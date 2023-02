Vítkovice po čtyřech domácích porážkách zabraly proti Olomouci

Ostrava - Hokejisté Vítkovic po čtyřech domácích porážkách nedopustili další neúspěch a ve 46. kole extraligy na vlastním ledě zdolali Olomouc 3:1. Rozdílový gól vstřelil v 38. minutě v přesilové hře Peter Mueller. Vítkovičtí se tak udrželi na druhém místě tabulky před Spartou.

Přestože Vítkovice byly v první části aktivnější, vyložených šancí bylo naprosté minimum. Do největšího ohrožení vystavil vlastního gólmana olomoucký bek Řezníček, jehož riskantní rozehrávku středem zachytil Jarůšek, ale Konráda ve 12. minutě nepřekonal.

Ve druhé části už Vítkovice udeřily. Hosté si ve 24. minutě špatně rozebrali hráče, úplně zapomenutý Krieger dostal puk mezi kruhy a švihem pokořil Konráda. Vzápětí se domácím rýsovala pětiminutová přesilovka po zákroku Rašnera na Kriegera, ale po chvíli ji pokazil faulem vítkovický Kalus.

Hanáci hlavně bránili a trpělivě vyhlíželi svoji šanci. Ta přišla ve 34. minutě a Mareš po závaru před Stezkou vyrovnal. Ale ještě v závěru druhé třetiny si Ostravané vzali vedení zpátky. Zkrácenou přesilovku velmi rychle zužitkoval Mueller, který dělovkou od modré čáry zamířil k tyčce Konrádovy branky.

Třetí třetinu zahájili díky přesilovce lépe Olomoučtí, ale gólově se neprosadili, a ve 47. minutě naopak pykali za další nepřesnost v rozehrávce, kterou po souhře s Krenželokem potrestal pohotovým volejem Fridrich.

Kohouti měli v závěrečné desetiminutovce dostatek možností zápas zdramatizovat kontaktní brankou. Jenže proti Škůrkovi se vyznamenal Stezka a Plášek v 56. minutě trefil zblízka tyčku. Účinkem se minul i tlak v přesilové hře, která se následně proměnila i na hru pět na tři zesílenou o odolání gólmana. Vítkovice soupeřův tlak ustály.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Strašně důležité vítězství. Chtěli jsme odčinit domácí prohry a dostat zase na naši stranu fanoušky, což se nám výsledkem, hrou i třemi body snad podařilo. První třetina byla trochu opatrná, to je ale po pauze normální. Pro psychiku je dobře, že jsme vyhráli. Co mě mrzí, je naše disciplína. Je špatná, slušně řečeno. Mohli jsme přijít o výsledek, uděláme technickou chybu a nesmyslný faul, což nás mohlo přijít draho. V play off by se nám to mohlo vymstít. Je třeba se nad tím zamyslet."

Jan Tomajko (Olomouc): "Začali jsme dobře a první třetina z naší strany byla dobrá. Bohužel jsme dneska neproměnili šance, které jsme si vytvořili. Naprosto jsme selhali v přesilovkách a to rozhodlo. Vítkovice mají výborné hráče, kteří když se dostanou do šance, tak je promění. Nebyl to špatný výkon od nás, ale je to málo."

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Krieger (Raskob, Roberts Bukarts), 38. Mueller (Roberts Bukarts), 47. Fridrich (L. Krenželok) - 34. Mareš (Bambula, Nahodil). Rozhodčí: Ondráček, Stano (SR) - Rožánek, Synek. Vyloučení: 7:3, navíc Rašner (Olomouc) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5157.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese, Prčík - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, L. Krenželok, Jarůšek - Kalus, Lindberg, Kotala - Fridrich, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Rutar, Řezníček, T. Černý - Bambula, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, J. Knotek, Plášek - Kučera, Strapáč, Anděl - P. Musil, Kusko, Klimek. Trenér: Tomajko.