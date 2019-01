Ostrava - Hokejisté Vítkovic prolomili sérii nezdarů v utkáních s Brnem a v 36. kole extraligy úřadujícího mistra v Ostravě zdolali 4:1. Vítězný gól dal Jan Výtisk, který skóroval v 28. minutě střelou od modré čáry. Tři body v závěru pojistili Rastislav Dej a v power play Rostislav Olesz. Vítkovice zvítězily nad Kometou po osmi porážkách v řadě a z posledních osmi kol si připsaly sedmou výhru.

Domácí do zápasu vtrhli jako velká voda, ale ztroskotávali na brankáři Vejmelkovi, který musel krýt hlavně Oleszovu bombu. Pak se hra srovnala, ovšem do vedení šly Vítkovice. Zdráhal v 10. minutě parádně vyřešil přečíslení, místo očekávaného zakončení přihrál ještě lépe postavenému Stránskému, který do odkryté branky zavěsil.

Vítkovice odolaly pokusu Štencela, který orazítkoval tyč. Při akci tří proti dvěma zase pohrdl možností zvýšit skóre Dej.

O vyrovnání se ve 23. minutě postaral Baranka, který se dělovkou z voleje trefil nad Bartošákovu lapačku. Po příchodu právě z Vítkovic dal ve třetím zápase v barvách Komety první gól.

Domácí si ale náskok zanedlouho vzali zpátky, když se šest sekund po nevyužité přesilovce trefil od modré čáry Výtisk.

Od té chvíle bylo Brno, které povzbuzovala zhruba tisícovka fandů na tribunách, aktivnější a působilo rozruch v útočném pásmu. Ale Köhler v přesilovce těsně minul, Bartošák vykopl Plekancův pokus, a i když další Köhlerova dorážka prošla gólmanovi za záda, skončila kousek vedle branky. Muellerova rána zacinkala o tyčku, stejně jako pokus domácího Květoně.

Houževnatě válčící Vítkovice držely hubený náskok zuby nehty a z brejků se jim nabízely šance utkání zlomit na svoji stranu. Schleiss ještě z úniku v oslabení přestřelil, ale další výpad dokončil v 52. minutě po vyražené ráně Lva doklepnutím z úhlu Dej.

Hosté už bezmála tři minuty před koncem stáhli z ledu brankáře, ale dřív, než se v šesti dostali do tlaku, přišli o kotouč a Olesz ho z vlastního pásma poslal do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Znovu jsme taktický plán, který jsme měli, až na pár výjimek včetně prvního gólu drželi. Hráči dodržovali taktiku a hráli na hranici svých možností, což v takovém zápase proti tak kvalitnímu týmu potřebujete. Dneska jsme byli ale ofenzivně nebezpečnější než v utkání proti Třinci, i Kometa měla šance, ale s tím se dá počítat, že tak kvalitní týmy si šance vytváří. My jsme některé situace řešili zbytečně kreativně, třeba jsme o výsledku mohli rozhodnout už dříve. Tohle vítězství je pro nás důležité, že jsme jednak po dlouhé době porazili Kometu, ale že jsme zvládli všechny čtyři domácí zápasy v řadě a srovnali deficit domácích zápasů, který jsme tlačili před sebou."

Kamil Pokorný (Brno): "Myslím si, že výsledek je pro nás horší než předvedená hra. Náš výkon nebyl vůbec špatný. Hráči hráli s velkým nasazením, dobře jsme se pohybovali. Co nás sráželo, že v pasážích, kdy jsme měli tlak a šance, jsme nedali góly. Vítkovice tyhle šance využily a vždycky daly gól v pravý moment. Hráčům nelze upřít nasazení. Dnešní zápas rozhodlo, že Bartošák eliminoval naše pokusy, a kvalitní produktivita domácího celku."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Š. Stránský (P. Zdráhal, J. Mrázek), 28. Výtisk (Š. Stránský, P. Zdráhal), 52. Dej (Lev, Olesz), 58. Olesz (Lev) - 23. Baranka (P. Holík, O. Němec). Rozhodčí: Hribik, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 9539.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Gregorc, Šidlík, Trška, J. Mrázek - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Poletín, Baláž, Szturc - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Trenéři: Petr a Trnka.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Mallet, Plekanec, J. Hruška - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Střondala, Kusko. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Oslizlo a Horáček.