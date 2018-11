Plzeň - Hokejisté Vítkovic vyhráli v 17. kole na ledě trápící se Plzně 3:2 po samostatných nájezdech a zvítězili počtvrté za sebou. Domácím se sice podařilo v prostřední části dokonat obrat ve skóre na 2:1, ale hosté stačili krátce před druhou sirénou srovnat. Rozhodnutí přinesly až samostatné nájezdy, ve kterých hráči Vítkovic uspěli třikrát a Západočeši pouze jednou. Vítěznou trefu zaznamenal Ondřej Roman. Indiáni tak prohráli již počtvrté v řadě.

Domácí tým po sérii porážek nastoupil opět s pozměněným složením útočných trojic. Vstup do utkání však vyšel lépe se pohybujícím hostům. V sedmé minutě se protáhl až mezi kruhy explzeňský Schleiss a po prvním zblokovaném pokusu uspěl povedeným švihem pod horní tyč. Rychle odpovědět mohl Eberle, jenže proti jeho teči zasáhl pozorný Bartošák.

Vítkovický gólman kapituloval až v 15. minutě, kdy Kratěna dlouhým pasem našel Gulaše vracejícího se z trestné lavice a ten povedeným forhendovým blafákem vyrovnal. V závěru úvodní části ještě hosté zahrozili dvěma brejky, gólman Frodl ale zastavil střelu Zdráhala a agilní Schleiss v dobré pozici minul. Na druhé straně nekrytý Indrák zblízka nepřehodil ležícího Bartošáka a Gulaš během početní výhody napálil z pravého kruhu švihem levou tyčku.

Po pauze převzali iniciativu Indiáni, při přečíslení dvou na jednoho však Denis Kindl netrefil odkrytou branku a z protiútoku po krásném individuálním průniku nezakončil přesně Stránský. Rušnou pasáž před polovinou zápasu uzavřela šance Němce po další akci dvou na jednoho. Ve 32. minutě už se domácí radovali, když po objetí branky upravil na 2:1 Denis Kindl.

Poté pokračovali aktivnější Západočeši ve střelecké převaze, nezužitkovali ovšem ani přesilovku a sedm vteřin před druhou sirénou po šikovném překřížení v útočném pásmu vyrovnal Szturc z mezikruží na 2:2.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Stránský po vyhraném vhazování neuspěl z bezprostřední blízkosti. Jinak se směrem dopředu více tlačili domácí. V 50. minutě při přesilové hře Denis Kindl z pravého kruhu neprostřelil Bartošáka. Ten byl za chvíli za zdržování hry vyloučen, ale v oslabení dokázal vytěsnit bombu Gulaše a skvěle zasáhl i proti dorážce Eberleho. Opatrný závěr základní hrací doby zkomplikoval domácím 29 vteřin před jejím naplněním faulující Straka.

Jeho vyloučení se přeneslo i do prodloužení, ale hosté výhodu neproměnili. Bonusový bod navíc jim zajistil až vítězný nájezd Romana.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Odehráli jsme špatné utkání. Na hráče určitě dolehly tři porážky v zápasech, které jsme lehkovážně prohráli naší nemohoucností. Přišla na nás ztráta sebedůvěry. Podali jsme suverénně nejhorší výkon v sezoně. Hráči pod tíhou porážek na ledě prováděli nestandardní věci. Trestná střílení jsou toho přesným obrázkem. V takovém rozpoložení jsou teď hráči. Důležité bude, jak se s tím teď každý hráč individuálně po psychické stránce srovná a kdy to zastavíme. Jde to dolů a čeká nás složitá práce. Bodů máme relativně dost, situace není tak katastrofální. Teď se ukážou charaktery hráčů. Když to jde, hrají dobře všichni. Bude teď důležité, jak se s tím hráči poperou."

Jakub Petr (Vítkovice): "Z našeho pohledu byla první třetina velice povedená. Dostali jsme se do zápasu pohybem a agresivitou. Bohužel to bylo vyjádřeno jen jednou brankou. Ve druhé třetině jsme od naší hry ustoupili a Plzeň nás přehrála. Klíčová byla naše druhá branka na 2:2 do kabiny. Ve třetí třetině už to bylo vyrovnané utkání. Musím dát obrovský kredit našemu mužstvu. Nevěřil bych, že budeme mít 11 bodů ze čtyř utkání v naší situaci. Jsem na kluky pyšný, jak se s tím poslední týden popasovali."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Gulaš (Kratěna), 32. D. Kindl (Čerešňák, Kracík) - 7. Schleiss (Lev), 40. Szturc (O. Roman, Tybor), rozhodující sam. nájezd O. Roman. Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - J. Svoboda, Kis. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 4747.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Vráblík, Jones, J. Kindl, Kaňák, Allen - Gulaš, Nedorost, V. Němec - Indrák, Kracík, D. Kindl - Kantner, Kratěna, Stach - P. Straka, Kodýtek, Eberle. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Baranka, Hrbas, Šidlík, T. Černý - Schleiss, Lev, Dej - Tybor, O. Roman, Szturc - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera - Baláž, Pytlík, Toman. Trenéři: Petr a Trnka.