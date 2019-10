Vítkovice přetlačily po nájezdech Zlín, vyhrály 4:3

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v 15. kole extraligy Zlín po samostatných nájezdech 4:3. Hosté třikrát dotáhli jednobrankovou ztrátu a dosáhli alespoň na bod, v nájezdech strhl výhru na ostravskou stranu Patrik Zdráhal. Domácí si potřetí v řadě připsali dvoubodové vítězství a Zlín na svém ledě porazili počtvrté za sebou.

Zlín sice zahájil aktivně, ale vyloženou šanci hned promarnil Nosek a domácí se po brejku zásluhou Deje z první návštěvy zlínského pásma ujali v 86. sekundě vedení.

Hosté však kontrovali brzy: Kubiš dostal v šesté minutě přihrávku mezi obránce, kterým dokázal ujet, a kličkou zasunul puk za čáru.

Berani tvořili hru, měli navrch i více šancí. Vedení jim mohl v přesilovce zajistit znovu Nosek, ale jeho tečovaná střela zazvonila na tyč. Pak navíc nepokryli vyloučeného Werbika, který se po návratu z trestné lavice dostal do úniku a prostřelil Čiliaka. Bývalý zlínský hráč vstřelil svému mateřskému klubu svůj první extraligový gól.

Zlín i podruhé dokázal zanedlouho odpovědět. Jeglič zachytil za vítkovickou brankou Trškovu rozehrávku a Šlahař bez přípravy zavěsil pod horní tyčku. Ještě v první dvacetiminutovce ale Vítkovickým vrátil náskok Roman, který nenápadným bekhendovým pokusem překvapil Čiliaka.

Hosté do druhé části vstoupili se změnou v bráně; Čiliaka po třech obdržených gólech nahradil Huf. A Zlín pokračoval v aktivitě. I potřetí dokázal těsnou ztrátu srovnat. Po tlaku v útočném pásmu a sérii rychlých přihrávek se z první do puku opřel Gazda a příklepem překonal Svobodu.

Hosté měli i potom více ze hry. Milimetry dělily od vedoucího gólu Kubiše, jeho dorážku však v brankovišti vyrazila Bodákova hokejka. Kubiš nedokázal zblízka pokořit Svobodu ve 46. minutě, Honejsek ze závaru trefil tyčku a Kubišovi nevyšel ani další pokus. Dvě minuty před koncem tak málem hosty vytrestal po dalším návratu z vyloučení Werbik, ale jeho ráně chyběla přesnost.

Prodloužení přineslo spoustu šancí, ty největší spálili Gregorc a Nosek. V nájezdech určila vítěze čtvrtá série, ve které skóroval Zdráhal.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Opticky to možná vypadalo, že v první třetině jsme lepším týmem. Ale my jsme po celý zápas nenašli energii, rychlost, nebyl to úplně povedený výkon. Zlín v takovém komplexním hodnocení dnes byl určitě lepším týmem. Dělali nám obrovský problém forčekinkem, což vycházelo z výborného pohybu. Měli lepší pohyb a z toho pramenily šance. Naši celkovou rychlost jsme my dnes naopak nemohli najít. Otevřeně přiznávám, že to bylo velice šťastné vítězství."

Martin Hamrlík (Zlín): "První třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Nenašli jsme nohy, Vítkovice byly lepší. Od druhé třetiny se to rapidně zlepšilo. S výkonem jsme pak byli spokojeni. Sahali jsme po druhém bodu v prodloužení, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Jsme skromní, bereme to. Z těch dvou třetin se musíme odrazit do dalšího zápasu."