Praha - Sníh a silný vítr dnes opět zablokovaly silnice i železnice a přerušily dodávky proudu. V Karlovarském kraji začalo vpodvečer opět sněžit a navíc i mrznout. V krušnohorském Božím Daru trvá kalamitní stav, uzavřeny jsou všechny silnice z Božího Daru, silnice z abertamské křižovatky na Plešivec rozcestí, mezi Oldřichovem a Lužcem a také úsek mezi Stříbrnou a Bublavou. Policie dopoledne do odvolání uzavřela hlavní tah z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána, kde kamiony zablokovaly silnici. Náledí dnes zhruba na hodinu a půl zastavilo provoz městské hromadné dopravy v Pardubicích.

Bez elektřiny bylo dnes večer v Česku kvůli počasí až 16.000 domácností. Vyplývá to z vyjádření distributorů. Mluvčí ČEZ Soňa Holingerová řekla ČTK kolem 19:00, že firma eviduje 20 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na vedení nízkého napětí. Situace se výrazně zhoršila po 17. hodině, když se počet odběrných míst bez proudu v distribučním území ČEZ zvýšil na 16.000, přičemž odpoledne jejich počet kolísal mezi 3000 a 5000. Situaci zhoršil silný vítr. Další distributor, E.ON, dodávky plně obnovil.

V noci na dnešek bylo bez proudu na 15.000 odběrných míst, důvodem byl hlavně silný vítr. Podle meteorologů bude silný vítr slábnout až ve středu.

Počasí potrápilo hlavně horské oblasti v Čechách. V nejvýše položeném městě republiky, Božím Daru v Krušných horách, je od pátku kvůli přívalům sněhu kalamitní stav. Dopoledne hasiči kvůli ohrožení vlastní bezpečnosti padajícími stromy do hor nevyjížděli. Od 7. ledna, kdy začalo v kraji víc sněžit, odstranili víc než 365 spadlých stromů ze silnic a v souvislosti s počasím vyjížděli ke 168 událostem. V Karlovarském kraji začalo večer znovu sněžit a mrznout, na několika místech znovu blokovaly silnice kamiony, například na silnici I/13 na Chomutov u Stráže nad Ohří.

Horské oblasti se kvůli kalamitě potýkají s výpadky proudu a částečně i telefonního signálu. Záchranáři i samosprávy v kraji vyzývají lidi, aby do hor nejezdili. Státní podnik Lesy ČR nedoporučuje kvůli hrozbě pádu stromů vstup do lesů v Krušných horách.

Už třetí den komplikovaly padající stromy dopravu i dodávky elektřiny v Libereckém kraji. Od soboty hasiči k spadlým stromům vyjeli ve 180 případech, z toho dnes do 15:00 bylo takových výjezdů 30. Hasiči je odstraňovali i z hlavních silničních tahů. Některé silnice byly obtížně průjezdné i kvůli sněhovým jazykům. V dodávkách elektřiny se přes den situace postupně zlepšovala, k 15:00 bylo bez proudu asi 600 odběrných míst v kraji, odpoledne se to ale podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové opět zhoršilo.

V republice zůstalo bez elektřiny k 17:00 skoro 5000 domácností. Počet odběrných míst bez proudu v distribučním území ČEZ podle mluvčí odpoledne kolísal mezi 3000 a 5000. Další distributor, E.ON, dodávky plně obnovil.

Uvázlý kamion dnes vpodvečer zablokoval silnici první třídy číslo 3 u Bošilce na Českobudějovicku. Uzavírka vozovky, která spojuje České Budějovice s Prahou, potrvá několik hodin.

Kvůli popadaným stromům byla od nedělního večera do dnešních 11:00 uzavřená silnice druhé třídy mezi krkonošskými středisky Černý Důl a Janské Lázně. Na silnici pod tíhou sněhu a větru popadalo asi 15 stromů. V Krkonoších platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice a možná vzroste. Podle horské služby je v Krkonoších mnoho turistických stezek kvůli přívalům sněhu neprůchodných a tyčové značení je místy zaváté.

