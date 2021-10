Vítkovice přehrály Pardubice a vyhrály počtvrté v řadě

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve 20. kole extraligy Pardubice 4:1 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Dvěma góly se o ni zasloužil útočník Marek Kalus. Hosté v Ostravě nenavázali na dvě předchozí výhry, v tabulce jsou i nadále třetí. Vítkovicím patří jedenáctá pozice, mají však odehráno méně utkání než všichni soupeři.

Domácí posilněni sérií výher se dostali do vedení v 7. minutě, kdy brankáře Kloučka překonal Kalus. Hosté se pokusili změnit verdikt rozhodčích takzvanou trenérskou výzvou, se kterou ale neuspěli a museli tak následně hrát navíc v oslabení.

Východočeši se ve čtyřech ubránili, ve 12. minutě jim pomohla i branková konstrukce, kterou trefil další bek Solovjov. Druhé branky se domácí dočkali až ve druhé třetině, kdy se prosadil pohotově dorážející Bernovský. V polovině utkání mohl přidat třetí gól Svačina, trestné střílení nařízené za zalehnutí puku v brankovišti obráncem Hrádkem ale neproměnil.

V závěru druhé třetiny měli hosté výhodu přesilové hry a vteřinu před odchodem do kabin ji využili, když Košťálkovu střelu tečoval Blümel.

Na začátku třetí části "trefil" Koch nejlepšího střelce Dynama Říčku a hosté dostali pětiminutovou početní výhodu. Vyrovnat se jim ale nepodařilo, i proto, že přesilovku zkrátilo vyloučení Poulíčka. Klid na vítkovické hokejky poté přidal pohotově dorážející Dej.

Pardubice se ještě pokusily zápas zdramatizovat v power play, místo snížení ale počtvrté inkasovaly.

Hlasy trenérů po zápase:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Musím hráčům poděkovat za výkon, který dneska odvedli, protože proti tak silnému soupeři jakým jsou Pardubice, jsme odvedli i dobrý taktický výkon. Šli jsme do vedení a výsledek si hlídali. Vidím tam několik možná klíčových momentů, kdy jsme nepojistili výsledek z trestného střílení a následnou přesilovku jsme odehráli katastrofálně. Těch deset minut ve druhé třetině byly Pardubice jasně lepší. Čekali jsme, co s mužstvem udělá gól setinu sekundy před koncem třetiny, ale musím hráče vyzdvihnout, že ukázali charakter a ve třetí třetině hráli tak, jak jsme zápas začali. Odehráli jsme to dobře, podržel nás brankář Stezka. S pokorou bereme vítězství a cenné tři body, ale zápasů je před námi ještě spoustu, takže jedeme dále."

Richard Král (Pardubice): "Měli jsme celkem dobrý vstup do utkání. Prvních pár minut bylo z naší strany dobrých, měli jsme i nějakou šanci. Bohužel nás přibrzdilo oslabení, gól, který jsme dostali a neúspěšná trenérská výzva. Do konce třetiny jsme se z toho nedostali. Další dvě třetiny byly dejme tomu vyrovnané, možná jsme měli opticky více ze hry. Nebyli jsme dnes schopni se prosadit přes jejich důraznou obranu. Měli jsme sice střely od modré, ale nedostali jsme se k vyloženějším šancím ze slotu. Gólman většinu střel viděl a v klidu pochytal. V závěru asi rozhodla ta pětiminutová přesilovka, kterou jsme nebyli schopni využít. Naopak jsme tam udělali ještě dva fauly a tím pádem jsme si tím zápas asi definitivně prohráli."