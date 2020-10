Vítkovice zahájily extraligu výhrou v Budějovicích

České Budějovice - Hokejisté Vítkovic vyhráli v 6. kole extraligy na ledě Českých Budějovic 3:2 v prodloužení a při premiérovém startu v sezoně po skončení karantény tak získali dva body. Nováček z jihu Čech si připsal první bod ve čtvrtém utkání, které doposud odehrál. Zápas rozhodl v 64. minutě útočník Jan Schleiss.

Budějovičtí začali aktivně i bez útočníka Gilberta, jenž absolvoval operaci zraněného nosu. Voženílkovu šanci zmařili hosté jen Kubalíkovým faulem, v roli falešných křídel neuspěli obránci Slováček a Plášil. Skóre se poprvé změnilo ve 13. minutě, kdy se po rychlém protiútoku prosadil obránce Polášek.

V závěru první části přidali hosté druhý gól, když puk za záda brankáře Motoru Patery nešťastně tečoval kapitán domácích Pýcha. Gól si připsal obránce Kovář.

Útlum Jihočechů, pramenící z dvougólové ztráty, trval do 26. minuty, kdy Prokeš v rychlosti z levé strany přesně našel před brankou Christova, kterého zastavil Krenželok jen faulem. Útočník domácích se následně prosadil z trestného střílení, když Svobodu překonal kličkou do bekhendu.

Ve zbytku druhé třetiny získali mírně navrch domácí, ale příležitosti Holce, Doležala, Pýchy či Karabáčka zůstaly nevyužité. Na druhé straně zahrozili Krenželok a exbudějovický Mikyska.

Na začátku třetí části se z vlastního obranného pásma podél pravého mantinelu protáhl budějovický mladík Beránek, drzým způsobem přetlačil zkušeného obránce Barinku a chladnokrevně zblízka vyrovnal. Hosté měli poté několik šancí rozhodnout v normální hrací době, trefili však jen tyč. I v prodloužení měly oba týmy několik šancí, prosadil se ale až po samostatné akci Schleiss.

Hlasy trenérů po zápase:

Václav Prospal (České Budějovice): "Jeden bod je pro nás málo, chtěli jsme víc. Vstoupili jsme do utkání se záměrem hrát agresivně a hodně forčekovat, což se nám svým způsobem dařilo. Soupeř sice šel do vedení po naší chybě a přidal druhý šťastný gól, ale naše hra nebyla úplně špatná. Korigující gól Christova nás vrátil do zápasu a dodal nám energii. Vůbec nemůžu klukům vytknout, že by nebojovali, přesto měli v závěru trošku strach hrát. Neproměnili jsme šance, proto máme jenom bod. Bohužel, nepomohli jsme si v přesilovkách, které se nám nedaří. Na rozdíl od přípravy, kdy nám vycházely fantasticky."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Domácí dobře bruslili a platili na nás dobrým pohybem, přesto jsme šťastně vedli o dva góly. Soupeř snížil ve druhé třetině, která byla rozháraná kvůli mnoha vyloučením. Na začátku třetí periody jsme inkasovali rychlý vyrovnávací gól, ale v posledních deseti minutách jsme byli blíž ke třem bodům. Jsme rádi i za dva vzhledem k tomu, že to byl náš první zápas. Nedá se říct, že by nám to až tak dobře jezdilo, spíše se domácí v určitých fázích trochu báli hrát."