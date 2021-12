Vítkovice rozhodly o výhře nad Olomoucí čtyřmi využitými přesilovkami

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zdolali v 36. kole extraligy Olomouc 5:3 a potřinácté v řadě si připsali bodový zisk. Za vítězstvím Ostravanů stojí přesilové hry, z nichž se domácí dokázali prosadit hned čtyřikrát. Dva góly a dvě asistence si v nich připsal Roberts Bukarts, čtyři gólové přihrávky zaznamenal ruský obránce Alexej Solovjov.

Utkání začalo ve svižném tempu. Vítkovičtí se hned z první akce dostali do šance a Lukáš musel už po deseti sekundách likvidovat Lakatošovu ránu. Příležitost Hanáků tak okatá nebyla, zato Kunc pohotově před Stezkou zasáhl Švrčkem nahozený puk, který skončil v síti. I když se domácím nelíbilo Burianovo postavení v brankovišti, gól platil.

Domácí přesto pokračovali v aktivitě a v přesilovce se jim zanedlouho povedlo vyrovnat. Krejčího přestupek byl v 11. minutě potrestán už po deseti sekundách Krenželokem, který z brankoviště usměrnil za Lukášova záda Bukartsovu přihrávku.

Ještě před koncem první části se rychle za sebou nechali vyloučit domácí Hruška a Kalus a ačkoliv byla přesilovka pět na tři rozdělena přestávkou, hned na začátku druhé půle ji Olomouc využila. Krejčího vyraženou ránu jednoruč doklepl do branky Nahodil a početní výhody se začaly stávat klíčovou situací celého utkání.

Také Ostravanům totiž dopomohly k obratu. Při hře pět na čtyři v 26. minutě nejprve srovnal Bukarts, který do prázdné branky zblízka pohodlně doklepl Lakatošův pokus zpoza brány, a v 35. minutě je poprvé v utkání poslal do vedení Hruška, který v přesile pět na čtyři tečoval střelu Solovjova.

Zajímavý zápas v závěru gradoval a Kusko se vteřiny po návratu z trestné lavice natlačil před Stezku a kličkou vyrovnal. Proti Tomečkově možnosti na otočení skóre pak zakročil vítkovický gólman Stezka a domácí naopak čtvrtou využitou přesilovkou udělali rozhodující krok k výhře: v dvouminutové přesilovce pět na tři zápěstím zamířil přesně Bukarts.

Dvě a půl minuty před koncem zpečetil tři body pro Vítkovice devátým gólem sezony Lakatoš, kterému přihrával Solovjov a zaznamenal čtvrtou gólovou asistenci v utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "I přesto, že jsme inkasovali první, myslím, že jsme měli dobrý nástup do zápasu. I celkově jsme měli dobrý pohyb. Samozřejmě jsme utkání zlomili v přesilových hrách, což nás těší. Za stavu 3:3 nastal asi zlomový okamžik, když jsme využili přesilovku pět na tři a odskočili jsme soupeři. Naše speciální týmy zaslouží pochvalu za to, že to tak zvládly, dali jsme čtyři góly v přesilových hrách. Hráčům musím poděkovat za odvedenou práci a zaslouženou výhru."

Jan Tomajko (Olomouc): "Dobře jsme začali a vedli jsme 1:0. Ve druhé třetině byly Vítkovice lepší. My jsme ale dneska dostali moc gólů v oslabení a myslím si, že pár faulů bylo z kategorie, které nemůžeme dělat. I to špatné střídání a nesportovní chování; myslím, že to dneska hodně rozhodlo o výsledku. Musíme se z toho poučit."