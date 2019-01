Praha - Hokejisté Vítkovic zvítězili v předehrávce 40. kola extraligy nad Pardubicemi 4:1 a v tabulce se posunuli na čtvrté místo před obhájce titulu z Brna. Domácí proti poslednímu týmu tabulky s přehledem potvrdili roli favorita a jako vítězný se ukázal už gól Jakuba Lva z 11. minuty. Dynamo utrpělo čtvrtou porážku v řadě a z posledních 18 zápasů dokázalo vyhrát jediný. Vítkovičtí s Pardubicemi vyhráli v základní části všechna čtyři utkání.

Prohrami bičované Dynamo začalo i v Ostravě nejhůře, jak se dalo. Inkasovalo z první vítkovické akce už ve 20. sekundě, když po Oleszově přihrávce před branku pomohla puku za Kacetla teč pardubického Hovorky. "Myslím si, že jsem byl v místě, kde jsem měl být, chtěl jsem hrát puk, ale od špičky se mi to odrazilo přímo k tyčce. Co uděláte? To už je shoda náhod," povzdechl si Marek Hovorka.

Hosty ale smolný úvod nepoložil. Také oni udeřili z prvního vážnějšího útoku, když se v páté minutě od modré čáry vystřelil příklepem Marosz a puk tečoval Daniel Voženílek. Marosz ale záhy musel na trestnou lavici a v přesilové hře vrátil domácím vedení v 11. minutě bombou od modré čáry Lev. Vítkovice pak měly více ze hry i další šance, ale Zdráhal, Lev ani Květoň proti Kacetlovi neuspěli.

Druhým dějstvím se po nevyužitých možnostech domácí spíše protrápili a stav tak byl dlouho na vážkách. Pardubice v polovině zápasu nevyužily přesilovku, po jejímž skončení navíc přišly o puk na obranné modré čáře a Květoň z přečíslení už při hře pět na pět vsítil třetí branku. "Ten pas byl skvělý, pochválil jsem mu ho hned. Byla to krásná přihrávka," uvedl vítkovický útočník David Květoň.

Ačkoli Kacetl proti jeho ráně neměl nárok, hosté místo něj poslali do brány Hamerlíka, ale ani gólmanská rošáda už tým nenakopla k odporu. Zápletku mohl ještě v 39. minutě oživit Hovorka, jenže Bartošák jeho dorážku do prázdné branky vytlačil na tyč. "Dalo se to lépe trefit, nebudu se vymlouvat, že to skákalo. Hlavně musíme zapracovat na přesilovkách, ty rozhodují zápasy. Soupeři nám z nich góly dávají a my ne. Nemůžeme pak vyhrávat," řekl Hovorka.

Východočeši v závěrečné třetině už nedostali soupeře do úzkých. Vítkovice měly režii utkání pevně v rukou a poslední zbytky nadějí vzal hostům čtvrtý gól Stránského, který deset minut před koncem překonal Hamerlíka parádní trefou zpoza obránce. "Pardubice měly ze začátku chvílemi trochu více ze hry. Určitě více střel. No a pak se nám naštěstí podařilo dát druhý gól a první třetinu jsme vyhráli. Třetím gólem jsme se uklidnili a pak už jsme myslím kontrolovali hru," dodal Květoň.

Hlasy trenérů po utkán:

Jakub Petr (Vítkovice): "Tyhle zápasy jsou náročné. Nabádali jsme hráče, aby k tomu přistoupili s pokorou a respektem, což se stalo, ale byla tam na našich hokejkách vidět nervozita. Výkon měl ale vzestupnou tendenci. Co jsme se snažili v průběhu změnit, se dařilo, a čtvrtý gól nás uklidnil. Tam ten úsek byl, jak jsme si to představovali. Ale průběh rozhodně nebyl jednoznačný a dneska jsme více než s výkonem spokojeni se třemi body. Olesz musel jít po druhé třetině na vyšetření, protože dostal ránu a objevila se mu krev v moči."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Samozřejmě, špatně jsme do utkání vstoupili. Stejně jako v Plzni jsme chybovali v prvním střídání a obdržet gól ve dvacáté sekundě je voda na mlýn soupeře a rána do hlavy pro nás. Přesto si myslím, že ve druhé třetině jsme hru vyrovnali a možná jsme byli o chloupek lepší. Ale projevila se větší taktická vyzrálost soupeře a jeho větší důraz v koncovce."

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Olesz, 11. Lev (Roman, Schleiss), 34. D. Květoň (Kucsera, Tybor), 50. Š. Stránský (Gregorc) - 5. Marosz (Hrabal, Voženílek). Rozhodčí: Hradil, Kika - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 3367.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Gregorc, Šidlík, Baranka, J. Mrázek - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - Poletín, Baláž, Kucsera - Zdráhal, Stránský, Schleiss. Trenéři: Petr a Trnka.

Pardubice: Kacetl (34. Hamerlík) - Budík, Eklund, Holland, J. Mikuš, Trončinský, Hrabal - Hovorka, Ihnacak, Machala - Mandát, Poulíček, Kusý - P. Sýkora, Marosz, Voženílek - Koffer, Dušek, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a Král.

Tabulka:

1. Třinec 31 19 2 2 8 94:62 63 2. Liberec 32 18 3 3 8 111:83 63 3. Hradec Králové 33 15 6 3 9 96:80 60 4. Vítkovice 35 18 1 3 13 90:84 59 5. Brno 34 14 5 4 11 99:94 56 6. Plzeň 31 13 5 4 9 97:67 53 7. Olomouc 33 14 2 5 12 79:87 51 8. Mladá Boleslav 34 16 0 1 17 75:78 49 9. Sparta Praha 32 12 5 1 14 87:86 47 10. Litvínov 33 14 2 1 16 78:83 47 11. Zlín 33 12 2 4 15 89:98 44 12. Karlovy Vary 31 11 2 2 16 86:89 39 13. Chomutov 32 9 1 3 19 75:102 32 14. Pardubice 34 6 2 2 24 65:128 24