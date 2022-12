Vítkovice prohrály derby s Třincem a poprvé v sezoně doma nebodovaly

Ostrava - Hokejisté Vítkovic podlehli v 30. kole extraligy v moravskoslezském derby Třinci 1:2 a teprve ve čtrnáctém domácím utkání sezony poprvé nebodovali. O první výhře Ocelářů v derby v tomto ročníku rozhodl vítěznou brankou v 38. minutě útočník Libor Hudáček. Ostravané pak už za stavu 0:2 pouze snížili Lukášem Krenželokem.

Třinečtí otevřeli zápas aktivně, ale první šanci dopřáli paradoxně ve vlastní přesilovce soupeři, který přečíslení dva na jednoho nedotáhl a Chlána ve čtvrté minutě vychytal Mazanec. Pak už hosté mírnou převahu přetavili v gól, když Daňo v 10. minutě před Stezkou jemně tečoval Nestrašilovo nahození.

Ke konci první dvacetiminutovky se nadechli i domácí, ale Lakatošův pokus zblízka zastavil Mazanec. I další vyloženou šanci si Vítkovice vytvořily v oslabení: Fridrich ve 29. minutě vypíchl puk, ale sólo od vlastní modré čáry zakončil neúspěšným pokusem mezi Mazancovy betony.

Sérii zahozených vítkovických šancí završil Kalus, který u tyčky nepřekonal Mazancův beton. A tak do rozhozené domácí defenzívy v 38. minutě vpadl Hudáček, položil si povyjetého Stezku a kličkou do bekhendu podruhé chladnokrevně zavěsil. Asistenci si připsal i třinecký brankář Mazanec.

Hosté se v třetí části upnuli na obranu, která vítkovický platonický tlak dlouho rozrážela. Daňo mohl třetím gólem rozhodnout, Stezka si však s jeho průnikem poradil. Až v 53. minutě dokázali domácí využít početní výhodu, Krenželok zblízka zasunul puk do brány a rozpoutal závěrečnou ofenzívu. Krieger měl v 58. minutě na holi vyrovnávací trefu, ale Mazanec Oceláře - stejně jako v následující power play při bekhendové dorážce Fridricha - podržel.

I třetí derby sezony tak skončilo výhrou hostujícího celku.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem. Nám to dneska trochu drhlo a dvě třetiny jsme se nemohli prosadit. Ale šancí jsme měli více. Paradoxně jsme je měli v oslabení, kdy jsme dvakrát ujeli. Gól přišel asi už trochu pozdě. Od té doby jsme byli jasně lepší, a i když nerad používám v hokeji slovo štěstí, dneska nám v závěru nepřálo. Skákalo nám to tam kolem tyček, měli jsme šanci do prázdné branky, ale vyrovnat se nepovedlo."

Zdeněk Moták (Třinec): "Vyrovnaný zápas s dobrým koncem pro nás. Já jsem byl rád, že jsme odskočili do dvougólového náskoku, to nám pomohlo. Bohužel v třetí třetině jsme inkasovali v oslabení a domácí rozpoutali velký tlak. Závěr byl poměrně hektický, ale domácí šance jsme přečkali. Mám velkou radost."

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 54. L. Krenželok (Roberts Bukarts, Marosz) - 10. Daňo (Nestrašil, Zahradníček), 38. Hudáček (Daňo, Mazanec). Rozhodčí: Hradil, Šír - Axman, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 9833 (vyprodáno).

Vítkovice: Stezka - Raskob, Koch, Grman, Mikuš, L. Kovář, Gewiese - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lednický, Dej, Kalus - Krejsa, Marosz, L. Krenželok. Trenér: Holaň.

Třinec: Mazanec - Havránek, Marinčin, Zahradníček, M. Doudera, Čukste, J. Jeřábek - M. Růžička, Marcinko, Voženílek - Daňo, Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček. Trenér: Moták.