Vítkovice přehrály Zlín 2:1 a mají třetí výhru v řadě

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v 19. kole extraligy Zlín 2:1 a poprvé v sezoně se tak radují z třetího vítězného utkání v řadě. O jejich výhře rozhodli ve druhé části z přesilových her Alexej Solovjov a Vladimír Svačina. Zlín už dokázal pouze snížit gólem Darka Hejcmana a proti ostravskému celku v extralize popáté za sebou nezabodoval. Na vítkovickém ledě neuspěl dokonce poosmé v řadě.

Vítkovicím vypadl druhý nejproduktivnější hráč Bukarts, místo nějž povolaly na střídavý start odchovance Illéše z Jihlavy, a ten mohl obnovenou premiéru v dresu Ostravanů okořenit rychlým gólem. Po jeho ráně však v osmé minutě během přesilovky zazvonila tyč zlínské branky.

Domácí měli od začátku navrch, ale znovu se potýkali s koncovkou, ke které se přidávala i smůla. Podobně jako Illéš dopadl krátce po startu druhé části i obránce Solovjov, jenž také orazítkoval tyčku.

Vítkovice si však dokázaly pomoct v přesilovkách. Trápení protrhl v polovině zápasu při hře pět na čtyři právě Solovjov, který napřáhl od modré čáry a jeho dělovka proletěla až do sítě. Ruský bek vstřelil svůj první extraligový gól.

Záhy nabídl domácím další početní výhodu faulující Žižka a výsledek byl stejný. Domácí vykombinovali soupeřův čtyřlístek a Svačina po křížné přihrávce Illéše z voleje zavěsil do odkryté části Hufovy klece.

Téměř vzápětí měl třetí branku na lopatě Bondra, ale Hufa nedokázal sám zblízka překonat ani ze dvou pokusů.

Zlín si příliš šancí vytvořit nedokázal. Až v úvodu třetího dějství zatlačil domácí při stosekundové přesilovce pět na tři, ovšem Ostravské podržel Stezka, který kryl Mamčicsovy projektily. Po ubráněném oslabení ale možná vítkovická ostražitost podvědomě polevila a Hejcman z brejku ve 47. minutě vstřelil kontaktní gól.

Závěr rozkouskovala vyloučení. Zlín se o poslední nápor kuriózně sám připravil dvakrát špatným střídáním hráčů a větší část závěrečné pětiminutovky proto odehrál v oslabení. Přesilovek ale Vítkovice nevyužily k uklidnění situace, Svačina v největší příležitosti těsně minul. Hosté i ve čtyřech už víc než minutu před koncem zariskovali s odvoláním gólmana, k vyrovnání to však nevedlo.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Velice důležité vítězství za tři body. Myslím si, že dvě třetiny bylo vidět, že jsme odpočatí a byli jsme lepší. Výborně nám dneska zahrály speciální týmy. Jednak jsme dali dva góly z přesilových her a jednak jsme ubránili dlouhou přesilovku tři proti pěti, tam si myslím, že mohl být zlom v utkání. Ve třetí třetině jsme vinou oslabení vypadli ze hry, ale hráči to pak ubojovali a za to jim patří dík."

Luboš Jenáček (Zlín): "Jsme zklamaní, za první dvě třetiny jsme předvedli žalostný výkon. Stáhli jsme pak sestavu na tři útoky a kluci ze sebe shodili nějaké závaží a alespoň bojovali. Dali jsme kontaktní gól, bohužel nejsme schopni proměňovat přesilovky a to jsme hráli skoro dvě minuty pět na tři. Pak jsme udělali chybu u střídání a soupeř už ten zápas dovedl do vítězného konce."