Ostrava - Hokejisté Vítkovic vstoupili do předkola play off výhrou 2:1 nad Spartou Praha. O výsledku rozhodl v 53. minutě Radoslav Tybor a Vítkovičtí porazili tým z metropole na domácím ledě už posedmé v řadě. Ostravané se v sérii hrané na tři výhry ujali vedení 1:0 a v úterý budou mít od 17:00 opět výhodu domácího prostředí.

Přinejmenším v úvodu zápas neměl až takový náboj, jak se na play off očekávalo. Ve spíše opatrné partii se jako první osmělovala Sparta: Blainův pokus v 10. minutě zneškodnil Bartošák, Pražané bez efektu sehráli dvě přesilovky a zblízka už puk přes Bartošáka nedokázal zvednout Dvořák.

Vítkovice na Machovského v první třetině vyslaly všehovšudy tři puky. Nejnebezpečnější byl ale ten, který mezi tyče nemířil: Stránský vypálil při hře pět na čtyři z první a jen o centimetry minul bránu.

Zápas rozproudila až rvačka Výtiska s Jarůškem v úvodu druhé části a kolem poloviny zápasu začaly přebírat aktivitu Vítkovice. Lev rozezvučel tyčku a v 31. minutě se k domácím přiklonilo štěstí, když Klimek ve snaze zblokovat Gumanovu ránu puk tečoval proti pohybu Machovského, a Vítkovice vedly.

Pražané se pak tlačili za vyrovnáním. Rousek se v 35. minutě dokázal uvolnit, ale zblízka už Bartošáka ošálit nedokázal. Chuť si však spravil v třetím dějství. V přesilové hře pět na čtyři tečoval před brankou Košťálkovu ránu a puk se Bartošákovi přes výstroj překulil za brankovou čáru.

Hosté mohli v třetí třetině skóre i otočit. Kudrna se po parádním pasu od Pecha řítil v 53. minutě osamocený na Bartošáka, který vyrážečkou zabránil nejhoršímu. A hned z protiútoku "vyplavala" před Tyborem vyražená střela od Romana a domácí útočník bekhendovým úderem do odkryté branky vstřelil vítězný gól.

Sparta už s výsledkem nic nesvedla. Dlouho se nedokázala vůbec usadit v útočném pásmu, Machovský tak přepustil místo šestému hráči až 38 sekund před koncem řádné doby. Jednu možnost ještě Pražané měli. Odražený puk zkoušel z úhlu umístit do brány Bukarts, ale trefil hůl protihráče Lva a to byl konec sparťanských nadějí.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Byl to opatrný hokej v první třetině, převážila defenzivní stránka. Víme, že Spartě ten systém hry sedá a rozvíjí se celou sezonu. Máme první korálek navléknutý, ale bude to strašně těžká práce a první třetina to dnes potvrdila. Co se týká přístupu hráčů, nemůžu říct ani půl slova. Ale na straně přesilovek a ofenzivní fáze věřím, že budeme více nebezpečnější. Mrzí mě, že nepřišlo více diváků. Tohle je finální fáze sezony, a když jsem vešel do arény, myslel jsem, že je nějaké pětadvacáté kolo základní části. Je to zklamání, i když kvalita naší hry není na úrovni, kde si představujeme."

Uwe Krupp (Sparta): "Oba týmy začaly velmi zodpovědně a celou první třetinu odehrály dost opatrně. Ale cítil jsem, že jsme měli pár dobrých šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Myslím, že ve druhé třetině jsme naši hru ještě zlepšili. Vítkovice však po jednom protiútoku dokázaly skórovat. Dnes nám to několikrát poskakovalo před brankou, ale takový ten šťastný odraz byl dnes na straně Vítkovic. Mám radost z toho, jak jsme zápas odehráli po stránce plnění herního plánu, ale nebyli jsme dostatečně hladoví před brankou."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 31. Guman, 53. Tybor (O. Roman) - 47. Rousek (Košťálek, Blain). Rozhodčí: Hodek, Kika - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 7:7, navíc Výtisk - Jarůšek oba 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5739. Stav série: 1:0.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, J. Mrázek, Výtisk, D. Krenželok, Šidlík, od 21. navíc T. Černý - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Guman, Poletín, Szturc - Schleiss, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček - Černoch, Sill, Smejkal - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek - A. Kudrna, Pech, Jarůšek - Rousek, Kevin Klíma, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.