V západních Čechách u České Kubice na Domažlicku najel ráno nedaleko hranic s Německem mezinárodní rychlík do spadlého stromu. Ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí, nikdo se nezranil. Doprava na trati byla na více než dvě hodiny přerušena. Kvůli stromům na trati byl zastaven provoz i mezi Nejdkem a Potůčky na Karlovarsku. Obnovení provozu se podle Správy železniční dopravní cesty předpokládá nejdříve v úterý v poledne.

Rovněž na východě Čech dělalo počasí problémy. Kvůli padajícím stromům byla uzavřena silnice I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku a silnice na Mnich na Pelhřimovsku. Kvůli náledí a uvízlému kamionu byla přes den neprůjezdná i silnice I/37 u Ostrova nad Oslavou na Žďársku a nehoda tří aut zastavila provoz i na silnici I/38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku.

Jihočeský kraj

Kvůli vyprošťování kamionu je neprůjezdná silnice I/3 u Bošilce na Českobudějovicku. Policisté odklánějí dopravu na vedlejší silnice. Uzavírka vozovky, která spojuje České Budějovice s Prahou, potrvá několik hodin. ČTK to řekl mluvčí jihočeské policie Miroslav Doubek. Dopravu dnes na jihu Čech omezovalo na řadě míst sněžení. Kvůli tomu byl například uzavřený hraniční přechod s Rakouskem Zadní Zvonková, který však využívají většinou pouze turisté.

Uzavírka I/3 začala v 18:00. Podle Doubka nelze přesně určit, jak dlouho omezení potrvá. "Děkujeme za pochopení a apelujeme na řidiče na dodržování pokynů policistů," řekl Doubek.

Od ranních hodin fouká v Jihočeském kraji silný nebo nárazový vítr. V průběhu dne navíc začalo sněžit, a většina vozovek je proto sjízdná pouze se zvýšenou opatrností.

Teploty se před polednem pohybovaly kolem nuly. Podle předpovědi meteorologů se na horách také mohou tvořit sněhové jazyky.

Jihomoravský kraj

Kvůli poryvům silného větru, sněžení a zledovatělým silnicím mají v Jihomoravském kraji potíže autobusové linky na Tišnovsku, Blanensku, v okolí Boskovic a Brněnsku. Vyplývá to z informací na webu Integrovaného dopravního systému společnosti Kordis, která dopravu v kraji koordinuje.

Kvůli nesjízdným silnicím neobsluhují autobusy Borkovany, ani silnice v Chrlicích nejsou sjízdné. Popadané stromy zablokovaly průjezd Češkovicemi i Brumovem, řidiči čekají na uvolnění silnice. Zpoždění autobusů a trolejbusů vzniká i v Brně.

Dvě hodiny byla neprůjezdná trať mezi Lulčí a Vyškovem, po které projíždějí i rychlíky z Brna na Olomouc a Ostravu. Rychlík na ní narazil do spadlého stromu, nikdo nebyl zraněn. České dráhy zajistily pro cestující čtyř rychlíků, které uzavírka postihla, náhradní autobusovou dopravu.

Podle informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje jsou silnice na Blanensku, Brněnsku v Brně a na Vyškovsku sjízdné se zvýšenou opatrností zejména kvůli snížené viditelnosti při sněhových přeháňkách doprovázených silným větrem.

"V posledních dvou hodinách jsme měli přibližně 15 až 20 výjezdů k důsledkům silného větru, zejména k popadaným stromům. Většinou se jednalo o Blanensko," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.

Dnes v noci by teploty měly dosahovat až čtyř stupňů pod nulou, k ránu mohou opět přijít sněhové přeháňky.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji začalo vpodvečer opět sněžit a navíc i mrznout. Na několika místech už uvízly kamiony a tvoří se kolony, informovala ČTK krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová. Uzavřeny zůstávají po sněhové kalamitě i některé silnice v horských oblastech Karlovarského kraje. Autobusy jedoucí na Boží Dar budou od dnešního večera končit svou jízdu u jáchymovské radnice, informovala mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

"Na základě požadavku starosty města a po dohodě s dopravci budou autobusy jedoucí na Boží Dar končit kvůli stavu silnic a povětrnostním podmínkám v Jáchymově u radnice. Cestující by měl vždy upozornit řidič autobusu," uvedla Pavlíková. Opatření platí do odvolání.

