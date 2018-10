Praha - Silný vítr, před kterým varovali meteorologové, komplikuje dnes ráno provoz na mnoha železničních tratích. Důvodem jsou většinou stromy, které spadly na koleje. Kompletní přehled omezení je aktualizován na webu Českých drah. Problémy jsou i na silnicích. Zhruba 30.000 lidí je bez proudu, uvedla společnost ČEZ. Výstraha před silným větrem platí na většině území do odpoledne, na východě pak až do 20:00.

Stromy spadly na trať například v úsecích Uhlířské Janovice - Ledečko, Rudoltice v Čechách - Lanškroun, Rumburk - Krásná Lípa, Vlastějovice - Ledeč nad Sázavou, Slavonice - Dačice, Hlinsko v Čechách - Ždírec nad Doubravou nebo na několika místech v okolí Havlíčkova Brodu. Dotčeny jsou tak desítky spojů, na některých místech je zavedena náhradní autobusová doprava.

Podle policejního webu musí s komplikacemi počítat i řidiči, protože stromy leží také na silnicích. Ve Zbořeném Kostelci na Benešovsku spadla větev na autobus, nehoda se ale obešla bez zranění. U obce Kratonohy na Královéhradecku vítr převrátil návěs nákladního auta, silnice na Roudnici je neprůjezdná. Převrácený vlek nákladního auta zablokoval také silnici u Heřmanova Městce.

"V současné době eviduje dispečink ČEZ Distribuce přes šest desítek poruch na vedení vysokého napětí, další desítky pak na nízkém napětí," sdělila v 06:00 ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Nejhorší situace je v okresech Benešov, Kutná hora, Vsetín, Šumperk, Chrudim a Havlíčkův Brod. Bez proudu je mnoho domácností i na severu Čech na Děčínsku a Českolipsku.

"Do terénu okamžitě vyjížděli pracovníci poruchových čet, pracují na odstranění poruch a dodávek elektřiny. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení," uvedla mluvčí. Firma podle ní kvůli výstraze meteorologů navýšila už v pondělí počty pracovníků v terénu, na distribučním call centru i dispečinku.

Vítr může mít podle meteorologů v oblasti Českomoravské vrchoviny a hor na severu Čech v nárazech rychlost až 90 kilometrů za hodinu. Na hřebenech hor dosáhne až 110 kilometrů za hodinu, což na mezinárodní stupnici síly větru odpovídá druhému nejvyššímu stupni, vichřici.

Královéhradecký kraj

Hasiči v Královéhradeckém kraji od pondělního odpoledne do úterního rána zasahovali v souvislosti se silným větrem u 30 případů. Nejvíce práce měli na Hradecku, Rychnovsku a Trutnovsku, sdělila dnes ráno ČTK Martina Götzová. Nejčastěji odstraňovali stromy, které spadly na silnice. Například u Kratonoh na Hradecku vítr převrátil vlek nákladního auta, silnice na Prahu je tam uzavřena.

"Silnice I/11 je v současnosti uzavřena a došlo také k poškození zábradlí mostku. Předpoklad uzavření komunikace je do 8:00, může se to ale změnit," uvedla Götzová. Podle ní nejvíce přibyly zásahy dnes ráno hasičům na Hradecku.

K dalšímu převrácenému nákladnímu vozidlu vyjeli hasiči krátce po 6:00 k obci Libišany na Hradecku. Nehoda se stala u nájezdu na dálnici D11. U Muzea východních Čech v centru Hradce Králové hasiči odstranili také uvolněné oplechování, které bránilo v průjezdu vozidel.

V noci byli v pohotovosti především hasiči na Trutnovsku a Rychnovsku, jen v okolí Špindlerova Mlýna zasahovali místní hasiči v noci třikrát, odstraňovali popadané stromy z komunikací. "V blízkosti Olešnice v Orlických horách pak spadl na silnici drát elektrického napětí, hasiči spolupracovali na místě s energetiky. Místo bylo neprůjezdné," uvedla Götzová.

Energetici v hradeckém kraji evidovali k 6:00 čtyři poruchy na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. "K nejpostiženějším oblastem patří Trutnovsko, Rychnovsko, Náchodsko," uvedla regionální mluvčí energetické firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Meteorologové před silným větrem v Královéhradekém kraji varovali. Dnes by mělo být polojasno, večer od západu opět přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 11. Nejsilněji by mělo foukat v Krkonoších, v nárazech kolem 110 kilometrů v hodině, večer má vítr slábnout.

Olomoucký kraj

Popadané stromy na komunikacích, přerušení elektrického vedení, ale i u volněné plechy na střechách má na svědomí silný vítr, který již několik hodin zaměstnává hasiče v Olomouckém kraji. Zasahují ve všech pěti okresech kraje, nejvíce práce mají na Olomoucku. Dosud mají na kontě 40 zásahů, situace se zatím neuklidňuje, řekl dnes ráno ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Silný vítr začal v kraji vát v pondělí kolem 22:00, zásahy hasičům začaly výrazně přibývat od dnešních 04:00. V drtivé většině jde o spadané stromy na komunikacích, uvedl Hošák. "Komplikace se nevyhnuly železniční přepravě, strom spadlý do kolejiště si vyžádal omezení provozu u Starého Města na Šumperku," uvedl mluvčí hasičů. Ve Staré Vsi na Přerovsku a v Lošticích na Šumpersku řešili hasiči s energetiky porušení elektrického vedení.

V Olomouci hasiči zasahovali na třech místech kvůli uvolněné plechové střešní krytině, v Jílové, Lafayettově a Hlušovické ulici. "V jednom případě se také uvolnily plechy v Žerůvkách na Olomoucku. Zde hasiči zajistili část krytiny na čerpací stanici. Uvolněné padající tašky z domu zajišťují aktuálně hasiči v Uničově v ulici Hrdinů," doplnil mluvčí hasičů.

Kraj Vysočina

Na Vysočině vyvrací silný vítr stromy, někde poškodil i střechy. Hasiči od pondělního podvečera do dnešního rána zasahovali u více než 130 událostí. Nikdo při nich nebyl zraněn, sdělila ČTK mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Podle údajů na webu Českých drah ztěžují popadané stromy provoz na několika tratích na Havlíčkobrodsku. Dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Problémy v dodávkách elektřiny jsou v okrajových částech Havlíčkobrodska.

Střechu rodinného domu utrhl vítr z rodinného domu ve Věži na Havlíčkobrodsku. "Část střechy skončila na vozovce," uvedla Musilová. Zajistit poškozenou střechu hasiči pomáhali také v jihlavské ulici Znojemská.

Problémy na železnici byly kolem 06:00 mezi Havlíčkovým Brodem a Šlapanovem. Ve směru z Havlíčkova Brodu na Pardubice je přerušená vlaková doprava v úsecích Havlíčkův Brod - Rozsochatec a Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách. Kvůli překážce na trati nejezdí vlaky ani mezi Ledčí nad Sázavou a Vlastějovicemi.

Meteorologové varovali před silným větrem s nárazy i kolem 90 kilometrů v hodině. Výstraha pro Vysočinu platí do dnešního odpoledne.