Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v dohrávce 6. kola extraligy Zlín 3:0. Gólem a asistencí se na vítězství podílel Patrik Zdráhal, dvě přihrávky si připsal Šimon Stránský a domácí tak po dvou nezdarech opět naplno zabodovali. Zlín naopak z posledních pěti kol čtyřikrát prohrál. Gólman Patrik Bartošák si připsal své první čisté konto v sezoně.

Domácí se už bez dlouhodobě zraněných Olesze a Tršky pustili do soupeře s vervou a Schleiss hned v první minutě promarnil slibnou šanci k otevření skóre. Vítkovice ale stupňovaly aktivitu a v osmé minutě, těsně po nevyužité přesilovce, se do odraženého puku z levého kruhu prudce bez přípravy opřel Kucsera a Sedláček už se nestihl přesunout.

Ostravané dohrávali první část v tlaku. Jejich vedení navýšil ve 13. minutě Szturc, který si pro změnu na pravém kruhu odstoupil od obránce a příklepem ideálně trefil Lvovu přihrávku zpoza brány. Szturc měl posléze na hokejce i třetí branku, ale puk se po jeho průniku obloučkem snesl na horní tyčku.

Zlínští mohli znovu rozdat karty v úvodu druhé třetiny. Jenomže Fořt orazítkoval tyčku a okamžitě z protiútoku jim zasadil po bleskovém kontru třetí gólový úder Zdráhal. Vítkovice i ve druhém dějství tahaly za delší konec provazu, ale další možnost Zdráhala Sedláček zlikvidoval.

Zlín až v třetí třetině výrazně přidal a potlačil převahu protivníka. Hned zkraje přečkal minutu a půl v oslabení tři na pět, ale pak se s lepší pohybem zákonitě dostavil tlak i příležitosti. Vyložené příležitosti si však hosté navzdory zvýšené aktivitě nevytvořili a pološance nemohly s přehledem chytajícího Bartošáka zaskočit.

Až těsně před koncem byl blízko snížení Fořt, ale neuspěl, a než se hosté nadechli k power play, jejich zbytky nadějí v 59. minutě faulem pohřbil Kubiš.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Mužstvo uklidnilo první branka. Pak jsme si vytvářeli šance a pro nás bylo důležité se vrátit na vítěznou vlnu. Rozhodla situace, kdy Zlín dal břevno a my z protiútoku dali třetí branku. Pak nám tam ale chyběl takový ten zabijácký instinkt. Soupeře jsme měli dorazit za stavu 3:0, protože pak po naší neproměněné přesilovce pět na tři byl Zlín lepší a zápas ještě mohl jít do dramatické koncovky."

Robert Svoboda (Zlín): "My jsme se chystali na soupeře s nějakou taktikou. Ten vstup do utkání nebyl špatný. Vydržel nám deset minut, domácí se pak uklidnili druhým gólem a pak měli spoustu příležitostí, kdy nás podržel Sedláček. Zápas rozhodla třetí branka, kdy jsme udělali hrubou chybu ve středním pásmu a odjeli nám dva hráči. Tím se zápas zlomil. V závěru jsme měli nějaké příležitosti, ale to bylo málo. Nezbývá nám než věřit, až se nám vrátí klíčoví hráči, kteří to budou řešit lépe."

HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Kucsera (Š. Stránský, P. Zdráhal), 12. Szturc (Lev), 23. P. Zdráhal (Š. Stránský). Rozhodčí: Kika, Pešina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 4003.

Vítkovice: Bartošák - De la Rose, Výtisk, Šidlík, D. Krenželok, Baranka, Hrbas - Szturc, Lev, Schleiss - Dej, Mahbod, Pytlík - D. Květoň, O. Roman, Tybor - Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Nosek, Žižka, Valenta, Řezníček, Matějíček - E. Kulda, Fořt, Kubiš - J. Ondráček, Karafiát, Šlahař - Poletín, P. Sedláček, Werbik - Popelka, Fryšara, Goiš. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.