Nehoda nákladního auta silnici č. 230 před Mnichovem na Chebsku. Za nehodou se tvoří kolony. Policie vyzývá řidiče, aby se úseku raději vyhnuli a řidiče nákladních aut, kteří už v koloně uvízli, aby vyčkali na příjezd silničářů.

Uvázlé kamiony zablokovaly i silnici I/13 směrem na Chomutov u Stráže nad Ohří. I tomuto úseku by se řidiči měli vyhnout. Zhoršená sjízdnost je i na dálnici D6 a silnici I/6 u Bošova, kde kvůli sněhu vozovka může klouzat.

Po oteplení ze soboty na neděli přišla dnes do Karlovarského kraje opět studená fronta a sněhové a někdy i mrznoucí dešťové srážky. Teploty jsou pod nulou, a sníh tak na silnicích místy zůstává a na vozovkách může podle varování meteorologů vznikat náledí. I nadále se čeká, zvláště ve vyšších polohách, silný vítr.

V Krušných horách zůstávají uzavřeny všechny silnice z Božího Daru, silnice z abertamské křižovatky na Plešivec rozcestí, mezi Oldřichovem a Lužcem. Úsek mezi Stříbrnou a Bublavou byl krátce zprovozněn, kvůli stromům nebezpečně nakloněným nad vozovku ho ale silničáři opět uzavřeli. Uzavřena je aktuálně opět také silnice I/25 od jáchymovské radnice k abertamské zatáčce.

Horské oblasti se kvůli kalamitě potýkají také s výpadky elektrického proudu a částečně i telefonního signálu. Záchranáři i samosprávy v kraji vyzývají lidi, aby do hor pokud možno vůbec nejezdili.

Královéhradecký kraj

Silnice druhé třídy mezi krkonošskými středisky Černý Důl a Janské Lázně je od dnešních 11:00 opět průjezdná. Silnice byla kvůli popadaným stromům uzavřená od nedělního večera. ČTK to řekl dispečer trutnovských silničářů Milan Baxa.

Na silnici pod tíhou sněhu a větru popadalo kolem 15 stromů. Z dalších nakloněných stromů silničáři dnes odřezali větve. Silničáři z cesty dnes také odstraňovali sněhové bariéry a silnici upravovali pluhy.

Ostatní silnice v Krkonoších a na Trutnovsku byly dnes kolem poledne s opatrností sjízdné. "Na silnici na Horní Malou Úpu leží ujatá vrstva sněhu o síle do deseti centimetrů," řekl Baxa. Na chemicky udržovaných cestách do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou byla vrstva rozbředlého sněhu.

V horních partiích Krkonoš za poslední dny napadlo až 140 centimetrů sněhu. Celkem na hřebenech leží okolo 180 centimetrů sněhu. V krkonošských střediscích je asi metr sněhu.

V Krkonoších se zvyšuje tendence lavinového nebezpečí

V Krkonoších po vydatném sněžení v minulých dnech platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice a je možné, že ještě vzroste. Vyplývá to z webu horské služby a z vyjádření jejích zástupců. "Tendence lavinového nebezpečí je stoupající," uvedl dnes dopoledne Robert Dlouhý z horské služby.

Horská služba na svém webu ve výhledu na úterý má již uvedený čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí. "Předběžně na to upozorňujeme. Bude ale záležet na počasí a na výsledcích měření v terénu, podle toho rozhodnutí padne. V úterý ráno budeme chytřejší," řekl ČTK dnes náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

Čtvrtý stupeň znamená vysoké nebezpečí lavin a možnosti túr jsou velmi omezené. Je nejvyšším stupněm vyhlašovaným v Krkonoších. Na většině ohrožených cest hrozí sesuvy samovolných lavin středního i velkého rozsahu. Čtvrtý stupeň se v Krkonoších vyhlašuje minimálně.

