Ostrava - Hokejisté Vítkovic rozdrtili ve 32. kole extraligy Zlín 6:1 a v novém roce si připsali druhé vítězství. Domácí o něm rozhodli gólovou smrští v úvodní třetině, kdy na vedoucí gól hostujícího Dominika Lakatoše odpověděli pěti trefami v rozmezí třinácti minut.

Dvě branky zaznamenal Patrik Zdráhal a Vítkovice si připsaly nejvyšší výhru v aktuální sezoně, kterou nezhatilo ani dvojí střídání gólmanů na zlínské straně. Hosté utrpěli těžký debakl i přesto, že soupeře dvojnásobně přestříleli v poměru 50:25.

Jak růžově pro Zlín první část začala, tak katastrofálně skončila. Hosté se už ve třetí minutě lacino dostali do vedení díky Bartošákově hrubce: domácí gólman se ve snaze urychlit rozehrávku vydal za vlastní bránu, pak ale pod tlakem zazmatkoval a poslal puk přímo před prázdnou klec na hůl hostujícího Lakatoše, který pohodlně skóroval.

Zlín byl ve vedení ale pouze 32 sekund. Olesz vychytrale nahodil puk z nulového úhlu a o tělo přesunujícího se Jakuba Sedláčka kotouč zapadl za brankovou čáru.

Na co pak Vítkovice sáhly, to s nadsázkou skončilo v bráně. Hned první přesilovku v páté minutě využil Stránský, který zápěstím prostřelil Jakuba Sedláčka mezi betony. Zlínský brankář přepustil své místo Štůralovi, ale i toho rychle překonal Zdráhal, jemuž kotouč před prázdnou bránu bekhendem skvostně předložil Stránský.

Na pohled se hrál vyrovnaný hokej, ale domácí byli neuvěřitelně produktivní. Květoň ve 12. minutě vtipným švihem zpoza beka zvýšil na 4:1 a hostující zmar demonstroval pátý gól, který si dal smolnou tečí Romanovy přihrávky do vlastní brány obránce Padrnos. Třebaže na střely na bránu Zlín první dějství vyhrál 21:11, na góly to pro něj bylo hrozivých 1:5.

Do druhé části se do zlínské branky vrátil Jakub Sedláček a hned v nástupu musel likvidovat šanci Květoně. V pohodě hrající Vítkovice už číhaly především na brejkové situace. V 31. minutě zůstal za hostujícími beky Zdráhal a sólo zakončil přesnou ranou do horního rohu.

Další góly už domácí nepřidali, přestože znovu Zdráhal a Lev či Schleiss šance měli.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Trnka (Vítkovice): "O výsledku rozhodla první třetina. My jsme paradoxně odehráli špatné utkání v obranném pásmu, kde jsme hořeli a soupeř nás tam dostával pod tlak. Ale jsme rádi, že jsme proměnili své šance a rozhodli to utkání hned v první třetině. Hráčům za to patří dík."

Robert Svoboda (Zlín): "Z naší strany to bylo velmi divoké utkání. Dostali jsme se lacino do vedení a ještě laciněji jsme ho ztratili. Rozhodla první třetina, ve které domácí proměnili vše, co měli. My jsme se snažili být pořád aktivní a hráčům jsme zdůrazňovali, že se s tím dá něco udělat, ale domácího gólmana jsme nedokázali překonat. Dali jsem si pak alespoň cíl, že neprohrajeme poslední třetinu, ať jsme připraveni na další zápas, což se nám povedlo. Změna gólmanů nepřinesla kýžený efekt. Tomáš Štůrala nebyl tak v pohodě, takže jsme se po první třetině s trenérem gólmanů dohodli, že to vrátíme zpátky a to bylo správné rozhodnutí."

HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín 6:1 (5:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Olesz (Lev), 5. Š. Stránský (Gregorc, Olesz), 8. P. Zdráhal (Š. Stránský, Gregorc), 13. D. Květoň (O. Roman, Šidlík), 16. O. Roman (Schleiss), 31. P. Zdráhal (Schleiss, Výtisk) - 3. Lakatoš. Rozhodčí: Mrkva, Šír - V. Hanzlík, Tošenovjan. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 5503.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Gregorc, Šidlík, Baranka, J. Mrázek - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Poletín, Kucsera - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Trenéři: Petr a Trnka.

Zlín: J. Sedláček (6.- 21. Štůrala) - D. Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Matějíček, Valenta, Padrnos - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Fryšara, Honejsek - E. Kulda, Popelka, Herman - Šlahař, P. Sedláček, Lakatoš. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.