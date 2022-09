Vítkovice poprvé prohrály, nájezdy v Hradci Králové rozhodl Lev

Hradec Králové - Hokejisté Vítkovic podlehli ve 3. kole extraligy na ledě Hradce Králové 2:3 po samostatných nájezdech a po úvodních dvou výhrách našli prvního přemožitele. Na východě Čech pouze dotahovali a šest sekund před třetí sirénou jim zajistil bodový zisk Roberts Bukarts. V rozstřelu rozhodl o vítězství domácích Jakub Lev.

Hradec byl od prvních minut živější, vítkovická forma ho zjevně nezaskočila. Po pěti minutách vyplul za obranou hostů Kevin Klíma a brankář Stezka vytáhl puk jen těsně vedle tyčky. Z dalšího průniku neuspěl Radovan Pavlík, ale první přesilovku završili domácí zaslouženou brankou. Smoleňák výborně clonil a obránce McCormack střílel od modré čáry přesně k tyči.

Po hluché pasáži nepotrestal Lindberg špatnou Smoleňákovu rozehrávku, jinak ale Vítkovice na šance čekaly. Stezka byl jejich oporou, ve druhém oslabení vystihl tradiční souhru dvojčat Klímových a po přestávce zastavil i Štohanzla. Pár desítek sekund nato Ridera srovnala. Domácí se nechali příliš strhnout do útoku, propadli a v přečíslení tři na jednoho mířil Krenželok nad beton finského gólmana Kiviaha.

Druhá část i tak mohla znovu patřit Mountfieldu, to by se ale nesměl trápit v dalších přesilových hrách. Vítkovice mu špatnou disciplínou nabídly čtyři, včetně padesáti sekund v pěti proti třem, jenže Martincovi svěřenci přesto za celou třetinu vystřelil na bránu jen třikrát.

Cestu jim ukázal po 37 sekundách třetí části znovu obránce: Hradec vrátil do vedení Filip Pavlík tvrdou ranou po buly, kterou Stezka propustil u bližší tyčky. Útočník Pavlík si chtěl pro změnu vynutit trestné střílení, hraniční Mikušův zákrok ale sudí potrestali jen dvěma minutami.

Vítkovice mohutně finišovaly. Lindbergovi sebral vyrovnání skvělý Kiviaho, Fridricha pak zastavila tyč. Šest sekund před třetí sirénou ale v přesilové hře zesílené power play protlačil puk pod betonem gólmana Bukarts.

Mountfield nicméně slavil v nájezdech. Těm vládli gólmani – s výjimkou čtvrté série, kdy domácím trefil výhru Lev.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Dvou bodů si vážíme, protože Vítkovice mají silný tým. Měli jsme výbornou první třetinu a zaslouženě šli do vedení. Ve druhé třetině se zápas lámal, mohli jsme Vítkovicím odskočit v přesilovkách. Hráli jsme čtyři za sebou, dokonce i pět na tři, ale přehrávali jsme je a neměli žádné střely. Ještě nás to vyvedlo z tempa. Ve třetí třetině jsme šli znova do vedení, ale pak jsme se začali bát o výsledek a byli potrestaní. V nájezdech jsme byli šťastnější."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Utkání z mého pohledu kralovali gólmani. My jsme ale udělali strašně moc faulů, což nás vyvedlo z tempa. Hradec byl v první třetině lepší a jenom díky Stezkovi jsme se drželi na dosah, v závěru jsme měli i štěstí a v power play jsme vsítili vyrovnávací gól. Nájezdy jsou pro mě trochu zklamání, pět kvalitních hráčů by si s nimi mělo poradit. Ale buďme rádi za ten bod."

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. McCormack (Ščerbak), 41. F. Pavlík (Lev), rozhodující sam. nájezd Lev - 23. Lakatoš (L. Krenželok, Marosz), 60. Roberts Bukarts (Mueller, Mikuš). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. Diváci: 3372.

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Kalina, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Nedomlel, Jank - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Lev, Cingeľ, Štohanzl - Ščerbak, Lalancette, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma. Trenér: T. Martinec.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Bernovský, Lindberg, Fridrich - Lednický, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.