Horská služba také nedoporučuje kvůli silnému větru a místy zavátému tyčovému značení hřebenové túry. Dnes ráno nejvíce z celé republiky foukalo na Sněžce, v poryvech dosáhl vítr na nejvyšší české hoře až 130 kilometrů v hodině. Oba úseky lanovky na Sněžku dnes nejedou. Mimo provoz byly kvůli silnému větru i některé lanovky ve Špindlerově Mlýně a některé menší vleky ve SkiResortu Černá hora - Pec.

Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo čtvrt metru nového sněhu za působení západního a severozápadního větru a za poslední dny až 140 centimetrů sněhu. Na hřebenech je okolo 180 centimetrů sněhu. Třetí lavinový stupeň je charakterizován jako značné lavinové nebezpečí. "V polohách pod 1000 metrů nad mořem padal vlhký až mokrý sníh. Sněhové profily vykazují malou stabilitu. Hrozí uvolnění lavin z nového sněhu a lavin deskových," uvedl dnes Dlouhý.

V polohách pod 900 metrů nad mořem mohou být laviny z nového a mokrého sněhu. Podle předpovědi by i dnes mělo sněžit za silného severozápsdního větru. Uvolnění laviny je možné již při malém zatížení, a to hlavně na strmých svazích. "V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu," uvedla horská služba na webu.

Čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí byl podle informací ČTK v Krkonoších naposledy vyhlášen na několik dní 17. února 2012, před tím 18. února 2009 a také v únoru roku 2006. Zřejmě nejkritičtější byla situace v lednu 2002, kdy na některých svazích sněhová vrstva dosahovala až osmi metrů. Horská služba tehdy uvažovala i o odstřelu lavin, ale vedení Krkonošského národního parku a tehdejší okresní úřad to zamítly.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě a přístupové cesty.

Tyčové značení v Krkonoších je místy zaváté, uvádí horská služba

Tyčové značení v některých místech Krkonoš je zaváté. Stalo se tak v minulých dnech, kdy hory zasáhlo vydatné sněžení za silného větru. ČTK to dnes sdělila horská služba. Tyčové značení pomáhá lidem za snížené viditelnosti v orientaci v terénu.

"Přesto, že tyčové značení podél cest sahá obvykle do výše asi tří metrů, na řadě míst je pod sněhem. V následujících dnech budeme tyče doplňovat. Návštěvníci pohoří by s tím ale nyní měli počítat a zejména ve vrcholových partiích by se měli vydávat na túry patřičně vybaveni, pouze za lepšího počasí a se znalostí aktuálních podmínek v terénu," uvedl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dopravu i dodávky elektřiny dnes už třetím dnem komplikovaly padající stromy, které nevydržely nápor mokrého sněhu. Od soboty hasiči k spadlým stromům vyjeli ve 180 případech, z toho dnes do 15:00 bylo takových výjezdů 30. Hasiči je odstraňovali i z hlavních silničních tahů. ČTK to řekla krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Dnes se přidal i silný vítr a některé silnice kvůli sněhovým jazykům byly jen obtížně průjezdné. V dodávkách elektřiny se situace postupně zlepšuje. K 15:00 bylo bez proudu asi 600 odběrných míst v kraji, řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. V neděli odpoledne bylo bez dodávek až 9000 odběratelů. Problémy jsou stále hlavně na Semilsku a Jablonecku.

Varování před silným větrem meteorologové prodloužili až do středečního rána. V nárazech může mít až 70 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů. Na některých silnicích vytváří sněhové jazyky, problémy byly dnes na silnicích z Jilemnice na Horní Brannou či Benecko, mezi Tanvaldem a Albrechticemi nebo Vysokým nad Jizerou a Zlatou Olešnicí.

Poruchy na vedení vysokého napětí dnes byly hlavně na Jablonecku a Semilsku. Bez proudu byli v 15:00 stále ještě odběratelé v oblasti Kořenova, Desné, Pasek nad Jizerou či části Železnobrodska.

Padající stromy řidiče ohrožovaly i na hlavních silničních tazích. "Zcela neprůjezdná byla v neděli silnice 1/10 mezi Kořenovem a Desnou, kterou zablokovaly kmeny stromů hned na několika místech. V pondělí ráno zde jednotky zasahovaly znovu," uvedla Bílková. Opatrní by měli být řidiči i na silnici 14, hasiči likvidovali několik padlých stromů například u Poniklé nebo Rokytnice nad Jizerou.

Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na vozovkách nižších tříd v západní části Krkonoš a Jizerských hor je vrstva nového nebo rozbředlého sněhu. "Máme poměrně velké problémy v horských oblastech. S oteplením začaly vrstvy sněhu povolovat a vytváří se i hluboké koleje. Snažíme se to strhávat," řekl dnes dopoledne ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK. Sjízdné jsou i místní silnice v Jablonci, kde od čtvrtka do dnešního rána platil kalamitní stav, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť.

Obleva a déšť zvýšily v noci na dnešek hladiny některých menších toků. V noci druhého povodňového stupně dosáhla Řasnice ve Frýdlantu na Liberecku, kulminovala na 95 centimetrech. V 15:00 byla na 55 centimetrech. Na prvním povodňovém stupni byl odpoledne Panenský potok v Pertolticích na Českolipsku. V 15:00 tam byla hladina ve výšce 141 centimetrů, druhý stupeň je při 160 centimetrech. Průtok v potoce ale stoupá jen velmi mírně, pomohlo ochlazení. Pod nulu se dostaly odpoledne teploty i v nížinách. Místy by mělo nadále sněžit.

Jablonec po čtyřech dnech zrušil kalamitní stav

Jablonec nad Nisou dnes k 9:00 po čtyřech dnech odvolal kalamitní stav prvního stupně. Řidiči mohou nadále parkovat zdarma na městských parkovištích, přetrvávají problémy s údržbou sídlišť. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Markéta Hozová. Město je podle ní kompletně průjezdné, udržované chodníky jsou průchozí.

"Z města bylo k dnešnímu dni odvezeno celkem 8300 tun sněhu. Parkovací automaty zůstávají až do odvolání vypnuté a samozřejmě i v následujících dnech budeme pokračovat v odklízení sněhu," uvedla Hozová. Úklid zkomplikovala obleva. "Sníh je teď mokrý, těžký," dodala mluvčí.

Jablonec je podhorské město, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná. Náklady na jeden den zimní údržby při aktuální situaci jsou až půl milionu korun. Kalamitní stav byl v Jablonci nad Nisou vyhlášen ve čtvrtek zhruba po dvou letech. Město k tomu přistoupilo, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť.

Podle Hozové přetrvávají problémy na sídlištích kvůli zaparkovaným autům. Překážejí strojům, a tak se tam uklízí hlavně ručně. "Na dnešní den nám věznice Rýnovice opět poskytla osmnáctičlennou skupinu odsouzených a ti se budou podílet hlavně na ručním odklízení sněhu na sídlištích, aby se situace co nejdřív zlepšila," řekla.

Mluvčí upozornila na to, že sníh, který občané a firmy odklidí ze svých pozemků, dvorů a zahrad, nemohou navozit na komunikaci. "Jde o přestupek znečišťování veřejného prostranství s pokutou až do 20.000 korun. Povinnost uklidit sníh spadlý nebo shozený se střechy na uklizený chodník mají i majitelé domů," dodala Hozová.

V souvislosti s počasím se objevily po městě poruchy veřejného osvětlení, technické služby je postupně řeší. "V případě nefunkčního veřejného osvětlení, žádáme občany o spolupráci při nahlášení poruchy," dodal jednatel jabloneckých technických služeb Milan Nožička.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje dnes ráno pokrývá rozbředlý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Řidiči si v celém kraji musí dát pozor na silný vítr. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh je na silnicích v severní kopcovité části Olomoucka a pokrývá také silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje okresy Šumperk a Jeseník. Rozbředlý sníh je v těchto dvou horských okresech i na méně důležitých cestách.

V nižších polohách Olomouckého kraje jsou silnice zpravidla holé a mokré. V celém kraji ale platí výstraha meteorologů před silným větrem.

