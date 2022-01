Vítr brzdí dopravu, měl i rychlost orkánu, 50.000 domácností je bez proudu

Praha - Vítr od rána v Česku komplikuje dopravu na silnicích i železnici, víc než 50.000 domácnostem přerušil dodávky elektřiny. Shodil zeď v průmyslovém areálu na Kladensku, jejíž sutiny jednoho muže zabily a druhého zranily. Hasiči měli zatím přes 1600 výjezdů. Ve vlaku na Břeclavsku uvízly desítky lidí. V noci zaznamenali meteorologové na Sněžce náraz větru o rychlosti 185 kilometrů v hodině. Varování před silným větrem platí pro celé Česko.

Na Milešovce a na krkonošské Luční boudě naměřili poryvy o rychlosti kolem 145 kilometrů v hodině, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Vedle hor, kde rychlost větru odpovídala síle orkánu, v noci silně foukalo i v níže položených oblastech. Nárazy větru o rychlosti kolem 90 kilometrů zaznamenali meteorologové v Ústí nad Labem, Dukovanech či na pražském Karlově.

Výstraha na silný a velmi silný vítr platí do dnešní půlnoci. Nejsilněji by podle ČHMÚ mělo foukat v dopoledních a odpoledních hodinách. Obzvláště silný vítr hrozí v severovýchodní polovině Čech, na Vysočině, ve Slezsku a také na jihu a západě Moravy. K večeru už bude vítr slábnout.

Kvůli silnému větru bylo v Česku kolem poledne bez proudu skoro 53.000 odběratelů, zhruba o 21.000 víc než ráno. Počet poruch na vysokém napětí přesáhl stovku. Vyplývá to z údajů distribučních firem ČEZ a E.ON. Dispečink společnosti ČEZ Distribuce evidoval k poledni osm desítek poruch na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny tak bylo 45.000 odběrných míst. Největší problémy s dodávkami jsou v Královéhradeckém a Středočeském kraji, v každém z nich je od elektřiny odříznuto 9000 odběratelů.

Více než dvě desítky poruch na linkách vysokého napětí měl kolem 11:00 distributor E.ON. Bez dodávek elektrické energie měl 7700 zákazníků, uvedl mluvčí firmy. Nejvážnější situace je podle něj na jižní Moravě.

Muže na Kladensku zabila větrem shozená pět metrů vysoká zeď v průmyslovém areálu ve Velkém Přítočně. Druhého zavaleného muže převezli záchranáři do nemocnice. Zeď se na muže zřítila poblíž firmy Stavebniny DEK. ČTK to řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Okolnosti pádu zdi policisté zjišťují.

Výrazně více práce mají kvůli větru hasiči. "Od půlnoci jsme v souvislosti s meteo situací zaznamenali již 1647 technických pomocí," uvedli ve 13:40 na twitteru. Pro srovnání dodali, že je to 4,5krát více než denní průměr všech zásahů.

Nárazový vítr komplikuje od rána dopravu v některých částech Česka. Na silnici číslo 35 ve směru na Liberec spadl na silnici strom a nabouraly do něho tři osobní automobily. Hasiči na severu Čech vyjeli do 10:00 k 250 událostem, neustále přibývají nové. V Píšťanech na Litoměřicku se zřejmě při vlnobití způsobeným vichřicí potopila část mola i s lodí. Nikdo nebyl zraněn. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus.

Na Českolipsku kvůli několika popadaným stromům z preventivních důvodů Správa železnic zastavila provoz na pěti tratích Vlaky neprojedou v úsecích Česká Lípa - Bakov nad Jizerou, Česká Lípa - Mimoň, Česká Lípa - Nový Bor, Česká Lípa - Horní Police a Česká Lípa - Blíževedly. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Podle mluvčí spadly stromy i na Semilsku.

Ve zvýšené míře by měli být kvůli počasí opatrní řidiči také na Vysočině. Nad ránem tam silničáři odklízeli sníh asi s 20 vozy. Hasiči v kraji od sobotního večera odklízejí stromy, které vyvrátil silný vítr. Měli dosud přes 110 zásahů. Popadané stromy komplikovaly také dopravu na železnici. Přerušená byla na tratích Havlíčkův Brod a Veselí nad Lužnicí a z Jihlavy do Brna. V úseku Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy má být provoz omezený do 18:00, funguje náhradní autobusová doprava, vyplývá z informací Českých drah.

Na sněhové jazyky dnes mohou narazit motoristé na Rychnovsku, varují silničáři v Královéhradeckém kraji. Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách podle nich leží vrstva ujetého a místy zledovatělého sněhu. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin deset centimetrů sněhu.

V Krkonoších silný vítr zastavil lanovky ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře a kabinovou lanovku na Sněžku. Provoz musela kvůli větru omezit i lyžařská střediska v Orlických horách a pod Králickým Sněžníkem v Pardubickém kraji, vyplývá z informací provozovatelů lanovek. Horská služba vydala výstrahu před silným větrem a turistům nedoporučuje hřebenové túry.

Silný vítr komplikuje dopravní situaci také v Jihomoravském kraji. Ve vyšších polohách hrozí námraza a sněhové jazyky. Na Znojemsku jsou nebezpečné nárazy větru a hrozí pády stromů na vozovku. Na webu na to upozorňuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Z důvodu nepříznivých podmínek podle dopravců nelze obsloužit některé linky a jiné mají zpoždění.

Před polednem zastavila spadlá trolej u Lanžhotu na Břeclavsku provoz na hlavní železniční trati ze Slovenska do České republiky. Na trati zůstal vlak EC 286, který mířil z Budapešti do Prahy, a kvůli nedostupnému terénu z něj není možná evakuace cestujících. ČTK to řekl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Ve vlaku je asi 70 pasažérů, kteří budou muset odhadem do 15:00 čekat na odtah vlaku. Nyní v něm nejde elektrický proud. Podle Kubáta jsou ale vozy novější a tepelně izolované. Lidé by podle něj neměli vlak opouštět.

V Olomouckém kraji stromy kvůli silnému větru spadly na auta a v Dzbeli na Prostějovsku také na projíždějící vlak, nikdo nebyl zraněn. Hasiči mají na kontě ke 110 výjezdům.

Jihočeští hasiči měli ke 12:45 přes 80 výjezdů kvůli větru. Při jednom zásahu odklízeli často i víc stromů. Nejvíc práce měli na Jindřichohradecku, tam vyjížděli třicetkrát. Na webu o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Popadané stromy, uvolněné střešní krytiny, ale i spadlé dráty elektrického vedení má na svědomí silný vítr ve Zlínském kraji. Zdejší hasiči mají na kontě za dopoledne přes tři desítky výjezdů, události se zatím obešly bez zranění, informoval ČTK mluvčí hasičů Roman Žemlička. Kvůli silnému větru se uzavřela Zoologická zahrada Zlín, informovala zoo na sociální síti. Zastavila se i lanovka na Pustevnách.