Vítkovice poprvé v sezoně nebodovaly

Ostrava - Hokejisté Vítkovic poprvé v sezoně nebodovali, když v domácím utkání 5. kola extraligy podlehli Brnu 0:3. Dva klíčové góly vstřelil v první dvacetiminutovce Martin Zaťovič, který navíc v závěru přidal i asistenci. Kometa podruhé v řadě vyhrála bez obdrženého gólu, brankář Karel Vejmelka tak už 120 minut neinkasoval. Brňané zvítězili nad ostravským celkem podesáté z posledních jedenácti zápasů.

První třetina přinesla vyrovnaný hokej, hosté si přesto vytvořili dvougólový náskok. A to i zásluhou brankáře Vejmelky, který v páté minutě zneškodnil Stránského blafák z trestného střílení.

Šance měly oba týmy, Kometa ale byla produktivnější. Vzorově naložila hned s první přesilovkou: Zaťovič po rychlé kombinaci při hře pět na čtyři zblízka pouze nastavil hůl a ve 14. minutě otevřel skóre.

V podstatě hned po buly mohl zvýšit Plášek, ale z mezikruží Svobodou nepřekonal. Další snadný gól si připsal opět až Zaťovič, který 51 sekund před koncem první části zaskočil Svobodu švihem z levého křídla.

Vítkovice naopak dále plýtvaly časem a ani ve druhé třetině nedokázaly zužitkovat žádnou z nadějných situací před brankou Komety. Asi nejblíže byl v 32. minutě exbrněnský Mallet, ale v přesilovce zblízka trefil jen Vejmelkův beton.

Domácí naděje ještě ve 40. minutě zázračně uchránil Svoboda při dvojité příležitosti Muellera, ale ve 42. minutě Kometa opět udeřila z přesilovky a Orsava ranou bez přípravy zavěsil na 3:0.

Domácí se nezmohli ani gól, přestože dřeli až do konce. Stránský se sice sám protlačil až před Vejmelku, ten ale dokázal zakročit betonem a poradil i s dalšími pokusy domácích. Brno tak počtvrté v řadě bodovalo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Povedl se nám vstup do zápasu. Měli jsme agresivitu a pohyb, ale po inkasovaném gólu jsme zbytečně začali dělat hloupá rozhodnutí v klíčových zónách. Měli jsme tam několik ztrát, po kterých došlo k přečíslení, které Kometa naštěstí nevyužila. To si nemůžeme dovolit proti Kometě. Musíme se chovat chytřeji. Umrtvil nás třetí gól z přesilové hry. Kometa je hraje famózně, velmi těžko se to brání. Musím smeknout, že tým i za stavu 0:3 pracoval a vypracoval si spoustu šancí."

Kamil Pokorný (Brno): "Jsme strašně rádi, že máme tři body. Důležité bylo, že Vejmelka hned na začátku chytil trestné střílení. Následně jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Ve druhé třetině to bylo o tom, jestli dáme třetí gól, nebo domácí sníží. Nechali jsme si to až na třetí třetinu, konečně jsme využili dvě přesilovky. Pak jsme byli trošku pasivní. Domácí tlačili, ale podržel nás vynikající Vejmelka. Hráli jsme koncentrovaně a zodpovědně a zápas jsme dotáhli k zaslouženému vítězství."