Pardubický kraj

Náledí kompletně zastavilo pardubickou MHD

Náledí dnes zhruba na hodinu a půl zastavilo provoz městské hromadné dopravy v Pardubicích. Ve městě hustě sněžilo a když se sněhová vrstva ujezdila, začala namrzat a silně klouzat. Do ulic musely vyjet sypače. Hromadná doprava v současnosti začíná postupně jezdit na všech linkách, vozidla však budou nabírat zpoždění, uvedl na facebooku Dopravní podnik města Pardubic.

Po zastavení dopravy zůstaly vozy stát v zastávkách i mimo ně. Žádná nehoda autobusu ani trolejbusu se nestala.

Podobný kolaps MHD v Pardubicích nepamatuje. Informaci pro cestující dopravní podnik zveřejnil na facebooku a na světelných tabulích ve městě. Stejně oznámil i opětovné spuštění dopravy.

"V 18:35 byla zastavena kompletně doprava v celých Pardubicích. Všechny vozy v zastávkách, případně tam, kde zůstaly stát, pod kopcem nebo na kopci. Všechno stojí do odvolání, zatím nevíme, kdy to zprůjezdníme," řekl ČTK po zastavení dopravy dispečer dopravního podniku Pardubic Petr Mates.

Silnice první třídy číslo 11 z Čenkovic přes Suchý Vrch do Červené Vody na Orlickoústecku je již průjezdná. Od noci byla kvůli padání stromů a větví pod tíhou sněhu zcela uzavřena. Počasí komplikuje dopravu i na jiných místech. V Klášterci nad Ohří energetici museli odstranit poruchu na vedení vysokého napětí.

Rozbředlý nebo uježděný sníh leží na menších silnících zvláště ve vyšších polohách. Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách. Místy se mohou tvořit ve sněhu vyježděné koleje, někde také sněhové jazyky nebo náledí.

Kluzké vozovky způsobily také několik dopravních nehod. Například v Čenkovicích na Orlickoústecku museli hasiči vyprošťovat dva kamiony, autobus a dodávku, uvedla mluvčí krajského hasičského sboru Vendula Horáková. Nehoda omezila dočasně provoz také na silnici I/34 z Borové na Poličku, auta projížděla kyvadlově. Mezi obcemi Kukle a Mikuleč na Svitavsku nyní vozovku blokuje vzpříčený kamion. Silnice je zcela uzavřená, objížďka vede přes Svitavy.

Pád stromů a větví zatížených sněhem způsobil i jednu poruchu na vedení vysokého napětí. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové postihla Klášterec nad Orlicí, v současnosti je již odstraněná. Stromy na silnicích musejí hasiči odklízet na dalších místech kraje.

Plzeňský kraj

U České Kubice na Domažlicku, nedaleko hranic s Německem, najel ráno mezinárodní rychlík Západní Expres do spadlého stromu. Událost se stala po 7:30 a obešla se bez zranění. Doprava na trati se zastavila, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar. Ve vlaku bylo sedm cestujících a strojvedoucí. Podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radky Pistoriusové byl provoz plně obnoven v 10:00.

Událost zastavila na čas provoz na mezinárodní trati. Náhradní přepravu zajistily autobusy. Mezinárodní rychlíky Západní Expres, které jezdí mezi Mnichovem a Prahou, nabraly zpoždění desítky minut.

Událost se stala mezi kilometrem 178 a 175,5 železniční trati. "Došlo k poškození lokomotivy," uvedl Poncar. Na lokomotivě vznikla škoda předběžně odhadnutá na 45.000 korun, na trati žádná škoda nevznikla, doplnila Pistoriusová.

Večer vydala Železná Ruda na Klatovsku varování před padajícími větvemi a stromy a doporučila, aby lidé nechodili do lesa.

"Zejména v nadmořské výšce nad tisíc metrů je nebezpečí opravdu značné. Stromy jsou přetížené vrstvou napadaného sněhu. Chápu, že když mají u nás lidé zrovna zaplacenou dovolenou, chtěli by si ji užít, ale vydávat se v tuto chvíli do lesů je opravdu životu nebezpečné. Proto chci vyzvat všechny, aby neriskovali," uvedl v tiskové zprávě starosta Železné Rudy Filip Smola (ČSSD) s tím, že situace ve vyšších nadmořských výškách v okolí Železné Rudy je už několik dní na hranici kalamity.

