Ostrava - Hokejisté Vítkovic ukončili základní části extraligy výhrou 5:1 nad Litvínovem, který tak čeká pouze boj ve skupině o udržení. O první bodový zisk Ostravanů nad Severočechy v sezoně se gólem a přihrávkou zasloužili Roman Szturc, Jakub Lev a Tomáš Guman. Vítkovice si čtyřmi trefami v třetí části pojistily sedmou příčku a v předkole play off se od pondělí utkají na tři vítězné zápasy s desátou Spartou.

Litvínovu by už při dnešním vítězství Sparty nad Libercem nepomohly ani tři body, vzhledem k výraznému bodovému odstupu od třináctého Chomutova nemůže hrát ani baráž a má jistou účast v příští extraligové sezoně.

Vítkovice nastoupily bez zraněných Zdráhala, Výtiska a Schleisse a úvodní dvacetiminutovkou se spíše protrápily. Nebylo divu, když už v sedmé minutě se Doudera uvolnil mezi kruhy a překonal Bartošáka.

Domácím vázla souhra a do šancí se dostávali minimálně. Ambice na vyrovnání mohla mít v 11. minutě snad jen Tyborova dorážka po přečíslení, ale Janus byl na místě. Hosté mohli z vítkovického trápení vytěžit i víc, Hübl však ze slibné palebné pozice střílel vedle.

Vítkovice ve druhé části přece jen více rozpohybovaly svou hru a díky přesilovce se jim povedlo vyrovnat. Lev ve 25. minutě přihrál před branku Szturcovi, který puk pohotově umístil do sítě.

Domácím se po chvíli na necelou minutu naskytla i početní výhoda pět na tři, ale Litvínov se ubránil. Ještě na konci druhé části mohl skóre znovu strhnout na stanu hostů Jícha, Bartošák však jeho pokus kryl.

Jelikož Sparta už vedla nad Libercem, stávala se situace Litvínova bezvýchodnou. Zvlášť když se ve 42. minutě na modré čáře opřel do kotouče Šidlík a jeho projektil skončil pod horní tyčkou.

Severočeši útočili stále živelněji, což byla voda na vítkovický mlýn. Sóla Olesze a Deje ale pochytal Janus. Až do třetice to vyšlo Tyborovi, který v minutě ošálil Januse kličkou a poslal mu puk mezi betony. Litvínov v závěru ještě odvolal brankáře, ale Lev do prázdné branky zpečetil výsledek na 4:1.

Hosté už v závěru rezignovali, z čehož 44 sekund před koncem profitoval host z prvoligové Poruby Guman, který si najel na Poletínovu přihrávku a zaznamenal svůj první extraligový gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Minimálně v první třetině byl Litvínov lepším mužstvem. Nám se povedlo vyrovnat, pak byly stěžejní okamžiky přesilovky pět na tři, pět na čtyři, ale budu se opakovat, tyhle situace nám nejdou. Apelovali jsme na hráče, aby hru zjednodušili a ukázkou byl druhý gól. Jsme rádi, že jsme to zvládli a zamezili všemožným spekulacím, zvláště tady na Ostravsku. Jsem rád, jak k tomu hráči přistoupili. Teď se musíme připravit na předkolo play off. Cesta k úspěchu vždy vede přes těžké soupeře, pro diváky to bude atraktivní. Sparta se zvedá a je na nás trenérech, abychom tým připravili. Bude záležet na malých detailech."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Přijeli jsme ještě zabojovat o tři body a naději. Dvě třetiny jsme hráli velice slušně, dokonce jsme vedli. Dostali jsme pak branku na 1:1 při přesilovce soupeře, z mého pohledu po individuální chybě obránce. Konečný výsledek vypadá dramaticky, ale snažili jsme se to pak zvrátit, odvolali jsme brankáře, riskovali jsme, bohužel se nepovedlo. Nedostali jsme se do play off a hodně nás to mrzí."

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 25. Szturc (Lev, Gregorc), 42. Šidlík (Guman, Szturc), 54. Tybor (D. Květoň), 58. Lev, 60. Guman (Poletín) - 7. L. Doudera (V. Hübl, Myšák). Rozhodčí: Hodek, Kubičík - Bryška, Lhotský. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4509.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Šidlík, T. Černý, Gregorc, Trška, J. Mrázek - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - Poletín, T. Jáchym, Szturc - Kurovský, Š. Stránský, Kucsera - od 21. navíc Guman. Trenéři: Petr a Trnka.

Litvínov: Janus - Trončinský, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Strejček - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - L. Kašpar, Válek, Helt - J. Petružálek, M. Hanzl, Jícha - Jurčík, Havelka, Trávníček. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek ml.