Vítkovice znovu přetlačily Brno a vedou v předkole 2:0

Utkání předkola play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, 11. března 2021 v Ostravě. Hráči Vítkovic se radují z druhého gólu. Vpravo je Vojtěch Střondala z Brna. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Také druhý zápas předkola play off dopadl vítězně pro hokejisty Vítkovic, kteří na domácím ledě porazili Brno 2:1. Výhru zařídil ve druhé části Vladimír Svačina, Kometa už v přesilovce Filipem Králem jen snížila ve třetím dějství a na domácím ledě bude v sobotu odvracet vyřazení.

Domácím z vítězné středeční sestavy vypadl kvůli zranění veterán Irgl, nejproduktivnější brněnský hráč Mueller naopak na ledě nechyběl. Ale ani on nebyl ofenzívě Komety nic platný.

Tým Vítkovic znovu aplikoval úspěšný recept ze středečního zápasu postavený na kvalitní defenzívě. Do not navíc Ostravanům nahrál poměrně rychlý vedoucí gól: Kalus nahozením do prostoru vybídl k úniku Malleta, který pak krátké sólo zakončil i přesnou trefou.

Brňané se složitě propracovávali do koncovky. Ale v 17. minutě měl po průniku Klepiše přesto nabito na vyrovnání Rákos, jenže zblízka minul odkrytou branku.

V úvodu druhé části už v přesilové hře Zaťovič puk za Dolejšova záda dostal, ale gól kvůli posunuté brance neplatil.

Jak se hosté tlačili za vyrovnáním, mezírkami v jejich obraně soupeř proskakoval do dalších možností. Kalus a Schleiss své příležitosti promarnili, zato ve 32. minutě Vítkovicím kombinace v přečíslení vyšla znamenitě a Svačina do prázdné branky přidal druhý gól.

Hosté se prosazovali obtížně, ale naději vzkřísili v úvodních minutách třetí části v přesilovce, v níž navíc bránící Kalus přišel o hůl. Brněnský zámek nakonec korunoval přesným švihem pod horní tyčku Král.

Kometu jako kdyby pokropili živou vodou. I proto, že Vítkovičtí se dále nechali vylučovat, nápor hostů sílil a domácí se bránili s vypětím všech sil. Při závěrečné power play létala na Dolejšovu branku rána za ranou, několikrát to zkoušel Mueller, ale vítkovický brankář všechno pochytal.

Hlasy po utkání: Miloš Holaň (Vítkovice): "Bylo to znovu velmi těžké utkání. Nastoupili jsme velice dobře a po dvou třetinách vedli 2:0. Kaňkou na jinak výborném a obětavém výkonu byla disciplína. Polovinu třetí části jsme hráli ve čtyřech, což bere spoustu sil, ale klobouk dolů, jak to kluci ubránili. Vedeme 2:0, ale přistupujeme k tomu s pokorou." Jiří Horáček (Brno): "Série se k nám bohužel přesouvá za stavu 0:2 na zápasy. Teď máme úplně jasný plán, a to odehrát následující tři zápasy tak, jak jsme tady dneska odehráli třetí třetinu. Takhle musíme pokračovat, tak se chceme prezentovat - rvát se o každý puk."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Mallet (M. Kalus), 32. Svačina (J. Mikyska, Koch) - 44. F. Král (Klepiš, P. Holík). Rozhodčí: Hodek, Horák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 11:7, navíc Lakatoš (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Pyrochta, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Schleiss, J. Mikyska, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Dej, Werbik, Fridrich. Trenér: Holaň.

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Holland, Bartejs, Kučeřík, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Klepiš, Rákos, Vincour - Schneider, Střondala, Plášek - T. Šoustal, Kusko, D. Bondra - Valský. Trenér: L. Zábranský st.