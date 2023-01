Vítkovice vyhrály v Plzni 3:2 a vystřídaly Pardubice v čele soutěže

Plzeň - Hokejisté Vítkovic zvítězili v předehrávce 41. kola extraligy na ledě Plzně 3:2, vyhráli potřetí za sebou a posunuli se do čela tabulky před Pardubice. Dvě asistence si připsal kapitán hostů Lukáš Krenželok. Západočeši vyšli naopak potřetí za sebou bodově naprázdno.

Po opatrném úvodu ujel v šesté minutě hostující obraně Bitten, ale gólman Klimeš proti jeho zakončení skvěle zasáhl. Za chvíli kanadského útočníka fauloval Stehlík, jenže čtyřminutovou přesilovku domácí nezvládli. Naopak v 9. minutě nenápadnou střelou z levého kruhu trefil Kalus levou tyčku.

Zvládnuté oslabení hosty povzbudilo a převzali iniciativu. Po nahození Raskoba pomohla gólmanu Pavlátovi tentokrát pravá tyčka a v 17. minutě po nabídce Mullera zblízka netrefil odkrytou branku Bukarts.

Po pauze sice domácí viditelně přidali, jenže střeleckou převahu udržoval nadále hokejovější soupeř. Ve 29. minutě navíc střelu Raskoba od modré čáry úspěšně dorazil do sítě na brankovišti dobře postavený Lakatoš.

Hosté následně nevyužili početní výhodu a po polovině zápasu nekrytý Bukarts pálil z mezikruží těsně vedle. Za chvíli na druhé straně pohotový pokus Merla z podobné pozice zlikvidoval lapačkou Klimeš. Další změnu skóre nepřinesly ani přesilové hry obou mužstev v závěru prostřední části.

Ve 43. minutě se trefil ranou bez přípravy od modré čáry Schleiss, ale vyrovnání domácích zmařila úspěšná vítkovická trenérská výzva pro postavení Hrabíka v brankovišti.

Vzápětí dostal pětiminutový trest ve svém stém extraligovém utkání Gewiese a po dalším vyloučení Klause už při přesilovce pět na tři ve 48. minutě regulérně vyrovnal na 1:1 dorážkou Rekonenovy střely Holešinský.

Aktivnější domácí pokračovali v náporu a po nedovolenému zákroku Kotaly je v oslabení od pohromy uchránil zázračným zásahem proti teči Poura Klimeš.

Z brejku v 53. minutě naopak vrátil hostům vedení přesnou střelou mezi betony Mueller a o necelé dvě minuty později znovu z protiútoku zvýšil na 3:1 šikovným bekhendovým zakončením Kotala, jenž se tak prosadil poprvé po příchodu z Mladé Boleslavi.

Při hře bez brankáře ještě zkorigoval 72 sekund před sirénou výsledek prudkým volejem z levého kruhu Schleiss, vyrovnat již ale domácí nedokázali.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Třetí porážka v řadě si mi hodnotí těžko. První gól, jak jsme si představovali, jsme nevstřelili. Měli jsme spoustu přesilovek a bohužel jsme je nevyužili. To jsou rozhodující momenty utkání. Nezahráli jsme to vůbec dobře a pak už jsme výsledek jenom honili. Po našem vyrovnání nám soupeř znovu odskočil dvěma góly. Strašně jsme se nadřeli přes množství šancí na vyrovnávací gól a pak jsme brzy po nevinné akci znovu inkasovali. Musíme ukončovat lépe souboje. Představujeme si od hráčů větší bojovnost, takhle se nebojuje o body. Musíme zlepšit kromě proměňování šancí i důraz."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Bylo to pro nás nesmírně těžké utkání, nejen protože to byl třetí zápas v řadě venku. První třetinu jsme chtěli hrát na 0:0, což se nám podařilo. Nechtěli jsme dostat první gól a vedoucí branka ve druhé třetině nám vlila sebevědomí. Kvůli naší nedisciplinovanosti jsme si prošli peklem, kluci ale zblokovali v oslabeních neskutečné množství kotoučů a hodně týmu pomohl skvělý výkon brankáře Klimeše. To nám dávalo naději. Před mužstvem smekám. Jsme kvůli mnoha absencím s odpuštěním ve srač... a byly to vydřené body, které ukázaly vnitřní sílu mužstva. Z minima jsme vytěžili maximum. Hráčům moc děkuji, jak se k tomu postavili."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 48. Holešinský (Rekonen, Zámorský), 59. Schleiss (A. Jiříček, Pour) - 29. Lakatoš (Raskob, L. Krenželok), 54. Mueller (Krieger),55. Kotala (L. Krenželok). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:5, navíc Gewiese 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3210.

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Baránek, A. Jiříček, Piskáček, Kvasnička, Houdek - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Holešinský, Mertl, Blomstrand - Rekonen, Suchý, Pour - Malát, Soukup Bitten. Trenér: Kořínek.

Vítkovice: Klimeš - Raskob, J. Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář, Dej - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, L. Krenželok, Kotala - Kalus, Chlán, Fridrich - R. Půček, Bernovský, Lednický. Trenér: Holaň.