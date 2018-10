Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v dnešním utkání 12. kola extraligy Liberec 6:4 a přetrhli šňůru čtyř porážek. Gólem a dvěma přihrávkami se o to postarali Ondřej Roman se Šimonem Stránským, třikrát domácí skórovali v přesilovkách. Vítkovice poprvé v sezoně překročily hranici tří vstřelených gólů v jednom duelu, Liberec nebodoval po pěti utkáních za sebou. Také v dresu Bílých Tygrů byli dva tříbodový hráči: Libor Hudáček (1+2) a Marek Kvapil (0+3).

Vítkovice po opatrnějším startu vzaly režii zápasu do svých rukou a jen vinou mizerného zakončení neměly už v průběhu úvodní třetiny k dispozici dostatečný náskok. Kreativitou hýřil centr Roman, který ve 13. minutě vybídl k první trefě spoluhráče vtipnou zadovkou po úniku v přečíslení, ale Tyborovu ránu Will vyrazil. Půl minuty před koncem první třetiny už vzal Roman koncovku na sebe, jenže ze sólového nájezdu netrefil branku.

"Už jsem myslel, že se budeme zase trápit, ale pak jsme se konečně chytili. Dali jsme více než ty naše dva góly za zápas, přidaly se i další útoky a konečně jsme se trefili i v přesilovkách," prohlásil Roman.

Domácí měli ve druhé části ještě více ze hry a dočkali se už i gólů. Z tlaku se ve 26. minutě Stránský šikovně protáhl před bránu a jeho vyraženou střelu Květoň u tyče zametl do brány.

Pak se znovu blýsknul agilní Roman, jehož střela rozezněla horní tyčku. Liberec držel ve hře výborný Will, který kryl příležitost Hrbase, ale v 33. minutě mu vítkovický bek při hře čtyři na čtyři po ideálně sehrané akci s Romanem už nedal šanci. Domácí se pak ještě řítili na Willa dokonce ve dvou, Květoň však ztroskotal na gólmanovi.

"Bavil mě náš hokej ve druhé třetině, měli jsme spoustu šancí a hru jsme si užívali. Po druhé třetině mělo být skóre výraznější v náš prospěch," uvedl vítkovický kouč Jakub Petr.

Severočeši ve druhé třetině vytěžili z minima maximum. Po vítkovické chybě ve středním pásmu sehrál Kvapil výborně přečíslení s Hudáčkem, který pohodlně do prázdné brány snížil. "Moje chyba. Neviděl jsem hráče, přišel jsem o puk, dostali jsme kontaktní gól. Naštěstí jsme to ustáli a z přesilovek zase odskočili," řekl vítkovický útočník David Květoň.

Hostů byl rázem plný led, ale soupeř jejich krátký tlak přečkal a v úvodu třetí třetiny v přesilovce pět na tři Romanem znovu odskočili na dva góly. Když o 28 sekund poté Zdráhal zvýšil při hře pět na čtyři na 4:1, bylo o vítězi rozhodnuto. "Dneska jsme udělali několik zbytečných faulů, které nám prohrály zápas. Více se k tomu zápasu těžko říká," řekl Kvapil.

Domácí pak Tyborem skórovali potřetí v řadě v početní výhodě a stejnou mincí vzápětí oplatil i hostující Jelínek. Finiš hostů přišel pozdě a až po krásné trefě domácího Stránského na 6:2. Havlín a Jelínek dokázali stáhnout skóre až na 4:6, dvakrát ještě cinkla vítkovická tyč, ale velký nápor hostů včetně power play už na rozdělení bodů vliv neměl.

"Možná si v závěru už mysleli, že to mají jisté, ale stejně to bylo pozdě. Dneska nám to prostě nevyšlo," dodal Kvapil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Vzhledem k posledním výsledkům tam v úvodu byla z naší strany nervozita. Ale pak v polovině první třetiny jsme se dostali do šancí. Byla tam dvakrát prázdná brána, ale to je naše slabina. Bavil mě náš hokej ve druhé třetině, měli jsme spoustu šancí a hru jsme si užívali. Po druhé třetině mělo být skóre výraznější v náš prospěch. Paradoxně po naší chybě ve středním pásmu Liberec snížil a pak si v posledních minutách druhé třetiny říkal o vyrovnání. Jsem rád, že pak jsme se konečně prosadili v přesilových hrách. Cílem bylo zůstat mimo trestnou lavici. Až v závěru jsme Liberci nabídli dvě přesilovky a oni to potrestali. Za stavu 6:2 jsme to měli dohrát více v klidu."

Filip Pešán (Liberec): "Zápas zpočátku neměl vysoké tempo a byl rozkouskovaný. Tempo chytil až ve druhé půlce a třetí třetině. My jsme nebyli disciplinování. Za stavu 5:1 a poměru vyloučení 0:5 jsme dostali dvě přesilovky za sebou, snažili jsme se s tím něco udělat, ale na body to nestačilo."

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 6:4 (0:0, 2:1, 4:3)

Branky a nahrávky: 26. D. Květoň (Š. Stránský, Šidlík), 33. Hrbas (Roman), 42. Roman (Lev), 42. P. Zdráhal (Š. Stránský, D. Květoň), 49. Tybor (Roman, Schleiss), 52. Š. Stránský (P. Zdráhal) - 38. L. Hudáček (M. Kvapil), 51. P. Jelínek (M. Kvapil, L. Hudáček), 52. Havlín (Lakatoš), 58. P. Jelínek (L. Hudáček, M. Kvapil). Rozhodčí: Kika, Mrkva - Gebauer, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:2. Diváci: 4539.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - Výtisk, D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, De la Rose - Dej, Lev, Schleiss - Tybor, Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera - Baláž, Pytlík, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.

Liberec: Will - Doherty, Šmíd, Kolmann, Derner, Havlín, Ševc - Valský, Redenbach, Lakatoš - Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - D. Špaček, Najman, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.