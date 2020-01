Vítkovice zabraly po třech prohrách

Olomouc - Hokejisté dvanáctých Vítkovic vyhráli ve 40. kole extraligy v Olomouci 5:4 po samostatných nájezdech a zabrali po třech porážkách. Unikli tak třináctému Litvínovu i posledním Pardubicím na rozdíl dvou bodů. Hanáci bodovali pošesté za sebou, a přestože v této sérii podruhé prohráli, vzdálili se na desáté pozici jedenáctému Kladnu na rozdíl pěti bodů.

Utkání, před kterým vhodila čestné buly olomoucká legenda Karel Dub, začalo opatrně. V první velké šanci se sám mezi kruhy zjevil v sedmé minutě hostující Hruška, jehož tvrdá střela orazítkovala tyč Konrádovy branky. Olomouc měla šanci vstřelit branku v přesilové hře, ale Nahodil nejprve tečoval puk mimo a vzápětí trefil pouze Svobodovu hruď.

Pět minut před koncem první třetiny se před Konráda natlačil Bukarts, olomoucký brankář si jeho zakončení pohlídal. Dobrý zákrok si připsal vítkovický Svoboda proti Knotkovu zakončení v situaci dvou proti jednomu. Stejně úspěšný byl také Konrád proti střelám Bukartse a Tršky.

Skóre se změnilo až ve 24. minutě v přesilové hře Vítkovic, kdy po střele z kruhu dorazil puk za Konrádova záda Mallet. Stalo se tak navíc při signalizované výhodě, a tak Vítkovice vzápětí hrály další přesilovou hru. Využily toho dokonale a během 36 vteřin vstřelily druhou branku. Povedenou střelou z pravého kruhu se prezentoval Dej.

Olomouc se po sérii oslabení dostala k nadějným střelám až v 28. minutě, Burian ale tvrdou ranou nemířil přesně a Olesze vychytal Svoboda. Musilova střela v přesilové hře už byla přesnější, ke smůle Olomouce však trefila pouze tyč.

Hned vzápětí pak třetí branku přidaly Vítkovice. Lakatoš dostal puk do sítě po individuální akci v oslabení, Konráda prostřelil mezi betony. Olomouc na nepříznivý stav zareagovala tři minuty před koncem druhé části, kdy se v přesilové hře střelou od modré čáry prosadil Dujsík.

Vítkovice si však tříbrankové vedení vzaly zpět v přesilové hře na začátku třetí třetiny. Střelou z prostoru mezi kruhy se prosadil Trška. Olomouc ale opět snížila. Při hře čtyř proti čtyřem se zbavil bránícího hráče Burian a bekhendovým pokusem k bližší tyči prostřelil Svobodu.

Domácím se podařilo snížit na 3:4 deset minut před koncem třetí třetiny. Hostující Dočekal v nepřehledné situaci na brankovišti zalehl kotouč a rozhodčí nařídili trestné střílení. K němu se rozjel Nahodil a střelou mezi betony překonal Svobodu.

Po dalších dvou minutách mohlo být srovnáno. Obránce Valenta z dobré pozice trefil tyč vítkovické branky. Aktivní domácí se vyrovnání dočkali pět minut před koncem třetí třetiny. Po závaru před Svobodovou brankou dostal puk za záda brankáře hostů Irgl.

V prodloužení předvedli skvělé zásahy oba brankáři. Svoboda efektním zákrokem vychytal střílejícího Dujsíka a Konrád předvedl jisté zásahy proti několika pokusům hostů. Rozhodly nájezdy, v páté sérii si připsal vítěznou branku vítkovický Roman.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Věděli jsme, že zápas bude velice těžký, protože Vítkovice hrají o všechno. Soupeř výborně bruslil, bojoval a bránil. My jsme se přes to nemohli dostat. Dvě třetiny z naší strany nebyly vůbec dobré. Neměli jsme takovou touhu jako Vítkovice, to až ve třetí třetině, když jsme prohrávali 1:4. Během druhé přestávky jsme se tak v šatně určitě nechválili. Je pozitivní, že jsme dokázali srovnat. Vítkovice si ten bod navíc zasloužily více, protože byly dvě třetiny lepší."

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Za konec zápasu jsme rádi, získali jsme dva body. Utkání pro nás bylo hodně emotivní, chtěli jsme vyhrát a hrát dobře, což se nám dařilo. Dostali jsme se do výrazného vedení na začátku třetí třetiny. Zbytečnými slepenými góly jsme se pak ale dostali pod tlak. Olomouc nás pak dostávala pod tlak a hnali je také fanoušci. V rozpoložení, v jakém nyní jsme, to byly nervy a vložila se do toho psychika. Ta teď není na takové úrovni, jako bychom si představovali. Bylo to velice těžké, ale kluci zabojovali a zvedli hlavu. V prodloužení jsme měli dost šancí rozhodnout. Nájezdy už jsou potom taková loterie. Zachovali jsme ale klidnou hlavu a nájezdy proměnili. Bereme dva body a jdeme dále, protože je pro nás důležitý také následující zápas."