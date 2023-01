Vítr a sněhové přeháňky v Česku místy komplikují dopravu, Sněžku zasáhl orkán

Praha/Liberec/Hradec králové - Silný vítr a intenzivní sněhové přeháňky komplikují dnes dopoledne dopravu na několika místech v Česku. Silné sněžení zasáhlo například severní část Královéhradeckého kraje, popadané stromy zastavily provoz na silnici II/311 mezi Šerlichem a Orlických Záhořím v Orlických horách. V Libereckém kraji je od dopoledne pro nákladní vozy uzavřená silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál na hraniční přechod s Polskem, v kraji také sníh přispěl k nehodě auta a vlaku. S výjimkou jižní a východní Moravy platí na celém území výstraha meteorologů před silným větrem. Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu.

"V souvislosti s dnešním přechodem studené fronty se lokálně vyskytují a budou vyskytovat poměrně intenzivní sněhové přeháňky. Krátkodobě počítejte se silným sněžením a sníženou dohledností. Pozor zejména na silnicích," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na twitteru. Dneškem podle meteorologů začíná na horách větrný týden doprovázený přívaly sněhu. Napadnout by ho tam měly až desítky centimetrů.

Nejvíce nového sněhu očekávají meteorologové v Jizerských horách, Krkonoších a Jeseníkách, kde může do úterního dopoledne ojediněle napadnout až 30 centimetrů sněhu. V polohách od 800 metrů nad mořem se tam budou tvořit závěje, jinde hrozí sněhové jazyky, a to až do čtvrtečního večera, kdy bude vítr slábnout, dodali.

Na Sněžce dnes vítr v nárazech dosáhl podle dat měřicí stanice poštovny Anežka rychlosti přes 141 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku z Růžové hory. Vítr o síle orkánu byl na Sněžce v lednu už několikrát. V Krkonoších platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice.

Kvůli silné námraze a sílícímu větru je dnes v jižních Čechách bez proudu asi 600 odběratelů společnosti EG.D. Do vedení popadaly stromy a větve, problémy jsou hlavně kolem Volar a Vimperku na Prachaticku a kolem Kaplice na Českokrumlovsku.

V Libereckém kraji na základě zhoršení klimatických podmínek a špatné aktuální sjízdnosti uzavřeli silničáři od 11:00 hodin pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál na hraniční přechod s Polskem, původně měla uzavírka začít až v 16:00. Autobusy a osobní vozy tudy projedou. Omezení by zatím mělo platit do úterních 10:00, v závislosti na sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být ale termín uzavírky změněn, sdělil dnes ČTK Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Sníh a kluzká silnice byly podle policejní mluvčí Ivany Balákové i příčinou srážky osobního auta a vlaku v Jilemnici na Semilsku. Nehoda se stala před 11:00, řidič jel ze svahu k železničnímu přejezdu a přestože houkající vlak slyšel a brzdil, nedokázal auto zastavit. "Řidič naštěstí vyvázl bez zranění, které by vyžadovalo ošetření," doplnila Baláková. Ani ve vlaku nebyl nikdo zraněn, doprava do Martinic je přerušená, vlaky tam nahradily autobusy. V Ústeckém kraji, kde od rána sněží, se dopoledne na silnici u obce Bořislav na Teplicku převrátil kamion a zablokoval dopravu.

Na Liberecku zatím zůstávají pro těžká nákladní auta nad šest tun uzavřené dvě silnice. Neprůjezdná je pro kamiony silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musí využít silnici 13 přes Frýdlant. V pátek silničáři kvůli problémům se sjízdností uzavřeli pro kamiony také silnici třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

V Orlických horách je neprůjezdná silnice II/311 mezi Šerlichem a Orlických Záhořím. Úsek je dlouhý 7,4 kilometru, informovala policie. Na stromech se vytvořila silná ledová námraza. "Zasahovali jsme zde také už o víkendu. Situace není v místě bezpečná," uvedli hasiči na twitteru.

Řidiči by si také měli dát pozor na náledí, podle informací Ředitelství silnic a dálnic se tvoří například na Trutnovsku na silnici I/37 v okolí Výšinky a na silnici I/14 v Mladých Bukách. Místy se ráno tvořila ledovka také na Vsetínsku a ve východní části Kroměřížska. V Olomouckém kraji leží na vozovkách udržovaných inertně ujetá, místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. V Ústeckém kraji na Děčínsku si řidiči musí dát pozor na zbytky rozbředlého sněhu, na horách je pokrývka na některých úsecích ujetá.

"V návaznosti na toto opatření bylo aktivováno veškeré dopravní značení s výše uvedeným omezením. Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," zdůraznil Svoboda. Na trase je přes veškeré úsilí silničářů vrstva ujetého sněhu, která je pro kamiony obtížně sjízdná.

