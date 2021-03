Vítkovice vyzvou Brno v pátém zápase o čtvrtfinále extraligy

Ostrava - Až pátý zápas předkola dnes určí posledního čtvrtfinalistu play off hokejové extraligy. Vítkovice vyzvou od 19:00 na svém ledě brněnskou Kometu, jejíž hráči si vynutili rozhodující bitvu, ačkoliv už v sérii prohrávali 0:2 na zápasy. Úspěšnější tým čeká druhý celek po základní části Třinec.

Duel nebude mít favorita, čemuž napovídají i fakta z celé sezony. V základní části vyhrály oba celky dvakrát, v předkole rovněž. Rozdíl byl jen v tom, že v dlouhodobé části vyhrávali vždy hosté, zatímco v play off domácí a pokaždé 2:1. Tři zápasy ze čtyř šly přitom do prodloužení.

"Máme teď balón na své straně, předchozí dva domácí duely jsme vyhráli a já nevidím jediný důvod, proč bychom neměli vyhrát doma i ten rozhodující zápas," řekl vítkovický kouč Miloš Holaň.

Jeho tým prohrál oba souboje na ledě soupeře v prodloužení, ale Holaň v tom zásadní problém nevidí. "V nedělním duelu jsme hráli velice dobře, na to chceme navázat. Mysleli jsme si, že už máme Kometu na lopatě, ale nedali jsme v prodloužení dvě tutovky. Teď věřím, že rozhodne domácí prostředí," dodal Holaň.

V Brně už od skončení druhého zápasu opakují, že chtějí navázat na poslední úsek hry právě tohoto duelu v Ostravě. "Držíme se toho a neupustíme od toho, pokud to bude fungovat. Nikdo jiný to za nás nevyhraje," řekl asistent brněnského kouče Jiří Horáček.

Pomalu rostoucí formu svých svěřenců nechtěl Horáček komentovat. "Nezlobte se, to je interní záležitost kabiny," sdělil novinářům. A na otázku, za bude mít Kometa po dvou odvrácených mečbolech psychickou výhodu, řekl: "My v to pevně věříme, ale je to spíš otázka na soupeře."

Žádnou zásadní změnu v průběhu rozhodující bitvy neočekávají ani hráči. "Musíme se cpát před bránu a nějak to tam umlátit. Je jedno kdo. V play off se nehraje na osobní statistiky, ale na vítězství týmu," řekl brněnský útočník Daniel Rákos.

Další vyrovnaný souboj očekává i autor jediného vítkovického gólu ve čtvrtém utkání Marek Kalus. "Je to 2:2, všechny zápasy skončily jen jednogólovým rozdílem, rozhodovat bude každá maličkost. Nemyslím si, že má někdo navrch," dodal.

Rozhodující duel začne v úterý v Ostravě v 19 hodin.

Statistické údaje před úterním 5. zápasem předkola: -------- HC Vítkovice Ridera (po základní části 8.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek: 19:00 (ČT sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:1 v prodl., 2:1, 1:2 v prodl., 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jan Hruška, Marek Kalus, Lukáš Kovář, Dominik Lakatoš, Alexandre Mallet všichni 4 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Filip Král 4/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Dominik Lakatoš 48/42 (23+19) - Peter Mueller 46/64 (29+35). Statistiky brankářů v sérii: Daniel Dolejš průměr 1,38 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 95,52 procenta - Karel Vejmelka 1,38 a 94,83. Statistiky brankářů v základní části: Daniel Dolejš 2,56, 91,68 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,61, 91,31 a třikrát udržel čisté konto- Karel Vejmelka 2,79, 91,13 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 3,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 2,74, 91,71 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítěz bude hrát ve čtvrtfinále s Třincem, kde začne boj o semifinále v sobotu. - Vítkovice útočí na svou 22. čtvrtfinálovou účast v historii. Mezi nejlepšími osmi si mohou zahrát potřetí za sebou. - Kometa se může představit ve čtvrtfinále počtvrté v řadě a celkově poosmé v historii. - Brňané se v případě úspěchu mohou stát čtvrtým celkem v historii samostatné české extraligy, který by otočil sérii na tři vítězné zápasy z 0:2. Zvládla to Olomouc v semifinále 1994 proti Kladnu a před čtyřmi roky v předkole Plzeň proti Vítkovicím i Chomutov proti Mladé Boleslavi, která jako jediná nedokázala dokonat postup po úvodních dvou domácích výhrách. Ve federální lize ještě otočily stav z 0:2 na 3:2 Košice v souboji o 3. místo se Spartou v roce 1989 po dvou porážkách na vlastním ledě. - Vítkovice hrají s Kometou v play off podruhé. Čtvrtfinálovou sérii v roce 2018 ovládli v cestě za obhajobou titulu Brňané 4:0 na zápasy. - Vítkovice doma vyhrály šest z posledních sedmi zápasů. - Kometa venku prohrála třikrát za sebou. - Kometa vyhrála na ledě Vítkovic tři z posledních šesti duelů. - Lotyšský obránce Guntis Galvinš z Vítkovic může sehrát 200. zápas v české extralize.