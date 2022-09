Vítkovice porazily Plzeň, Mueller dal další dva góly

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve druhém extraligovém kole Plzeň 4:2 a po vítězství v Litvínově zůstávají stoprocentní. Další dva góly přidala jejich letní posila, americký kanonýr Peter Mueller. Plzeň naopak nedokázala bodovat ani v druhém utkání sezony.

Nová elitní řada Vítkovic započala i domácí extraligovou premiéru velkolepě. Hosté darovali hned po startu soupeři přesilovku pět na tři, kterou v osmé minutě po pasu Kriegera dělovkou bez přípravy záhy zužitkoval Mueller.

Dvojice "ostravských" Američanů byla takřka u všeho podstatného. Také v úvodu druhé části vynesla jejich spolupráce domácím další gólovou možnost, ale Mueller nezakončil přesně.

Prosadil se až z nenápadné situace Koch, který od modré čáry nahodil v 31. minutě kotouč na branku a Svoboda přes zakrytý výhled nedokázal včas reagovat.

Plzeň se ale rychle vrátila do utkání a po podobné situaci v přesilové hře Kodýtkův pokus prošel Stezkovi pod rukou do sítě.

Jednašedesát sekund před závěrem druhé části se Vítkovicím povedlo otupit snahu hostů třetím zásahem, o který se postaral Lindberg a opět chytře využil zhoršeného výhledu plzeňského gólmana Svobody.

Když ihned po začátku třetí části znovu zaúřadovala dvojice Krieger - Mueller, jenž švihem zaznamenal čtvrtý gól, bylo zjevné, že Vítkovice míří za druhým vítězstvím.

Plzeň zásluhou Kaňáka při hře čtyři na čtyři snížila, ale jednalo se už jen o konečnou úpravu skóre. Přestože Západočeši byli v třetím dějství aktivnější herně i střelecky, jejich úsilí naráželo na Stezku ve vítkovické brance. Západočeši se pokusili výsledek zvrátit i v power play, ale rovněž bez úspěchu.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Jsme šťastní, že jsme navázali na tři body z Litvínova. Začali jsme dobře, ale poté nás zbrzdilo vyloučení. Přečkali jsme to, pak jsme perfektně sehráli přesilovku pět na tři a šli jsme do vedení, což nás asi uklidnilo. Ve druhé části jsme byli slabším týmem, tahali jsme za kratší konec a byli rádi, že jsme neinkasovali více gólů. Naopak šťastným gólem v závěru druhé třetiny jsme šli do vedení 3:1 a na startu třetí odskočili. Dali jsme šťastné góly, ale to k hokeji někdy patří. Pak už jsme důslednou obranou soupeře k velkým šancím nepustili."

Miloš Říha (Plzeň): "První třetina byla z naší strany nervózní, bylo tam dost nepřesností. Ve druhé jsme se zvedli a hráli dobrý hokej. Měli jsme tlak, šance, bohužel po delším časovém úseku, kdy se k nám soupeř dostal, jsme okamžitě dostali druhý gól. Přesto jsme se do utkání vrátili a druhou třetinu byli lepší. Bohužel jsme lacině inkasovali třetí a čtvrtou branku po chybách. Jakmile soupeř odskočil o tři góly, tak už to bylo hodně těžké. Jsme zklamaní, ale podali jsme lepší výkon než doma proti Olomouci."

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Mueller (Krieger, Marosz), 31. Koch (Chlán, Lednický), 39. Lindberg, 41. Mueller (Krieger) - 32. Kodýtek (Rekonen, Kaňák), 46. Kaňák (Suchý, Hrabík). Rozhodčí: Hradil, Šír - Lederer, Synek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 6409.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Bernovský, Lindberg, Fridrich - Lednický, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

Plzeň: M. Svoboda - Zámorský, Piskáček, Houdek, Kaňák, Baránek, Budík, Kvasnička - Schleiss, Mertl, Meyer - Rekonen, Suchý, Hrabík - Sedlák, Kodýtek, Blomstrand - A. Dvořák, Bitten, Lang. Trenér: Baďouček a Říha.