"Zatím stále zvládáme sníh odklízet, snažíme se udržet průjezdné komunikace, ale je to na hraně. Zejména v odlehlejších oblastech se může stát, že silnice nebude prohrnutá, nebo bude někde navátá vysoká vrstva sněhu," uvedl místostarosta Petr Najman.

Ústecký kraj

Silný vítr a sněžení dnes celý den komplikují dopravu v Ústeckém kraji. Policie dopoledne uzavřela hlavní tah z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána, kde kamiony zablokovaly silnici. Zavřená je také cesta u Křímova na Chomutovsku a frézy nasadili cestáři v Krušných horách. V nižších polohách komunikace namrzají.

V terénu mají silničáři veškerou techniku. Ve vyšších polohách jsou problémem sněhové jazyky, odpoledne začalo sněžit i v Ústí nad Labem a komunikace namrzají. Zledovatělá je podle informací policie vozovka také třeba na silnici I/15 při průjezdu obcí Třebívlice na Litoměřicku.

Silný vítr stále fouká v Krušných horách. Potíže vystoupat na Moldavu na Teplicku mají i silničáři. Hasiči vyjížděli od nedělního večera k desítkám popadaných stromů, uvolněných plechů a věcí hrozích pádem. V terénu jsou stále také energetici. Bez proudu byla přes den v Ústeckém kraji zhruba tisícovka odběratelů.

Meteorologové z krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem neočekávají zatím výraznější změnu situace. Silný vítr a sněhové přeháňky předpovídají i pro noc na úterý.

Kraj Vysočina

Policie na Vysočině dnes do 14:30 řešila 25 dopravních nehod, při kterých se lehce zranili dva lidé, řekla ČTK mluvčí policie Dana Čírtková. Dopravu na řadě míst komplikovalo náledí, uvízlé kamiony nebo popadané stromy. Několik hodin byl kvůli nehodě neprůjezdný hlavní tah z Jihlavy na Znojmo. Stála i silnice 37 u Ostrova nad Oslavou na Žďársku. Podle silničářů už jsou všechny silnice v kraji s opatrností sjízdné.

U Dlouhé Brtnice na Jihlavsku na silnici 38 z Jihlavy na Znojmo dnes havarovala dvě nákladní a dvě osobní auta. Plně průjezdná byla silnice po 13:00. Jeden z řidičů osobního auta se podle Čírtkové lehce zranil. Lehké zranění u jednoho účastníka nehody potvrdila i ředitelka krajských záchranářů Vladislava Filová. Druhým lehce zraněným člověkem při dnešních nehodách v kraji byla čtrnáctiletá dívka, kterou ráno zachytilo auto na přechodu pro chodce ve Žďáru nad Sázavou. V Jihlavě ráno havaroval autobus městské hromadné dopravy, nikdo se nezranil.

"Kromě nehod jsme měli asi 20 volání od řidičů, volání byla napříč krajem a týkala se špatně sjízdných, případně úplně nesjízdných silnic," řekla Čírtková. Podle silničářů byla nejhorší situace na Žďársku. Někde silnice blokovaly popadané stromy jako mezi Humpolcem a Petrovicemi na Pelhřimovsku. Hasiči stromy odstraňovali asi na 20 místech v kraji, pomáhali také s odtahem a vyproštěním zapadlých aut, někde museli odstraňovat sněhové převisy ze střech domů.

Provoz na Vysočině během dne komplikoval prudký nárazový výtr. V noci na dnešek zaznamenali meteorologové jeho nejsilnější poryvy v Náměšti nad Oslavou a Dukovanech na Třebíčsku. Naměřili rychlost větru přes 90 kilometrů za hodinu. "Klimatické podmínky, hlavě prudký vítr v kombinaci se sněžením, s tím, že sice tálo, ale silnice byly ještě promrzlé, vytvořily místně ledovku," řekla Čírtková.

Podle meteorologů bude na Vysočině dál foukat v nárazech až devadesátikilometrovou rychlostí. Teploty v noci klesnou k pěti stupňům Celsia pod nulou, mohou se tvořit sněhové jazyky.