Vítkovice v souboji sousedů v tabulce o gól porazily Kladno

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zdolali v 16. kole extraligy Kladno 2:1. Souboj třináctého se čtrnáctým týmem tabulky rozhodl gól Marka Kaluse, na nějž už hosté stačili odpovědět jen snížením Tomáše Pituleho. Kladno je od 19. září už deset utkání bez výhry v normálním čase.

Vítkovice stihly zaregistrovat novou posilu z Ruska Solovjova, který nastoupil v elitním obranném páru s Polákem, a skvěle do zápasu i vstoupily. Už v čase 0:51 dostal menší trest za podrážení kladenský brankář Bow a domácím přesilovku zužitkovali po 19 sekundách: Hruška nejprve vybídl k neúspěšnému zakončení Marosze, ale vzápětí vyražený puk doklepl u tyčku do branky sám.

Pro Ostravany to byl v sezoně první vedoucí gól v domácím utkání v řádné hrací době. Ještě v úvodním dějství vylepšili i své domácí střelecké maximum. Vítkovičtí byli aktivnější a v 19. minutě z toho pramenil gól Kaluse, který po povedeném rychlém protiútoku zblízka za hostujícího brankáře dorazil Bondrovu přihrávku z křídla. A Vítkovice se poprvé v sezoně na vlastním ledě dostaly přes jeden vstřelený gól.

Dvoubrankový náskok ale domácí ukolébal a ve druhé části jejich aktivita upadla. Středočeši se v 29. minutě dočkali ze své vzrůstající aktivity snížení, o které se po Beranově přihrávce zpoza brány postaral na brankovišti neodbytný Pitule. Byla to jeho první trefa v ročníku.

Hosté se dostali na kontaktní rozdíl a ze zápasu se stal hlavně boj, v němž vyložené šance scházely. Jednu z nich si v přesilové hře Vítkovic vypracoval Kalus, Bowa však nepřekonal. Ještě blíže uklidňující branky na 3:1 byli domácí deset minut před koncem, po skrumáži před kladenskou brankou zvonila tyčka, ale Bow i po kontrole videa zůstal nepřekonán.

I Kladenští pak zahrozili až v přesilovce, Kubíka ale vychytal Stezka. Hosté se půldruhé minuty před koncem odhodlali k power play, v níž sice soupeře sevřeli, ale Vítkovice v čele s jistým Stezkou závěrečný nápor přestály.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "My jsme měli vstup do zápasu parádní, takhle bychom si představovali, abychom hráli zápasy doma. Těch šancí jsme měli i více, ale byli jsme rádi i za vedení 2:0. Velice dobrý výkon podal brankář Stezka, pomohli jsme si dneska i gólem z přesilovky, a obrovské plus je, že jsme ubránili možná jednu z nejlepších přesilovkových formací v extralize a nedostali jsme z toho gól."

David Čermák (Kladno): "Já myslím, že o výsledku utkání rozhodla první třetina, kde my jsme podali velmi špatný výkon. Vůbec jsme nebruslili, nestíhali jsme. Vítkovice nám hrály do těla a my jsme se s tím nedokázali srovnat a domácí nám odskočili o dva góly. Hokej se hraje šedesát minut, my jsme dneska hráli jen čtyřicet, to rozhodlo o výsledku."