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje proměnné dopravní značení, do jehož vybudování investovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes deset milionů korun. Na značky motoristé narazí na hlavních tazích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

Na Liberecku zatím zůstávají pro těžká nákladní auta nad šest tun uzavřené také dvě silnice na Liberecku. Neprůjezdná je pro kamiony silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musí využít silnici 13 přes Frýdlant. V pátek silničáři kvůli problémům se sjízdností uzavřeli pro kamiony také silnici třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Do Hrádku musí řidiči kamionů po hlavní silnici 13 a 35 přes Bílý Kostel, kde se solí. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

V Libereckém kraji se stále objevují sněhové přeháňky, v nižších polohách přecházely do deště, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Podle krajského policejního mluvčí Vojtěcha Robovského řešili policisté od rána tři desítky dopravních nehod. "Všechny se naštěstí obešly bez vážnějších zranění," řekl. Dopravu komplikovaly uvízlé kamiony, v Tanvaldu skončil v příkopu i sypač.

Sníh a kluzká silnice byly podle policejní mluvčí Ivany Balákové i příčinou srážky osobního auta a vlaku v Jilemnici na Semilsku. Nehoda se stala před 11:00, řidič jel ze svahu k železničnímu přejezdu, a přestože houkající vlak slyšel a brzdil, nedokázal auto zastavit. "Vlak narazil do přední části vozu a odhodil ho mimo trať, řidič naštěstí vyvázl bez zranění, které by vyžadovalo ošetření," doplnila Baláková. Ani ve vlaku nebyl nikdo zraněn, doprava do Martinic byla přerušená, vlaky tam zhruba na tři hodiny nahradily autobusy.

Teploty v kraji se dnes pohybovaly většinou kolem nuly, vítr byl hlavně na Českolipsku a ve Frýdlantském výběžku, v nárazech přesahoval i 50 kilometrů v hodině. Sněžení a také silný vítr očekávají meteorologové v Libereckém kraji až do středy, v polohách nad 600 metrů se mohou tvořit sněhové jazyky a nad 800 metry i závěje.

Podle meteorologů se dnes v polohách nad 600 metrů tvoří sněhové jazyky, na hřebenech Šumavy i závěje. Ráno byl největší mráz v kraji na Kvildě, minus 13 stupňů.

"Aktuálně se omezení dodávek týká zhruba 600 odběratelů. Intenzivně pracujeme na opravách a dodávky elektrické energie obnovujeme, jak nejrychleji je to možné," uvedl Šperňák.

Stává se i to, že v některých oblastech se poruchy opakují na stejných linkách. Příčinou jsou hlavně stromy či větve, které nevydržely zátěž ledu a sněhu a popadaly do elektrického vedení. O víkendu a v pondělí se firma musela vypořádat zhruba s 30 poruchami na vedení vysokého napětí, často v těžko přístupném terénu, dodal Šperňák.

Hasiči již v úseku od Bedřichovky na Šerlich na II/311 odstraňovali od rána několik stromů, které se vyvrátily pod tíhou sněhu a námrazy. "Zasahovali jsme zde také už o víkendu. Situace není v místě bezpečná," uvedli hasiči na twitteru.

Policie na kluzkých silnicích dnes dopoledne evidovala několik nehod. U Nového Bydžova na Hradecku skončilo osobní auto v příkopě. V Jičíně narazil autobus bez cestujících do zaparkovaného kamionu. U obce Dobré na Rychnovsku na zledovatělé silnici uvázl kamion a cestu zablokoval.

V Českém Meziříčí na Rychnovsku narazil kamion do domu s cukrárnou. Provozovna byla v tu dobu zavřená, nehoda se obešla bez zranění. "Stav objektu posoudí statik," uvedli hasiči.V Rychnově nad Kněžnou se srazila dvě auta, u Skalice na Hradecku se srazily dodávky a traktor. Obě nehody se obešly bez zranění.

Řidiči by si měli dát v hradeckém kraji pozor zejména na Trutnovsku na silnici I/37 v okolí Výšinky a na silnici I/14 v Mladých Bukách, kde je na cestách náledí. "Varování před náledím platí pro I/35 Klenice, I/16 Jičín - obchvat a I/35 Kněžnice. Naše technika zimní údržby je v terénu," uvedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností

Silnice na Vysočině jsou dnes kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Policie eviduje od rána 19 dopravních nehod. U obce Údavy na Havlíčkobrodsku zablokovala silnici I/37 havarovaná nákladní souprava. ČTK o tom informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.

Řidič z havarovaného auta u obce Údavy se zranil, záchranáři ho převezli do nemocnice v Hradci Králové. Silnice byla několik hodin neprůjezdná, objízdná trasa vedla přes Hlinsko v Pardubickém kraji. Zablokovaný úsek se podle Lébrové podařilo plně zprovoznit před 16:00.

Zraněním cyklistky skončila dnes také nehoda v Golčově Jeníkově, srazilo ji auto.

Podle dispečinku Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina postupovalo sněžení od severozápadu. Sněžit začalo okolo 11:00. Technika silničářů vyjela ve všech okresech.

Sněžení předpovídají meteorologové pro většinu území kraje. Vítr může mít v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. Sněhové jazyky se mohu tvořit v polohách na 600 metrů nad mořem. Občasné sněžení se může na Vysočině vyskytovat i v noci na úterý, kdy teploty klesnou k minus dvěma stupňům Celsia.