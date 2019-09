Vítkovice třemi góly v závěru otočily derby s Třincem

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v předehrávce 33. kola extraligy Třinec 4:3, když zápas senzačně otočili třemi góly v poslední pětiminutovce. Hosté po dvou gólech Tomáše Marcinka ještě pět minut před koncem vedli 3:1, ale domácí snížili, dvě minuty před koncem Roberts Bukarts v power play vyrovnal a v čase 59:51 vstřelil Rastislav Dej vítězný gól. Domácí tak přerušili sérii pěti porážek ve vzájemných zápasech.

Třinci se před utkáním rozsypala sestava a mezi sedmi chybějícími hráči byly vedle dlouhodobých marodů Růžičky nebo Krajíčka i další opory Kundrátek, Polanský či Roth. Přesto Oceláři ovládli první dvacetiminutovku a hlavně lepším pohybem dostávali domácí hráče do nesnází.

Pouze jediná z 21 střel, které hosté vyslali na Svobodu, ale našla cíl. Hrňa po křížné přihrávce v sedmé minutě ještě minul z vyložené šance, ale pak v početní výhodě ve 14. minutě naservíroval puk před bránu Marcinkovi, který se ze svého oblíbeného místa těsně před gólmanem prosadil pohotovou tečí.

Třinec i v kombinované sestavě lépe vstoupil také do druhé části. V 28. minutě se však zapomenul v ofenzivě, domácí Lakatoš dostal puk na útočnou modrou čáru a ze sóla prostřelil Bartošáka.

Ostravané po vyrovnání srovnali hru. Schleiss je mohl poslat i do vedení, ale Bartošák jeho teč zblízka reflexivně vyrazil. Pak ale i při Vítkovicích stálo štěstí, když Novotný v 39. minutě snad ze dvou kroků trefil tyčku otevřené branky.

Co Ocelářům nevyšlo v závěru, napravili ve 24. vteřině třetího dějství. Vrána dostal křížnou přihrávku před bránu a bekhendem si vychutnal Svobodu. Vyrovnání měl na holi v 50. minutě Dej, ale tváří v tvář na Bartošáka nevyzrál. Prakticky z protiútoku potáhl třinecký kontr Marcinko a chytře zpoza obránce švihem zvýšil na 3:1. Zaznamenal tak už pátý gól v sezoně.

Vítkovice však v poslední pětiminutovce předvedly uragán. Kurovský v 56. minutě snížil, Bukarts při odvážné power play už necelé tři minuty před koncem vyrovnal a Dej v přesilovce devět sekund před závěrem řádné doby dokonal obrat.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "My jsme do toho vstoupili s přílišným respektem, Třinec byl jednoznačně lepší v první třetině. Hlava se vyčistila po vyrovnávacím gólu na 1:1. Nakonec jsme byli šťastnějším celkem. Ale vyzdvihl bych týmovou soudržnost i za nepříznivého stavu. Jsem rád, že o tom jen nemluvíme, ale umíme to předvést i na ledě. Poděkování do kabiny. Byli jsme šťastnějším, ale bojovným týmem."

Marek Zadina (Třinec): "Myslím, že dnešní zápas ovlivnila první třetina. Tam jsme si vypracovali spoustu šancí. Tam jsme soupeře zatlačili, hráli hokej, jaký jsme chtěli hrát, netrefovali jsme ale prázdné brány a neproměňovali šance. To rozhodlo o výsledku. Po vyrovnávacím gólu po naší hrubé chybě soupeř přidal na důrazu, my jsme trošku polevili. Měli jsme znovu výborný vstup do třetí třetiny, hráli znovu hokej, jaký chtěli. Odskočíme na 3:1, ale pak si po chybě necháme dát gól na 3:2. Ten zkrat v závěru by se nám neměl stávat. Nechali jsme si utéct všechny tři body."