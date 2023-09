Vítkovicím start sezony nevyšel, doma dostaly šest gólů od Varů

Ostrava - Hokejisté Vítkovic neobstáli v roli favorita a v prvním kole nového ročníku nejvyšší soutěže na domácím ledě utrpěli překvapivě vysokou porážku 2:6 s Karlovými Vary. Energie rozhodla čtyřmi góly už v úvodní části zápasu, dvakrát se prosadili Švéd Lukas Zetterberg a Tomáš Rachůnek. Západočeši přerušili sérii sedmi porážek ve vzájemných zápasech.

Vítkovice zahájily první zápas sezony takřka hororově. Jejich pohromu odstartoval v šesté minutě Gríger, jenž zblízka pohotově zasunul puk za Machovského. Pak hned první přesilovou hru přetavil už po šesti sekundách v druhý gól Zetterberg a stejný hráč v 17. minutě v další přesilovce po křížném pasu Černocha zavěsil i potřetí. A vítkovickou katastrofu pak dokonal sekundu před koncem úvodní části Rachůnek, který zůstal nepokryt před brankou a po přihrávce od Kangasniemiho přesně trefil pod horní tyčku.

Gólman Machovský tak ve své extraligové premiéře ve vítkovických barvách během dvaceti minut čtyřikrát inkasoval a od druhé části už ho nahradil Klimeš. Domácí ale nastartoval především rychlý snižující gól, který po chybné a laxní rozehrávce hostujícího brankáře Frodla za vlastní klecí hned ve 22. minutě vstřelil Kalus.

Pak ale domácí podržel právě i Klimeš, jenž zhatil sólový nájezd Jiskry. Vítkovice se potom do soupeře pořádně opřely a jejich nápor ještě zhutněl, když ve 29. minutě při hře pět proti čtyřem skóroval od modré čáry Percy. Káňa v další přesile mohl snížit na rozdíl gólu, ale z voleje záhadně minul poloprázdnou bránu a neujaly se ani další nebezpečné situace před karlovarským gólmanem.

Tlak Ostravanů odrazil ve 41. minutě Rachůnek, který vylákal Klimeše a pak střelhbitým objetím brány zasunul kotouč z druhé strany do vítkovické sítě popáté. A bylo po vzdoru Vítkovic. Hosté už si hlídali výsledek a jelikož jim dnes náramně šly přesilovky, při hře pět na čtyři vítězství ozdobili šestou trefou Hladonika.

Hlasy po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Dneska nastoupilo mužstvo profesorů. Takhle se to s námi vezlo od prvního gólu, první třetina 0:4. Myslím, že horší třetinu jsme ještě neodehráli. Nepamatuji si ani tak špatný výkon. Chtěli jsme s tím něco udělat, druhá třetina vypadala daleko lépe. Pomohli jsme si gólem v přesilovce a měli jsme tam šance na 3:4. Nepodařilo se nám ale hned první střídání ve třetí třetině, hned jsme dostali gól a hlavy šly dolů."

Václav Eismann (Karlovy Vary): "Měli jsme snový vstup do utkání, první třetina 4:0 pro nás. Ale nám bylo jasné, že domácí to nezabalí. Vítkovice přidaly a hra se vyrovnala. My pak přežili řadu těžkých okamžiků. Uklidnil nás hodně pátý gól. Bodů si nesmírně vážíme, protože je nám jasné, že tady se nebude vyhrávat lehce."

1. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 2:6 (0:4, 2:0, 0:2) Branky a nahrávky: 22. M. Kalus (Fridrich), 29. Percy (Mueller, Lakatoš) - 6. Gríger (Hladonik, Kangasniemi), 12. Zetterberg (Plutnar, Hladonik), 17. Zetterberg (Černoch, O. Beránek), 20. T. Rachůnek (Kangasniemi), 41. T. Rachůnek (Gríger, Kangasniemi), 55. Hladonik (Plutnar, Zetterberg). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Axman, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:3. Diváci: 5325. Vítkovice: Machovský (21. Klimeš) - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, J. Káňa - M. Kalus, Claireaux, Fridrich - Lednický, Dej, Kotala. Trenér: Holaň. Karlovy Vary: Frodl - Havlín, Plutnar, Pulpán, Dlapa, Stříteský, Huttula, D. Mikyska - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek - Zetterberg, Jiskra, Redlich - Koffer, Kofroň, O. Procházka. Trenér: Bruk.