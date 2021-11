Vítkovice zdolaly Spartu a zabraly po po čtyřech porážkách v řadě

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zdolali ve 24. kole extraligy Spartu 3:2, když o jejich výhře rozhodl ve 47. minutě útočník Lukáš Krenželok. Domácí tak přerušili šňůru čtyř proher, naopak Pražané prohráli v soutěži devátý z posledních deseti zápasů.

Sparta povzbuzena úterní výhrou ve Švédsku v Lize mistra prověřila hned ve druhém střídání brankáře Stezku, Horák jej ale nepřekonal a hosté následně kapitulovali jako první. Salák měl už po Chlánově nebezpečném pokusu štěstí, že mu puk nezapadl za záda, ale kotouč stejně po odrazu od zadního mantinelu dopravil do branky důrazný Bernovský.

Do druhé části vstoupila aktivněji Sparta a výsledkem toho byl vyrovnávací gól, který po úniku dosáhl Sobotka v pádu patrně vlastní bruslí. Vyrovnaný stav ovšem nevydržel ani jedno střídání a už po 26 sekundách prudkou ranou zápěstím skóroval Rus Solovjev.

Hosté pak na Stezku znovu dotírali v přesilovce a po dorážce ze skrumáže zazvonila i tyčka vítkovické branky, před níž pak kotouč chvíli nebezpečně tancoval. Těsně po nevyužité šanci domácího Bukartse si Sparta spravila chuť v 36. minutě exvítkovickým Pavelkou, který po přihrávce zpoza brány zaznamenal svůj první gól v sezoně.

A hned záhy málem hosté obrátili skóre, ale Horák ztroskotal na Stezkovi. Stejně dopadl na druhé straně po přečíslení dvou na jednoho i vítkovický Bukarts.

Také potřetí ale Vítkovice převážily skóre na svou stranu. Poté, co zakombinovali Lakatoš s Hruškou, zblízka dokončil akci ve 47. minutě Krenželok.

Sparta přidala, Řepík a Chlapík si ale se Stezkou neporadili a domácího brankáře nezaskočila ani nečekaná přihrávka z vlastních řad, která mohla skončit vlastním gólem. Ani přes tlak při závěrečné power play už se hosté vyrovnání nedočkali.

Hlasy po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Strašně důležité body pro nás. Do zápasu jsme dobře vstoupili, pořád jsme byli o gól vepředu, což je pro mužstvo hodně důležité. Ve druhé třetině ale Sparta měla tlak a řadu šancí kolem brankoviště, tam jsme měli i trošku štěstí. To ale přeje připraveným, odmakali jsme to až do konce. Byl to zodpovědný výkon před výbornou kulisou."

Josef Jandač (Sparta): "Abychom mohli pomýšlet na lepší výsledek, tak bychom museli v naší situaci jít v zápase do vedení. A my jsme v zápase bohužel dotahovali. Ve druhé třetině jsme měli dobré momenty, kdy jsme to ale bohužel neotočili a pak už jsme neměli sílu. Nemáme sílu na to, abychom si v zápasech proti urputnému soupeři vytvořili nějaké gólové situace nebo přesilovku, že by soupeř musel faulovat. Nemáme rychlost, energii."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Bernovský (Lednický, Chlán), 27. Solovjov (Chlán), 47. L. Krenželok (Lakatoš, J. Hruška) - 27. Sobotka (D. Kaše, T. Pavelka), 36. T. Pavelka (Dvořáček, Vitouch). Rozhodčí: A. Jeřábek, Veselý - Bohuněk, Gerát. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4225.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Galvinš, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Kalus, Dej, R. Bondra - Fridrich, Marosz, Bukarts - Lednický, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

Sparta: Salák - Pogorišnyj, Matuškin, Moravčík, Mikliš, Polášek, T. Pavelka, R. Jeřábek - Chlapík, Sobotka, D. Kaše - Řepík, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Vitouch, Strnad - Konečný, Z. Doležal, Jandus. Trenéři: Hořava a Jandač.