémy mohou mít v takovém případě hlavně kamiony ve stoupání na Kořenov a Harrachov a dál do Polska. K zablokování provozu na 17kilometrovém úseku z Tanvaldu na Harrachov stačí jediný kamion uvízlý v kopci. Zatím je silnice pro kamiony průjezdná, silničáři ale řidičům doporučují alternativní trasu do Polska po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Je jen mokrá a bez problémů sjízdná.

Teploty v Libereckém kraji se pohybují od minus jednoho do tří stupňů Celsia a podobné by se měly udržet po celý den. Silnější sněžení čekají silničáři v noci na středu. "Uděláme ale vše proto, abychom silnici na Harrachov pro kamiony zavírat nemuseli," dodal Šén.

Plzeňský kraj

Hasiči v Plzeňském kraji likvidovali dnes od 04:00 už na 44 místech stromy popadané na silnicích i jiných místech. Silný vítr s deštěm působil největší problémy na Šumavě a v Pošumaví na Klatovsku a částečně a Domažlicku, řekl dnes ráno ČTK mluvčí hasičů Petr Poncar. Energetici z ČEZ v regionu řeší tři poruchy na vedení vysokého napětí na Klatovsku, kde je bez proudu asi 300 domácností.

"Jde o tři lokality - Hnačov-Zavlekov, Kašperské Hory-Rejštejn a na Železnorudsku pak Pancíř, Špičák a část Železné Rudy," řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Na Tachovsku v Plané je ještě bez proudu 20 odběrných míst. Do večera by měly mít všechny domácnosti dodávky elektřiny.

Mezi Hlubokou a Chodskou Lhotou u Kdyně na Domažlicku padl strom přes koleje na lokální trati. Trať už je průjezdná. "Lokálka s pěti cestujícími najela na strom, nikomu se nic nestalo. Neprůjezdnou větší silnici nemáme hlášenou," uvedl. Hasiči jezdí do terénu stále, ale méně než ráno.

Nejvíce popadaných stromů bylo dosud ve vyšších polohách Železné Rudy a v Sušici a okolí. Na Plzeňsku byl relativní klid, ale pršelo tam celou noc i ráno. V Plzni čerpali hasiči lagunu na silnici.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách dnes ráno komplikuje sněžení a vítr. Hasiči vyjížděli k popadaným stromům a častěji zasahují u dopravních nehod, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Od půlnoci hasiči odstraňovali ze silnic čtyři popadané stromy, a to na Rakovnicku a Mladoboleslavsku a dva případy se staly v okrese Praha-východ. "Aktuálně vyjíždíme k dalším dvěma případům na Příbramsku a Mladoboleslavsku," uvedl Gabriel před 9:00. Strom přes silnici brání provozu v obci Strenice na Mladoboleslavsku a spadlá větev zasahuje do silnice v Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku.

Kvůli drobnému sněžení hasiči častěji vyjíždějí také k dopravním nehodám. Ráno zasahovali zejména na třetím kilometru dálnice D8 ve směru do Prahy u hromadné nehody čtyř aut. Jeden člověk byl lehce zraněn, dálnice byla dočasně neprůjezdná.

Kraj Vysočina

Silný vítr a popadané stromy dnes na Vysočině zkomplikovaly dopravu a dodávky elektrické energie. Hasiči je od rána odstraňovali už na více než 50 místech. Byl kvůli nim uzavřen i lesní úsek silnice 399 mezi Jinošovem a Velkou Bíteší vedoucí k dálnici D1. Bez elektrické energie bylo dopoledne 1700 domácností na Žďársku, všechny poruchy se podařilo odstranit před 14:00. ČTK to řekli zástupci energetiků, policie a hasičů.

"Výstraha meteorologů se vyplnila a Vysočinu zasáhl silný vítr. Výstraha platí až do 22:00," řekla mluvčí hasičů Petra Musilová. Neprůjezdné byly dopoledne mimo jiné silnice u Mrákotína na Jihlavsku nebo mezi Třebíči a Budíkovicemi. Odpoledne popadané stromy zablokovaly silnici u Rudolce na Žďársku.

Za Velkou Bíteší spadla silná větev na kabinu nákladního auta. Nikdo se nezranil, řekla ČTK mluvčí policie Dana Čírtková. Kvůli opakovaným pádům stromů do vozovky byla silnice kolem poledne asi hodinu zavřená, řekl ČTK dispečer krajských silničářů.

Podle Martiny Slavíkové ze společnosti E.ON silný vítr nejprve dorazil do Čech, kde začal po 5:00 vyvracet stromy. Později se přesunul na Moravu. Všude způsobuje problémy v dodávkách energie. Na Vysočině byla největší porucha u Nového Veselí na Ždársku. Před polednem se tam velkou část poruch podařilo odstranit, bez dodávek bylo asi 200 domácností. Před 14:00 byly dodávky kompletně obnovené. Na Havlíčkobrodsku, kde je dodavatelem energie společnost ČEZ, poruchy nebyly. ČTK to řekla její mluvčí Šárka Lapáčková Beránková.

Deštivé noční počasí vystřídalo na Vysočině dopoledne sněžení. Podle meteorologů se mohou někde tvořit i sněhové jazyky, se sněžením počítají především v nadmořských výškách nad 600 metrů. Nejvyšší odpolední teploty se mohou dostat ke čtyřem stupňům Celsia, vítr může mít v nárazech rychlost až 70 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Hasiči ve Zlínském kraji odstraňovali dnes ráno a dopoledne popadané stromy na komunikace, čistili také ucpané propusti. V souvislosti se silným větrem a vytrvalým deštěm vyjížděly jednotky v regionu od 02:00 do dnešního poledne k dvěma desítkám událostí. Všechny se obešly bez zranění, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Lucie Javoříková. Více než 2000 domácností na Uherskohradišťsku je ale bez elektřiny.

"Jednalo se o technické pomoci jako například odstranění popadaných stromů na komunikace, které řidičům bránily v průjezdu, čištění ucpaných propustí a zajištění částečně utržené střechy objektu v Uherském Brodu," uvedla mluvčí.

K Horní Lhotě na Zlínsku vyjížděli hasiči kvůli vyvrácenému sloupu vysokého napětí. "Elektrické dráty tam visely nízko nad silnicí," řekla Javoříková. U Břestku na Uherskohradišťsku narazil automobil do spadlého stromu. Nejvíce hlášených událostí bylo podle mluvčí na Zlínsku a Uherskohradišťsku.

Mluvčí společnosti E-ON Martina Slavíková v tiskové zprávě rozeslané krátce před 14:00 uvedla, že energetici řeší tři poruchy na vedení vysokého napětí na Uherskohradišťsku. V Ostrožské Nové Vsi a Boršicích je podle ní kvůli tomu nyní bez elektřiny 1250 domácností. Omezení dodávek elektřiny je i v okolí Karlovic, kde se týká 590 domácností, a v okolí Starého Hrozenkova, kde je bez proudu 300 domácností.