Ostrava - Hokejisté Vítkovic vydřeli ve 14. kole extraligy výhru 3:1 nad Pardubicemi. Vítězný gól vstřelil sedm minut před koncem zápasu Jan Schleiss a výsledek 49 sekund před sirénou v power play stvrdil Jakub Lev. Východočeši ve druhém utkání pod trenérem Břetislavem Kopřivou vyšli tentokrát bodově naprázdno, Ostravané porazili v domácím prostředí Dynamo popáté v řadě.

Pardubice i ve druhém duelu pod novým trenérským vedením vsadily především na defenzivu. Jejich výchozí pozici mohl krátce po začátku vylepšit Dušek, který po nenápadné akci orazítkoval břevno Bartošákovy branky.

Jenže štěstí hrálo v úvodní desetiminutovce s Vítkovicemi. Poté, co je uchránilo od inkasovaného gólu, pomohlo i Krenželokovi, který v osmé minutě z obtížného úhlu propašoval kotouč po ledě za záda pardubického brankáře Kacetla, jenž si špatně přikryl bližší tyčku.

To byl na dlouho jediný gólový moment, urputná partie moc dalších příležitostí nenabízela. Vítkovice se sice dostaly do několika brejkových situací, ale vedení se jim nepovedlo pojistit. Když ve 44. minutě nezúročil přečíslení ani Květoň, přišel trest. Wishart nahodil puk od modré čáry na vítkovickou branku a Bartošák se k němu v nepřehledném závaru nedostal.

Pro domácí to byla pobídka ke zvýšené aktivitě a s remízou se nechtěli smířit. Dej, Lev ani Schleiss se ale v krátkém sledu před Kacetlem nedokázali prosadit. Vítkovický tlak pokračoval v přesilovce, ale nakonec ho zužitkoval v 53. minutě už při hře pět na pět Schleiss, kterému střela z voleje nesedla, přesto Kacetlovi prošla za záda.

Hosté už nenašli síly na odpověď. V zoufalé snaze sice 70 sekund před koncem zariskovali s power play, ale aniž by se dostali ke střele na Bartošáka, ztratili kotouč a Lev do prázdné branky zpečetil vítězství Vítkovic.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Nebudu hodnotit hokejovou stránku. Nebyli jsme určitě hokejovějším mužstvem. Během dne a před utkáním jsme řešili zdravotní problémy u několika hráčů. Ještě v sobotu po tréninku jsme byli kompletní, ale pak se tu objevila nějaká viróza a ještě před utkáním jsme pořádně nevěděli, kdo nastoupí. Obrovský kredit pro všechny hráče, kteří dnes nastoupili."

Břetislav Kopřiva (Pardubice): "Chtěli jsme bodovat a myslím, že mužstvo do toho dalo hodně. Sahali jsme po bodu, ale nezvládli jsme to v závěru utkání. Ubránili jsme přesilovku, ale pak jsme rozhodující gól dostali při hře pět na pět. Možná jsme paradoxně hráli líp než v Hradci, měli jsme víc kotouč, ale nestačilo to. Je ale na čem stavět."

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. D. Krenželok (P. Zdráhal, Š. Stránský), 53. Schleiss (Dej, D. Krenželok), 59. Lev (Szturc) - 45. Wishart (Cardwell, Bubela). Rozhodčí: Šír, Veselý - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 5903.

Vítkovice: Bartošák - Výtisk, D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, T. Černý, Urbanec - Dej, Lev, Schleiss - Tybor, T. Jáchym, D. Květoň - Szturc, Š. Stránský, P. Zdráhal - Toman, Pytlík, Baláž. Trenéři: Petr a Trnka.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Trončinský, Miromanov, Hrabal, Děrvuk, Budík - Skokan, Bubela, S. Treille - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Vondráček, Dušek, Perret - Kusý, Mandát, Poulíček. Trenéři: Kopřiva a Janecký.