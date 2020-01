Vítkovice po třech prohrách zabraly a porazily Litvínov 5:3

Ostrava - Hokejisté dvanáctých Vítkovic ve 37. kole extraligy zabrali po třech porážkách za sebou, zdolali třináctý Litvínov 5:3 a unikli Vervě na rozdíl čtyř bodů. Severočeši si připsali šestou prohru v řadě. Dvěma góly zařídil úspěch Ostravanů při návratu na domácí led poprvé od 18. prosince kanadský útočník Alexandre Mallet.

V úvodní třetině přitom byli aktivnější hosté, kteří výrazně přestříleli domácí celek v poměru 18:8. Jenže do vedení šly Vítkovice. Po necelých deseti minutách si Mallet ze vzduchu rukavicí sklepl puk a prudkou střelou prostřelil Januse. Krátce nato Severočeši srovnali, v přesilovce si vytvořili zámek a po přihrávce Kašpara doklepl puk do poloprázdné vítkovické klece Mikúš.

Následně domácí gólman Svoboda vychytal únik Hübla, pak si Ostravané vzali vedení zpátky. Tentokrát sice Veselý nezakončil rychlé přečíslení podle představ, odražený puk ovšem pohotově napálil Dej a Janus nestihl reagovat. Ve druhé třetině se obraz hry změnil, aktivnější byl vítkovický tým, paradoxně ale Severočeši podruhé vyrovnali.

V polovině druhé části tečoval Ščotkovu střelu za záda Svobody Kašpar. Rozhodčí pak na videu zkoumali, zda litvínovský útočník nezasáhl puk vysokou holí, platnost branky ale potvrdili. Vítkovičtí si poté pomohli přesilovkou, v níž díky povedené teči poprvé před domácími fanoušky skóroval Indrák. Uběhlo jen 94 sekund a ostravský celek šel do dvoubrankového trháku po druhé trefě Malleta.

Do závěrečné dvacetiminutovky poslal Litvínov do branky Honzíka a v 54. minutě se dočkal kontaktní branky, kterou zařídil po krátkém obléhání domácí klece Jánošík. Severočeši vrhli všechny síly do útoku, zkusili to i bez brankáře, jenže místo vyrovnání inkasovali pátý gól. Výhru Vítkovic pojistil v čase 57:26 Roman. Ostravané tak zažili vítězný návrat na domácí stadion, kde se představili po sedmi duelech venku.

Hlasy trenérů po utkání: Mojmír Trličík (Vítkovice): "Naše další tříbodové vítězství, které jsme tolik potřebovali, se nerodilo lehce. Od začátku to byl z naší strany velmi špatný výkon. Byli jsme pod tlakem, soupeř měl řadu příležitostí a na skóre to mohlo vypadat úplně jinak. Díky dvěma využitým šancím jsme byli o gól vepředu, i když hra tomu neodpovídala. Pak jsme se ale uvolnili a hráli dobrý hokej. Měli jsme šance, abychom svůj náskok zvýšili, ale to se nepovedlo. Přišel trest v podobě gólu na 4:3. Bylo z toho drama, které pro nás skončilo šťastně." Jindřich Kotrla (Litvínov): "Rozhodla první třetina, kdy jsme sice dostali soupeř pod tlak a vytvořili jsme si šance, jenže jsme je neproměnili. Navíc jsme udělali dvě chyby, které domácí potrestali. Bylo to 2:1, a pak už jsme to v podstatě celý zápas doháněli. Měli jsme šance, zkusili jsme i hru bez brankáře, ale na body jsme nedosáhli. Rozhodovalo se v předbrankových prostorech, ve kterých byl soupeř důraznější - před naší i svou brankou."

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Mallet (Štencel), 15. Dej (R. Veselý, Trška), 37. Indrák (Štencel, Dej), 38. Mallet (R. Veselý), 58. O. Roman (Lakatoš, Trška) - 14. J. Mikúš (L. Kašpar, T. Pavelka), 31. L. Kašpar (Ščotka, Trávníček), 54. Jánošík (Kubát). Rozhodčí: Pešina, Kubičík - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 5335.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Výtisk, Gregorc, Štencel, R. Černý, L. Kovář, Kvasnička - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - Indrák, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, R. Veselý, Dej - Razgals, Werbik, T. Kubalík. Trenér: Trličík.

Litvínov: Janus (41. Honzík) - L. Doudera, Jánošík, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Ščotka, Kubát - Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - L. Kašpar, M. Hanzl, Jarůšek - Válek, Gerhát, Zygmunt - Jurčík, J. Mikúš, Trávníček. Trenér: Kýhos.