Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve 30. kole extraligy Plzeň 2:1. Domácí vedli po trefě Jakuba Lva v přesilovce, hosté poté sice zásluhou svého nejproduktivnější hráče Milana Gulaše vyrovnali, ale ve 49. minutě duel gólem v oslabení rozhodl reprezentant Patrik Zdráhal.

Ostravané si v úvodu zápasu zahráli přesilovku, ale první výraznější šanci si vytvořili až po jejím skončení. Zdráhal dostal nabito od Kucsery, jenže plzeňský gólman Frodl byl připraven.

Poté hosté vyrobili hrubku v rozehrávce, ale Szturcovu pohotovou střelu švihem zastavil lapačkou pozorný Frodl. Vítkovice byly aktivnější a přesilovkou si pomohly k úvodní trefě. Roman vybídl ke střele Lva, který vypálil bez přípravy a bombou od modré prostřelil hradbu těl před sebou.

Hned na začátku druhé třetiny mohl náskok domácích zvýšit Lev, jenže z ideální pozice mezi kruhy vypálil mimo plzeňskou branku. V následné přesilovce Tybora skvěle vychytal Frodl a poradil si také s tečovanou střelou Kucsery. Na opačné straně se Kracík šikovně uvolnil za vítkovickou brankou a předložil chytrou přihrávku Kratěnovi, jehož ránu bez přípravy zlikvidoval Bartošák.

Solidní šanci měl po odvážném průniku Zdráhala i Stránský, jenže z mezikruží vystřelil přesně doprostřed branky, kde stál Frodl. Vítkovičtí v průběhu druhé části nevyužili dvě přesilovky, a pak přišel trest. Gulaš zamíchal s pukem, najel si do osy hřiště, vypálil z otočky a bylo vyrovnáno. V závěru druhé části Západočeši vystupňovali svůj nápor a nebyli daleko od druhého gólu. Teče Pulpána i Straky ale skončily vedle vítkovické branky.

Plzeňský tým to muselo mrzet dvojnásob. V úvodu třetí třetiny totiž inkasoval při vlastní přesilovce. Kucsera poslal do úniku Zdráhala, který zavěsil pod horní tyčku. Ostravané náskok kontrolovali, své vedení mohli v závěru ještě navýšit. Dej ale v přečíslení dva na jednoho nestihl zpracovat přihrávku, na druhé straně Bartošák v tutové šanci vychytal Gulaše. Vítkovice tak svůj náskok uhájily a doma zvítězily podruhé za sebou.

Hlasy trenérů po zápase:

Pavel Trnka (Vítkovice): "Připravovali jsme se na to, že to bude boj od začátku do konce, což se potvrdilo. Klukům musíme poděkovat, že až na posledních pět minut druhé třetiny, kdy jsme se dostali pod obrovský tlak, plnili taktiku, kterou jsme si určili. Máme důležité tři body a hráčům děkujeme za výborný týmový výkon. Co se týče Michala Poletína, přišel, aby doplnil náš kádr. Je to silový hráč, který se nám do týmu hodí."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nezačali jsme dobře, trošku jsme chrápali a soupeř byl aktivnější. Pramenil z toho také inkasovaný gól. O přestávce jsme si v kabině něco řekli, a když jsme vyrovnali na 1:1, nadechovali jsme se. V závěru druhé třetiny jsme byli lepší, vytvořili jsme si šance, ale gól jsme nedali. Ve třetí části byly pasáže, kdy jsme byli lepší my i soupeř. Zabil nás ale gól ve vlastní přesilovce. Nedá se nic dělat, z utkání si musíme vzít pozitivní věci a jít dál."

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávka: 15. Lev (O. Roman), 49. P. Zdráhal (Kucsera) - 33. Gulaš. Rozhodčí: Hradil, Kika - Tošenovjan, Ganger. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 8399.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Baranka, J. Mrázek, Gregorc, Šidlík - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Poletín, Kucsera - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Trenéři: Petr a Trnka.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, Jones, Allen, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Jan Kovář, Indrák - Kratěna, Kracík, Stach - D. Kindl, Preisinger, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.