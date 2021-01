Vítkovice získaly hokejového obránce Pyrochtu z Komety Brno

Ilustrační foto - Utkání 1. kola hokejového poháru Generali Česká Cup, skupina C: HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice, 4. srpna 2020 v Brně. Zleva Vladimír Svačina z Pardubic a Filip Pyrochta z Brna.

Ostrava - Obránce Filip Pyrochta se stal další posilou hokejistů Vítkovic. Čtyřiadvacetiletého odchovance Třebíče získali Ostravané při obměně defenzivy z Komety Brno. Ve středu dvanáctý tým extraligy opustili zadáci Jan Štencel a Slovák Peter Trška a klub naopak angažoval Lotyše Guntise Galvinše, který nedávno skončil v Třinci.

Pyrochta si v této sezoně v dresu Komety připsal v 23 extraligových zápasech tři body za tři asistence. Do Brna zamířil před minulou sezonou po návratu ze Severní Ameriky, kde strávil rok na farmách Nashvillu v Milwaukee v AHL a v Atlantě Gladiators v ECHL. V NHL šanci nedostal a po sezoně 2018/19 se dohodl na předčasném ukončení dvouletého dvoucestného kontraktu na 1,85 milionu dolarů.

"Filip Pyrochta je mladší hráč, ale také se zkušenostmi. Je to vicemistr z Liberce, vicemistr světa v mládeži. Je spíše ofenzivnějším obráncem, i když body to letos zatím příliš nepotvrdil. Ale jde i o parametry, má metr devadesát, vysoký, mladý, perspektivní. Věřím, že i on nám pomůže," řekl klubovému webu trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Pyrochta před odchodem do zámoří působil v Liberci, s kterým v roce 2017 získal v extralize stříbro. Účastník dvou světových šampionátů osmnáctek, který se v roce 2014 stal v této kategorii vicemistrem světa, má na kontě v extralize 179 utkání a 46 bodů za osm branek a 38 asistencí.

V české reprezentaci odehrál 17 zápasů. V roce 2018 byl s národním týmem na mistrovství světa v Dánsku, ale na soupisku se nakonec nedostal.

"Od příchodu nových hráčů očekávám zlepšení naší defenzivní hry v systému, který chceme hrát. Základem je vyhrávání osobních soubojů jeden na jednoho a první přihrávka na útočníky. Důležité jsou i jejich fyzické parametry. Mužstva kolem nás mají v obraně vysoké a velké hráče, takže i proto padla volba na tyto dva obránce," doplnil Holaň k angažování Pyrochty a Galvinše.

"Nebylo to snadné jednání, protože jsou to oba kvalitní obránci. I proto jsme velice rádi, že se nám je podařilo získat. Věříme, že oba oživí jak naši obranu, tak celý tým. Se změnami začínáme od obrany, protože jak už řekl Miloš Holaň, od té všechno začíná," prohlásil sportovní ředitel Vítkovic a Holaňův asistent Roman Šimíček s tím, že klub plánuje posílit také útok.