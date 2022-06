Vítkovice uvedly do provozu 1. veřejnou vodíkovou plnicí stanici v ČR

Ostrava - Společnost Vítkovice, a. s., dnes v Ostravě uvedla do provozu první veřejnou vodíkovou plnicí stanici v České republice. Její vybudování trvalo dva měsíce a přišlo zhruba na 14 milionů korun, řekl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič. Plnička určená pro osobní vozidla se nachází ve Vítkovicích u vjezdu do výrobního areálu společnosti Cylinders Holding.

Fotogalerie

Plnička už je registrována do evropské sítě vodíkových stanic. "Při výběru technologie jsme už předem počítali s nízkou energetickou náročností, což se povedlo," uvedl Broskevič.

Stanice zabírá přibližně 90 metrů čtverečních. Skládá ze z odolného zásobníku vodíku o objemu 7260 metrů krychlových, kompresoru a výdejního stojanu. "Vysokotlaké nádoby pro plničku dodala skupina Cylinders Holding, další části dodávaly firmy APT a Vítkovice IT Solutions. Vodíkem stanici naplnila společnost Messer Technogas," uvedla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

První česká veřejná vodíková plnička je ve zkušebním provozu. Funguje v pracovních dnech od 07:00 do 17:00. Osobní vozidlo si tam lze naplnit za zaváděcí jednotnou cenu 2500 korun nebo 100 eur bez ohledu na objem nádrže. Zatím se počítá s plněním okolo deseti aut denně.

Jeden vůz se dá naplnit zhruba do tři čtvrtě hodiny. "Myslíme si, že to je přesně ta plnička, která by mohla být pro firemní flotily, pro obce, města, protože tam přistavíte auta a nepotřebujete okamžitě odjet. Můžete celou flotilu obhospodařit třeba večer, přes noc," řekl Broskevič.

Pokud bude aut přibývat, Vítkovice podle něj mohou plničku zrychlit i rozšířit. "Chceme ji postupně rozšířit, aby se dalo naplnit až 40 aut za den. Napřed musíme postavit stanice, aby vznikl byznys s vodíkem, aby vůbec auta jezdila, protože pokud nemáte kde plnit, nemůžete jezdit," řekl Broskevič.

Společnost Vítkovice, a. s., zastřešuje služby pro některé dceřiné společnosti ze skupiny Vítkovice ostravského podnikatele Jana Světlíka. Ze ztráty 111 milionů korun se loni dostala do zisku 59 milionů korun. Spolu s dceřinými firmami má přibližně 450 zaměstnanců.

První čerpací stanice čistého vodíku v Česku byla otevřena 5. listopadu 2009 v Neratovicích na Mělnicku. Šlo ale o neveřejnou plnicí stanici určenou pro autobus tamní veřejné dopravy.

Veřejnou vodíkovou čerpací stanici se letos chystá otevřít také společnost Orlen Unipetrol, bude od podzimu součástí čerpací stanice sítě Orlen Benzina v Praze na Barrandově. "Bude bezobslužná, volně přístupná a vhodná pro čerpání vyššího počtu osobních i nákladních vozidel a autobusů," uvedl mluvčí společnosti Michal Procházka. Ještě na podzim firma vybaví vodíkovými stojany také čerpací stanici v Litvínově. "Do roku 2030 chceme otevřít 28 čerpacích stanic po celém Česku," uvedl Procházka.

Zástupci Moravskoslezského kraje, VŠB-Technické univerzity Ostrava a skupiny Cylinders Holding dnes podepsali zakládací dokumenty Vodíkového Klastru. Jeho členy je i dalších 24 subjektů - mimo jiné společnosti Čepro, BorsodChem, automobilky Hyundai a Tatra Trucks, České dráhy nebo město Ostrava. Náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS) uvedl, že strategickým cílem klastru je vytvořit během deseti let v regionu fungující výrobně-distribuční řetězec. Vodík chce chápat nejen jako palivo, ale i jako obchodní komoditu.

V novém klastru jsou firmy, které vodík vyrábějí, firmy, které ho dokážou transportovat, i ty, které ho budou využívat. "Celé dohromady to tvoří jednolitý celek vodíkového údolí. Jednotlivé části samostatně fungovat nebudou, dohromady to dává smysl," řekl Unucka. Připomněl projekty, které dosud nevyšly, například se zatím nepodařilo zajistit vodíkové autobusy pro Ostravu ani pro Ústí nad Labem.

Na rozdíl od bývalých vodíkových klastrů podle Unucky nově vzniklý Vodíkový Klastr má k dispozici nejen chuť a ideu, ale i peníze. "To, co chceme, jsme připraveni zrealizovat tak, aby v roce 2030 byla veřejná doprava v našem kraji plně vodíková. A pevně věřím, že v roce 2030 bude více vodíkových aut než těch na baterku," řekl Unucka.