Vítkovice zdolaly také Litvínov a doma jsou stoprocentní

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve 14. kole extraligy Litvínov 5:3. Brankou a dvěma asistencemi k tomu napomohl jejich nejproduktivnější hráč Dominik Lakatoš. Ostravané jsou na domácím ledě prozatím stoprocentní a vyhráli na něm i pátý zápas sezony. Severočeši se naopak dále trápí a prohráli posedmé za sebou.

Poslední tým soutěže ale v první dvacetiminutovce kousal. Když hned v první přesilové hře zakombinoval Stránský s Estephanem a jeho rána napnula síťku, hosté dokonce vedli.

Domácí však stihli manko zlikvidovat ještě v první části. Také v početní výhodě skóroval 40 sekund před sirénou umístěnou ranou zápěstím Lakatoš.

Od druhé třetiny už favorit na ledě kraloval. Stejně jako v pátek proti Liberci mu vyšel náramně úvod druhé části, Chlán ve 22. minutě dorážkou zakončil Fridrichův průnik a připsal si první gól v sezoně.

Severočeši ale zásluhou přesilovek drželi ještě krok. I při své druhé hře pět na čtyři se prosadili, a to zásluhou Wesleyho.

Vítkovice nasadily ke gólovému trháku v poslední pětiminutovce prostředního dějství. Nejprve zavěsil ranou z kruhu Lindberg a 41 sekund před koncem pak zvýšil Mueller na 4:2.

Hned v čase 40:58 navíc soupeře srazil pátou trefou Raskob. Malou jiskru naděje pak ještě vykřesal hostující Zdráhal, jenž ve 46. minutě ze sóla překonal Stezku. Litvínov se pak hnal do ofenzívy, ale i přes tlak a dlouhou závěrečnou power play se mu nepodařilo dosáhnout kontaktní branky a připsal si další neúspěch.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Vítězství se nerodilo jednoduše, Litvínov byl velice těžký soupeř. Začátek se nám nepovedl a znovu jsme dotahovali. Nabádali jsme hráče, že to bude boj, že to bude o vůli, o trpělivosti a organizované obraně. Ukázali jsme to asi ve druhé třetině, kde jsme zápas velice dobře otočili na svou stranu. Gól do šatny a hned v úvodu třetí třetiny dal asi ráz zbytku utkání. Litvínov to nezabalil, byl pořád nepříjemný. Díky Stezkovi jsme utkání odbojovali, udřeli a hráčům chci poděkovat za tři body."

Karel Mlejnek (Litvínov): "Nastoupili jsme proti organizovanému soupeři a chtěli jsme do utkání vstoupit podobnou hrou. Trpělivě a bez chyb. Myslím si, že se nám to v úvodu utkání dařilo. Trošku nás mrzí inkasovaná branka v oslabení, protože víme, že Lakatoš střílí na první tyč, přesto takhle skóroval. Tento gól ovlivnil charakter druhé třetiny, kde domácí byli lepší. Třetí třetina byla bohužel znovu ovlivněna brzkou brankou. Snažili jsme se se pak ještě skóre dotáhnout, ale snaha byla bohužel marná."

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. Lakatoš (Mikuš), 22. Chlán (Fridrich, Lakatoš), 35. Lindberg (Fridrich, Chlán), 40. Mueller (Krieger, Roberts Bukarts), 41. Raskob (Lakatoš, Fridrich) - 15. Estephan (Š. Stránský, Hlava), 25. Wesley, 47. P. Zdráhal. Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Lederer, Zíka. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 6409.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Lindberg, Dej - Krejsa, Marosz, Lednický. Trenér: Holaň.

Litvínov: Godla - Zilek, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Zeman, D. Kolář - Zygmunt, Sukeľ, Š. Stránský - P. Zdráhal, Estephan, Kudrna - Abdul, Helt, Hlava - Berka, P. Straka, Chalupa. Trenér: V. Růžička.