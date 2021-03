Vítkovice vyhrály v Olomouci a poskočily na osmé místo

Olomouc - Hokejisté Vítkovic vyhráli v utkání 51. extraligového kola na ledě Olomouce jednoznačně 4:0. I díky zaváhání tabulkových sousedů se posunuli kolo před koncem základní části na osmou pozici, která zaručuje výhodu domácího prostředí pro úvodní duely předkola. Ostravané vyhráli sedmý z posledních osmi zápasů, gólman Miroslav Svoboda udržel díky 34 zákrokům třetí nulu v sezoně.

Po povedeném vstupu Hanáků do utkání střílel z pravé strany Burian, Svoboda prostor u přední tyče včas utěsnil. Poté se ale do několika šancí dostali hosté. Střely Werbika a Pyrochty ještě Konrád pokryl, jenže v sedmé minutě úspěšně tečoval tvrdou střelu Poláka Dej a otevřel skóre. O dvě minuty později už Vítkovice vedly o dvě branky. Malletovu přihrávku zpoza branky využil Kalus a poslal puk za záda olomouckého brankáře.

Odpovědět mohl Klimek, který se po chybě hostujícího obránce ocitl sám před Svobodu, zamířil však pouze do hrudi strážce branky Ostravanů. Stejným výsledkem dopadlo také zakončení Flicka na druhé straně hřiště. Před koncem třetiny ještě nejistým zákrokem vystrašil domácí střídačku Konrád, Polákovo nahození ale z jeho lapačky zamířilo těsně vedle.

Na začátku druhé třetiny dvakrát zvonila branková konstrukce. Nejdříve po pokusu hostujícího Svačiny v přesilové hře a poté po střele olomouckého Buriana. Vzápětí Svobodu prověřila tvrdá rána Škůrka, proti níž zasáhl vyrážečkou. Konrád naopak musel předvést pohotový zákrok proti zakončení Irgla, také on ale těžkou situaci zvládl. Do tříbrankového vedení přesto hosty poslal Kovář, který prokázal dostatek důrazu na útočném brankovišti a po závaru kolem branky dorazil puk do sítě.

Olomouc mohla snížit v přesilové hře, proti byl však Svoboda, který se zaskvěl hned u dvou dorážek domácích hráčů a také zakončení Klimka chvilku po konci přesilové hry. Dvě minuty před koncem druhé třetiny navíc Vítkovice přidaly čtvrtou branku. Z ideální pozice ze středu hřiště se pro Mikyskově přihrávce prosadil Irgl, který předchozí tři sezony strávil v dresu dnešního soupeře.

Do třetí třetiny vystřídal Konráda v brance Olomouce Lukáš. Po pěti minutách mohl snížit Kolouch, ale z dobré pozice branku hostů těsně minul. Lukáš si poté první těžší zákrok připsal proti střele Irgla. Stejný hráč mohl přidat svoji druhou branku také v samostatném úniku, jenže v rozhodující chvíli mu puk přeskočil hokejku. Do třetice pak aktivní Irgl střílel z pravé strany těsně nad. Olomoučtí hráči se do mnoha šancí ve třetině nedostali a Svoboda si tak po jistém výkonu připsal společně s vítězstvím také čisté konto.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Podali jsme špatný výkon, byli jsme pomalejší a slabší v soubojích. I když jsme si dnes vypracovali vyložené šance, tak jsme nedokázali skórovat. Na našem kontě je tím pádem nula. Dnes byla v obranné hře viditelná nedůslednost a nekázeň. Vítkovice dnes dávaly góly po našich ztrátách, to by se nemělo stávat. Dostali jsme špatné góly a nedokázali jsme na ně reagovat. Už bychom to chtěli ladit na play off, že nám to dnes nevyšlo může být i souběh okolností. Samozřejmě to ale nebudu omlouvat, dostat doma čtyři góly a ani jeden nedat, je špatné."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Odvedli jsme velice statečný, bojovný a kvalitní výkon, který byl podpořený výborným výkonem gólmana. Trošku nám na začátku trvalo, než jsme se dostali do tempa a srovnali se s tím. Od první vstřelené branky jsme však byli jasně lepší mužstvem a dokázali jsme to celých 60 minut, což mě těší. Přál bych si být černým koněm play off, přál bych to také hráčům a realizačnímu týmu. V předkole se ale všechno maže a jede se od začátku. Určitě je ale lepší, když se do něj jde z takové formy a pohody. Vezeme se na vítězné vlně a šlape nám to velice dobře. Soupeře zatím neřešíme, počkáme po posledním zápase. Osmé místo ale máme v hlavě, výhoda domácího prostředí je obrovská. Znáte tam každý kousek ledu a odehrát tam rozhodující zápas může být výhoda."