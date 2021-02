Vítkovice vezou body z Brna, které prohrálo doma pošesté v řadě

Brno - Hokejisté Brna prohráli ve 44. kole extraligy s Vítkovicemi 0:4 a zaznamenali tak na vlastním ledě šestou porážku v řadě. Na výhře Vítkovic, která přišla po předchozích tří prohrách, se největší měrou podíleli bývalý hráč Brna Vladimír Svačina gólem a dvěma přihrávkami a Dominik Lakatoš, autor tří asistencí. První čisté konto v sezoně si připsal vítkovický brankář Miroslav Svoboda. Brno zůstává v tabulce deváté a Vítkovice jedenácté.

Domácí kouč Zábranský roztrhl svoji elitní první formaci, místo Zaťoviče zaujal Vincour a brněnský kapitán se posunul do druhé pětky k veteránům Klepišovi a Vojtěchovi Němcovi.

První šanci si vypracovali hosté, když Lakatoš našel před brankou Svačinu, který ale Vejmelku nepřekonal. Další akce nejlepšího střelce Vítkovic Lakatoše už své ovoce přinesla. Po průniku na pravém křídle našel volného Krenželoka, jenž otevřel skóre.

Brno směrem dopředu táhla dvojice Mueller, Holík, oba měli v první tetině po jedné slibné šanci, na hokejkách spoustu střel, což platilo především o americkém útočníkovi, ale gólový efekt z toho nevycházel, jelikož chyběla i podpora ostatních spoluhráčů.

Mnohem efektivnější byl ovšem Lakatoš na druhé straně. V přesilovce ve 24. minutě sebral puk váhajícímu Zámorskému, ideálně nabil Svačinovi a ten prostřelil Vejmelku. Hosté byli i nadále lepším týmem zásluhou přesnější kombinace a většího tahu na branku.

Kometa měla problémy nejen s produktivitou, ale i disciplínou. Snahu o vyrovnání srážela častá vyloučení, jedno z nich využil v závěru druhé třetiny Pyrochta, ještě nedávno hráč Brna, a ranou od modré navýšil vedení svého týmu na tři góly, což přes trenérskou výzvu Komety potvrdili sudí po dlouhém zkoumání videa.

Ve třetí třetině se Kometa částečně vymanila z ulity vlastní pasivity, do slibné střelecké příležitosti se dostali Klepiš i Holík, ale Svoboda jejich rány zlikvidoval. Snahu Brna definitivně srazil čtvrtý gól z hole Pyrochty. Vítkovice své zasloužené vítězství bez větších potíží uhájili.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Dnes je to těžké hodnocení. Připravujete se na zápas a na situace, které mohou nastat, ale pak se toho nedržíme. Moc jsme faulovali, sami jsme věnovali soupeři půdu pod nohama a pak honíme zajíce a soupeře s kotoučem. To je alfa i omega našich posledních zápasů. Když už soupeř vede 2:0 a 3:0 je těžké s tím něco dělat. Musíme se poučit z chyb, zvládnout poslední zápas před přestávkou a pak kvalitně potrénovat."

Radek Philipp (Vítkovice): "Z naší strany to bylo kvalitně odehrané utkání, pomohli jsme si v něm přesilovkami a podržel nás gólman Svoboda. Výborný zápas odehrál Lakatoš, pomohla jeho produktivita, na výhře se podíleli i bývalí hráči Brna. To se stává, že proti svému bývalému klubu jsou hráči více namotivovaní. Gratulace ale míří do kabiny všem hráčům."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. L. Krenželok (Lakatoš, J. Hruška), 24. Svačina (Lakatoš), 39. Pyrochta (Svačina, Lakatoš), 51. Mallet (Irgl, Svačina). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:2. Bez diváků.

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Holland, P. Trška, S. Svozil, Gulaši, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Vincour - Klepiš, V. Němec, Zaťovič - Schneider, Kusko, D. Bondra - F. Dvořák, Střondala, Valský. Trenér: L. Zábranský st.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, Stach, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Dej, J. Mikyska, Fridrich. Trenér: Holaň.