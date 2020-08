Vítkovice ovládly obě hlavní kategorie florbalového Czech Open

Praha - Florbalový mezinárodní turnaj Czech Open v Praze ovládly v elitních kategoriích mužů i žen Vítkovice. Ostravané ve finále zdolali pořádající Tatran Střešovice 8:6 a vítkovické hráčky zvítězily nad českou juniorskou reprezentaci 9:3. V obou případech šlo v 28. ročníku o premiérový triumf.

Ostravané proti Tatranu získali vedení v deváté minutě, když soupeřovo zaváhání v defenzivě využil střelou o levou tyč Lukáš Hájek. V polovině úvodního dějství během osmi sekund bleskově otočili stav Martin Pánek a Sebastian Rod.

Ještě v první třetině vyrovnal po přihrávce Adama Delonga Matyáš Šindler a ve 24. minutě získal Vítkovicím náskok Rostislav Gattnar. V závěru druhé části vybojoval balonek Matěj Matejčík a bekhendovou střelou upravil na dvoubrankový rozdíl. Snížit se podařilo 55 sekund před druhou pauzou Filipu Langerovi.

Ve 43. minutě se ale po Matejčíkově akci trefil kapitán Vítkovic Tomáš Sladký, který dnes slaví 34. narozeniny, a za 110 sekund zvýšil Ondřej Sidunov na 6:3.

Stav sice zkorigoval Adam Tlapák, ale dvěma góly pojistil náskok Ostravanů z úniku Matejčík, který díky čtyřem bodům a hattricku ovládl kanadské bodování s deseti body i tabulku střelců se sedmi góly. Výsledek už jen zkorigovali Martin Šindelář a Milan Meliš.

Vítkovice ovládly Czech Open v mužské elitě jako třetí český tým po FBC Ostrava (1998) a Tatranu Střešovice (1999). Tentokrát to bylo za neúčasti zahraničních zástupců. V boji o 3. místo vyhráli Bohemians nad Otrokovicemi 11:3 a třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu pomohl Jiří Kratina.

Dvěma góly a asistencí se na podílela na finálovém triumfu vítkovických florbalistek švédská útočnice Lina Häggová, letní posila ze Sundsvallu. Ostravanky ve finále elitní kategorie mezi 12. a 18. minutou získaly vedení 4:0 díky brankám Zuzany Krzywakové, Häggové, Nikoly Liberdové a Sáry Seevaldové.

Český výběr do 19 let snížil na konci první třetiny díky Vendule Maroszové, ale do poloviny utkání zvýšily Häggová a Barbora Husková už na 6:1. Juniorky ještě v druhé části zkorigovaly stav díky Karolíně Stůjové a Alici Hejzlarové, která využila přesilovku. Vítkovice ale v závěrečném dějství navýšily rozdíl, trefily se ještě Eliška Planková, Lucie Cholinská a Jana Trošková. Český tým vyhrál v této kategorii poprvé od roku 2012, kdy slavil Herbadent SJM Praha 11 (dnešní Tigers Start98).

Turnaj se vzhledem k pandemii koronaviru nakonec rozlosoval pro 97 celků, z nichž tři nenastoupily a jejich výsledky byly kontumovány. V mužské elitě místo tradičních 16 týmů startovaly čtyři a v ženské jich rovněž místo šestnácti bylo sedm. Mezinárodní zastoupení bylo jen v kategoriích Open mužů a žen.

Mimo české kluby se představily dva týmy z Rakouska, po jednom z Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska. Před šesti lety byly na turnaji celky z 21 zemí a v roce 2016 hrálo rekordních 272 týmů.

Letošní ročník doprovázela řada hygienických opatření. Na finálový den byla v UNYP Aréně na Podvinném mlýně povolena maximální kapacita 500 diváků, všichni museli mít nasazenou roušku.

Výsledky mezinárodního florbalového turnaje Czech Open v Praze

Muži:

Elitní kategorie:

Finále:

1. SC Vítkovice - Tatran Střešovice 8:6 (2:2, 2:1, 4:3)

Branky: 38., 56. a 57. Matejčík, 9. Hájek, 17. Šindler, 24. R. Gattnar, 43. Sladký, 45. Sidunov - 11. Pánek, 11. Rod, 40. Langer, 47. Tlapák, 59. Šindelář, 60. Meliš.

O 3. místo:

FBŠ Bohemians - Panthers Otrokovice 11:3 (3:1, 4:2, 4:0)

Branky: 8. a 52. Kratina, 10. a 28. Tomčo, 11. Folauf, 23. Otcovský, 31. P. Šebek, 31. M. Krebner, 44. Malič, 55. M. Forman, 60. Valenta - 24. a 26. Červenka, 10. Vykopal.

Pro: Orka Čelakovice - Slavia Plzeň 5:3.

Open: Panthers Praha Red - Panthers Praha White 7:3.

Ženy:

Elitní kategorie:

Finále:

1. SC Vítkovice - ČR "19" 9:3 (4:1, 2:2, 3:0)

Branky: 13. a 23. Häggová, 12. Z. Krzywaková, 17. Liberdová, 18. Seevaldová, 28. Husková, 45. Planková, 48. Cholinská, 59. Trošková - 18. Maroszová, 35. Stůjová, 37. Hejzlarová.

Open: Panthers Praha Black - Sokol Královské Vinohrady 2:4.