Vítkovice porazily Kladno 3:0 a vyhrály počtvrté v řadě

Ostrava - Hokejisté Vítkovic ve 43. kole extraligy zvítězili nad Kladnem 3:0 díky gólům Rastislava Deje, Jana Štencla a Robertse Bukartse. Ostravský celek vyhrál už počtvrté v řadě a dotáhl se na bod právě za jedenácté Rytíře, kteří prohráli pošesté za sebou. Vítkovický gólman Miroslav Svoboda udržel počtvrté v sezoně čisté konto.

Ostravané začali aktivně a první slibnou příležitost měl Mallet, jenž se bekhendem snažil poslat puk pod horní tyčku, ale kladenský brankář Cikánek zasáhl včas. Rytíři přidali na aktivitě a snažili se pálit ze všech pozic.

Ke dvěma střelám se dostal i Jágr. Nejprve zblízka trefil Svobodu, pak vystřelil bez přípravy z pravého kruhu, ale zamířil jen do betonu vítkovického gólmana. V polovině utkání se do rozepře dostali Lakatoš s Romančíkem a v době, kdy oba hráči seděli na trestné lavici, padl úvodní gól utkání.

Rosandič rychle zavezl kotouč do pásma, předal ho Malletovi, jenž puk posunul na Deje, a ten pohotově přes dotírajícího Jágra doklepl puk do poloprázdné branky. Vzápětí mohli hosté srovnat poté, co Vítkovičtí zapomněli na Zikmunda. Ten se ocitl sám před Svobodou, ale překonat ho nedokázal.

Ostravané s jistým Svobodou v brance dál drželi těsný náskok a definitivně rozhodnuto bylo v 51. minutě, kdy si pomohli přesilovkou. Schleiss chytrou zpětnou přihrávkou našel Štencela, jenž si rychlou kličkou položil Cikánka a poslal puk do odkryté klece.

Kladno si ještě vzalo trenérskou výzvu, ale rozhodčí po ověření videa nezměnili názor. Vítkovice nakonec zvítězily 3:0 po trefě Bukartse do opuštěné kladenské branky. Rytíře od posledního sestupového místa dělí pouze šest bodů.

Hlasy trenérů po utkání:

Rostislav Klesla (Vítkovice): "První třetina byla z naší strany slušně řečeno hrozná. Hosté nás zatlačili a bylo vidět, že si jdou lépe za svým cílem. Přečkali jsme to za stavu 0:0, což bylo důležité. Podržel nás brankář Svoboda. Pak jsme pomalu začali přebírat otěže zápasu. Po prvním gólu už jsme hráli svou hru, navýšili jsme vedení a zápas jsme si pohlídali. Jsme moc rádi za velmi důležité tři body."“

David Čermák (Kladno): "Hodnocení je úplně jednoduché. Nedali jsme gól a bez něj se vyhrát zkrátka nedá. V první i ve druhé třetině jsme měli šance, ale bohužel se nám je nepovedlo proměnit. Koncovka nás bohužel trápí. Kdybychom dali gól a dostali jsme se do vedení, možná by utkání vypadalo jinak. Vítkovice se po prvním gólu uklidnily a zápas si pohlídaly. My jsme se do tlaku nedostali."

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Dej (Mallet, Rosandič), 51. Štencel (Schleiss, Dej), 60. Roberts Bukarts (Výtisk). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 9635.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Štencel, Dudas, Rosandič, R. Černý, Výtisk, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, Roberts Bukarts - Schleiss, O. Roman, Indrák - Mallet, R. Veselý, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.

Kladno: Cikánek - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Romančík, Barinka - Jágr, Vampola, Zikmund - Redlich, Melka, J. Strnad - Bílek, Stach, P. Machač - Hovorka, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.